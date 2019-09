Gobernador Arcioni: “Convocamos a todos los sectores a la paz social en busca del desarrollo de Chubut”

16:00 – (OPI Chubut) – El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, realizó una presentación, ante un colmado Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, del contexto económico, financiero y social de la Provincia. Llamó a una gran concertación, donde prime el diálogo y la paz social en busca de un plan de acción por el desarrollo y futuro de la Provincia.

Participaron miembros del Gabinete provincial, Intendentes, Jefes Comunales, Diputados Provinciales y Nacionales, Senadores, miembros del Superior Tribunal de Justicia, representantes de Sindicatos Estatales y Privados, presidentes de Cámaras empresariales, de la construcción, medios de comunicación e invitados especiales.

Arcioni señaló que “el contexto de crisis que estamos atravesando y que todos conocemos está generando mucha angustia e incertidumbre a todos los habitantes del país y de la Provincia del Chubut. Definitivamente el contexto político, económico nacional nos impacta de manera directa”.

“La medida de emergencia tomadas por parte del Gobierno Nacional, tiene un impacto directo sobre las actividades de explotación de la Provincia. Se estima una disminución en la recaudación en el orden de los 411 millones de pesos, lo que implica un 36% menos por ingresos brutos, y 1.950 millones de pesos por percepción de regalías hasta el mes de noviembre, lo que implica un 27% menos antes de la aplicación de la medida. Se proyectan para septiembre y octubre índices superiores al 5% mensual, lo que llevaría la inflación anual acumulada a más del 60%”, explicó el mandatario.

Asimismo, manifestó que “es nuestro deber institucional presentar las objeciones y reclamos por el impacto que estos decretos tendrán sobre la economía y finanzas de la Provincia, sobre la cadena de valor, en especial hacia todas las empresas PyMEs, contratistas y proveedores vinculados a la industria del petróleo”.

“Estamos logrando el desendeudamiento y ordenamiento de las cuentas públicas, jerarquizando al empleado público, con el haber medio previsional más alto de las cajas provinciales no transferidas a Nación, saneando la deuda de SEROS, invirtiendo en obras de salud y educación”, manifestó el Gobernador.

Arcioni agregó: “Convocamos a todos los sectores, desde la responsabilidad que tienen, al entendimiento del esfuerzo que hace la provincia. Dejemos de criticarnos, de dar información falsa, de seguir con prácticas de políticas anacrónicas. Esto lo sacaremos entre todos, hoy estamos sufriendo medidas muy extremas que han tomado compañeros, hay que respetar el derecho a huelga, al reclamo, pero no se puede perjudicar al sector productivo, a los trabajadores, y a nuestros chicos que necesitan volver a las aulas. Solicitamos un gesto de grandeza de todos los actores”.

“Nadie puede decirnos que no somos responsables, por eso resalto a pesar de que disiento 100% de la forma de reclamo, que muchos gremios no quieren politizar. Les pido que nos ayuden, que no perjudiquen más la actividad productiva, porque perjudica la provincia. Para mí la mesa de concertación política es esta, no entre 4 o 5, necesitamos el compromiso de todos y cada uno”, expreso Arcioni.

“Acompañen, apoyen, tenemos que estar unidos porque se avecinan tiempos muy buenos para la provincia y el país”, finalizó pidiendo Mariano Arcioni. (Agencia OPI Chubut)