Junto con Daniel Muñoz, el contador Víctor Manzanares compró una estancia con un yacimiento de oro

El ex contador de la familia Kirchner – Foto: La Cornisa

08:40 – Lo admitió ante la justicia en su última declaración, que sostuvo con nuevos documentos. El campo fue decomisado e irá a remate.

Por: Lucía Salinas

El 18 de julio, el ex contador de Cristina Kirchner amplió su declaración como arrepentido ante el juez Claudio Bonadio, y aportó biblioratos con documentos referidos a los negocios de Kirchner y de su secretario Daniel Muñoz, cuyo detalle no trascendió. Pero ahora se supo que en esa ocasión se refirió a la compra de una estancia que cuenta con un yacimiento de oro y que fue decomisada por la justicia. Y que volvió a referirse a la fortuna de los ex presidentes vinculada a un hotel en particular.

Con tobillera electrónica y alejado de su profesión, Víctor Manzanares transita sus días en Río Gallegos, donde ya no quiere ejercer su profesión. Allí buscó documentación para aportar a la causa y darle respaldo a sus tres confesiones como imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas.

En julio regresó a Buenos Aires con al menos cuatro biblioratos de color gris y otros rojos. En ellos hay documentación de operaciones inmobiliarias y también intercambio de emails, facturaciones realizadas y papeles sobre compraventas de algunos inmuebles.

En primer lugar, el ex contador de Cristina Kirchner se refirió a la firma Madaco SA, que constituyó con Daniel Muñoz -ex secretario de Néstor Kirchner-, para la adquisición de inmuebles en el sur con el fin de blanquear fondos de origen ilícito.

Con esa firma, ambos compraron la estancia “La Lucía” en la provincia de Santa Cruz. Ese campo tiene una peculiaridad, y es que cuenta con un yacimiento de oro. “Recientemente fue decomisado y eso debe tenerse en cuenta en caso de que la propiedad decida ser vendida o sometida a remate”, dijo Manzanares en su declaración.

Se trata de un campo de 20 mil hectáreas, que tiene un casco de importantes dimensiones, un galpón de esquila, corrales y dos galpones de chapa que fueron desmantelados, según detalló el contador.

Con relación a la compra de esta estancia, Manzanares explicó que «para poder cancelar los dividendos a favor mío que adeudaba Madaco y dar por concluida la operación de compra de acciones de Muñoz y su esposa Carolina Pochetti del paquete accionario de esta sociedad, se simuló una compra a favor mío de 6.160.000 pesos por este campo». Según la operatoria comercial diseñada, todo sería compensado con el pago de los dividendos como cancelación contable, «más los fondos depositados en Banco Santa Cruz a nombre mío por la venta que yo efectuara a Pochetti y Muñoz de las acciones de Madaco en 2012».

Con los intereses del plazo fijo, ese importe habría alcanzado aproximadamente 1.200.000 pesos, según consta en la declaración a la que accedió Clarín.

Ahora este inmueble está en proceso de decomiso. Por eso Manzanares dijo que quiso relatar cómo se adquirió y la importancia que tiene por contar con un yacimiento de oro. «Tengo entendido que ante la secretaría de Minería de Santa Cruz, un extraño ingresó al predio sin autorización y solicitó los trámites de cateo”, señaló.

La estancia La Lucía integra el listado de 30 inmuebles decomisados por el juez Bonadio y puestos a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, responsable de organizar los remates online.

Una vez más Manzanares se refirió a los negocios de la familia Kirchner. Para el caso aportó tres biblioratos, dos de ellos color gris son constancias mensuales de todas las notas que “yo confeccionaba en Río Gallegos adjuntando las facturas de alquiler mensual por las locaciones de Los Sauces SA como de Néstor Kirchner y de la Sucesión sobreviniente del mencionado, por el Complejo Los Sauces Casa Patagónica, hacia los inquilinos», explicó.

La inmobiliaria Los Sauces tuvo como principales inquilinos a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Ambos procesados junto a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner por lavado de dinero, por haber simulado alquileres para el blanqueo de fondos, según determinó la Justicia.

En el caso de la familia Kirchner, las facturas enviadas y las copias de las notas archivadas correspondían a los alquileres de los departamentos del edificio Madero Center a las empresas Alcalis de la Patagonia «que pertenecían a Cristóbal López y Fabián De Sousa, y la empresa Inversora M&S, e iba dirigida en forma específica a Osvaldo Sanfelice. Toda esta documentación corresponde a bienes del matrimonio Kirchner Fernández», explicó el ex contador.

¿Qué documentos entregó? Entre otros, copia de nota del 10 de septiembre de 2009 dirigida a Néstor Kirchner por el contador Jorge Benolol como presidente de Panatel SA en la que manifiesta la preocupación con relación a los contratos de locación de los complejos y solicita reajustar el canon locativo a niveles reales y efectivos de ocupación. La nota fue recibida el 14 de septiembre de 2009 por Sanfelice. Días después, el 21 de septiembre, ese contrato del alquiler del hotel Los Sauces Casa Patagónica efectivamente se modificó, tal como consta en otra nota cuya copia aportó Manzanares.

Allí se dejó constancia la decisión de «prorrogar la vigencia del contrato celebrado octubre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2010 y pactan un precio de locación de 150.000 dólares más IVA para el caso a una ocupación igual o mayor a 70%, en su defecto se abonaba un monto fijo de 55.000 dólares hasta 20% de ocupación a incrementarse en 1.000 dólares por cada punto de ocupación superior al 20% y hasta alcanzar el 70%».

Ese contrato fue firmado por «Osvaldo Sanfelice como apoderado de Néstor Kirchner», se explicó. Entonces Manzanares reiteró que él sólo recibía órdenes: «No tuve participación ni en la negociación ni en la confección de los contratos de locación de la familia Kirchner, mi tarea era simplemente emitir la facturación correspondiente a estos pactos contractuales, remitirlas a los locatarios y proceder luego a la registración contable e impositiva».

El ex contador reiteró que ese hotel en particular tuvo una “significancia trascendental para el crecimiento patrimonial de la familia Kirchner». (Clarín)