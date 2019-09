Dieron las 12 y a Arcioni la carroza se le transformó en calabaza. Su gobierno paga los costos de las mentiras y las falsas promesas

12:00 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – El panorama social y político en Chubut no puede ser peor para el arranque de un nuevo mandato del gobernador Mariano Arcioni, a quien claramente se le desnudaron las mentiras y las falsas promesas de encauzar la economía y estabilizar la provincia, si la gente le daba el voto y peor aún el haber ofrecido y aseguraba que su triunfo traería a los trabajadores estatales, la tranquilidad que tanto buscaron en la última gestión del fallecido Das Neves. En ese camino de incertidumbres y falsas promesas para sostener su campaña, Arcioni no tuvo mejor idea que cerrar con los gremios en paritarias, aumentos salariales desproporcionados a la realidad financiera de Chubut. Lo peor y una de las razones por las cuales hoy la provincia está convulsionada, es que el gobernador sabía de antemano que no podría cumplir y engañó a la sociedad de una manera vil, con el apoyo de sectores económicos provinciales a quienes les conviene la subsistencia de este dasnevismo reformulado, en el poder por cuatro años más.



Actualmente Mariano Arcioni, después de enfrentarse con el gobierno de Macri para acompañar la ola del descontento que arrecia por la economía maltrecha, tiene una única esperanza: que a nivel nacional en octubre gane la fórmula Fernández-Fernández, con quien coqueteó abiertamente luego de su triunfo provincial, pero esto conlleva a su vez dos problemas: el primero es transitar los cuatro meses que restan a diciembre sin que antes deba renunciar por falta de gobernabilidad y segundo, nada le asegura a Arcioni que en octubre el kirchnerismo pueda ganar, más allá de las especulaciones políticas y los cálculos que se puedan hacer en un contexto de país imprevisible en todos los aspectos.



La reacción popular en contra del gobernador por su falta de seriedad y oportunismo, ha sido tan brutal, espontánea y generalizada, que el gobierno de la provincia no puede procesar el conflicto, magnificado por la falta de conducción política, los yerros permanentes en materia social y administrativa y una convulsión política que ya está afectado a sectores que hasta ahora habían permanecido apoyando al gobernador.



Sin salida



Santiago Goodman, Secretario General de ATECh, se reunió en Buenos Aires con el Ministro de Educación de Macri, Alejandro Finocchiaro, asegurando hace instantes en Chubut que Nación estaría en condiciones de enviar una partida presupuestaria para el pago de los salarios docentes, sin embargo con ello Arcioni no resuelve el problema de fondo, porque todo el ámbito estatal espera una respuesta similar del gobernador y si los fondos nacionales son enviados sólo para los docentes, el resto pedirá un tratamiento igualitario en materia salarial, por lo tanto, el gobierno provincial sabe que el conflicto no lo podrá resolver con ayudas parciales, aún cuando resolviera el problema de la Educación momentáneamente.



OPI consultó a una importante fuente del gobierno de Arcioni quien cuestionó fuertemente la forma en que el gobernador jugó con la elección partidaria “Mariano se creyó Perón. El triunfalismo fue el peor consejero de reelección pero aún antes ya venía metiendo la pata, porque sabía que no tenía fondos, se enfrentó con Macri sin mucho sentido y se abrazó con Massa, Fernández y CFK dando un mensaje político bien claro: apoya decididamente al kirchnerismo. Ahora está solo y no quiere ir a conversar con Macri y si no va a pedirle ayuda, no va a llegar a diciembre, aún en caso que ganen los Fernández”. Así de crítica dibujan la situación social de Chubut en el entorno del mandatario provincial.



Cortes, protestas y renuncias



“Chubut no tiene plata”, ésto lo había dicho el gobernador en una reunión con sus Ministros a quienes les pidió “imaginación” y “templanza” en la coyuntura. El secretario de uno de los asistentes le confió a OPI “la cara de muchos se transformó cuando el gobernador les tiró esta corta frase ni bien entró en la reunión”. Arcioni pretende gestionar en la crisis, presionando a intendentes y funcionarios para que usen su imaginación, no retiren su apoyo y resistan, pero ya existen varios que hasta hoy lo apoyan políticamente, quienes no le perdonan haberlos engañado escondiendo la verdadera situación de la provincia. Por este motivo, las fuentes aseguran que se aproxima un cisma interno en el gobierno de Arcioni, si en la próxima semana no logra desactivar el conflicto generalizado que eleva el malhumor social. “Habrá un desbande cerca de Mariano que lo va a dejar sin apoyo político de peso”, adelantaron.



El diputado Blas Meza Evans, quien preside el bloque mayoritario opositor del PJ-FPV (partido al cual Arcioni apoya en la práctica con los Fernández-Fernández), ha pedido la interpelación al Ministro Coordinador de Gabinete, Federico Massoni para el día 17 de septiembre pidiendo que explique su rol en los graves hechos ocurridos en las rutas 3 y 26, cuando los estatales fueron desalojados del piquete, con fuertes sospechas y denuncias de haber actuado en una “zona liberada” para facilitar la actuación de enmascarados.



Luego que el secretario adjunto del Sindicato del Petróleo y Gas privado del Chubut, Carlos Gómez dijera “una cosa es solidario y otra es ser boludo”, justificando la acción violenta contra los estatales en la ruta, arreciaron los pedidos de renuncia, entre ellos los del Ministro Coordinador, Federico Massoni y el titular de Petrominera, el sindicalista Jorge “Loma” Ávila, por parte de manifestantes estatales y camioneros que marcharon ayer en Rawson y le exigieron a Arcioni el pedido de renuncia a sus funcionarios. En respuesta y sin muchas ideas (ni argumentos justificadores) el propio Massoni salió a decir que ese pedido de renuncias tenía “un trasfondo político”.



Mientras el sector político busca una salida, el sector de la administración pública sigue manifestándose en las calles, con paros y hasta han realizado una “cola simbólica” frente al Banco del Chubut, en protesta por la falta del pago de haberes atrasados.



El gobierno de mariano Arcioni deberá buscar una salida consensuada en lo político y financiera en los social, si es que pretende resolver el problema de gobernabilidad que amenaza con aparecer en su horizonte inmediato, en caso de acumular deudas salariales, atrasos, déficit y la incertidumbre de no saber cómo va a enfrentar las erogaciones de fondos para los salarios de este mes y los aguinaldos de diciembre. (Agencia OPI Chubut)