Nación enviará a Chubut fondos del FONIT solo para el pago de docentes y no docentes

El ministro de Educación Alejandro Finocchiaro

10:00 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Luego de intensas negociaciones entre el gobierno de Chubut y el gobierno nacional para destrabar ayudas financieras a la provincia, con el fin de capear la crisis en la cual el gobernador Mariano Arcioni metió a toda la administración pública con el retraso de los salarios y el no pago de los compromisos asumidos en paritarias durante su campaña electoral, desde el Ministerio de Educación, el Ministro Alejandro Finocchiaro dejó perfectamente aclarado que el gobernador Arcioni no tiene un problema de liquidez con el sector docente, sino tiene un conflicto generalizado con el sector público en general por un retraso en el pago de los salarios.

De esta manera, Finocchiaro le marcó la cancha al gobierno provincial, a fin de dejar perfectamente aclarado que si el Ministerio de Educación nacional decide enviarle una ayuda financiera, ésta será exclusivamente para afectar al pago de haberes de los docentes y personal no docente de la provincia, a fin de restablecer las clases y no para distribuir en otras áreas de la administración pública para bajar la tensión en algunos sectores fundamentales que afectan directamente al gobierno central.

El Ministro nacional, de esta forma, anunció también que las ayudas (que aún no está decididas) llegarán como adelantamiento del FONIT (Fondo Nacional de Institutos Tecnológicos Superiores), serán hasta fin de año, pero con el compromiso expreso del gobernador de que se van a pagar la totalidad de los salarios docentes adeudados y el de los no docentes. Señaló, además que en ningún caso serán fondos nuevos, pues se harán en calidad de adelantos financieros, prorrogando los vencimientos que tiene Chubut con la Nación.

Como lo habíamos indicado en nuestro informe de ayer, el gobierno esperaba una cataratas de fondos enviados desde Nación para apaciguar a los estatales, por cuanto prevé que aún normalizando el salario docente, las clases no volverán normalmente a Chubut, en tanto los demás sectores de la administración pública no normalicen sus actividades.

En este sentido se especula que mañana miércoles, el gobierno deposite un primer tramo del salario a estatales que será de 30 mil pesos para activos y pasivos y la segunda cuota a partir de la semana próxima, para terminar en la tercera semana de abonar a quienes perciban más de 100 mil pesos.

En tanto el gremio de camioneros anunció el levantamiento del paro iniciado el lunes, los judiciales de la provincia iniciaron un paro por tiempo indeterminado y los auxiliares de la educación (no docentes) que mantienen tomado el edificio de Educación, iniciaron huelga de hambre. Ayer se les comunicó que vendrían los fondos para salarios, pero el personal insiste en que no le cree al gobernador Arcioni y siguen adelante con las medidas. Por su parte el paro docente no se levantó y desde ATE la dirigencia ha manifestado que no descarta volver a las rutas si el gobierno provincial no cumple con el pago de salarios adeudados, en tiempo y forma. (Agencia OPI Chubut)