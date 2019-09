Nación enviará 1.300 millones a Chubut pero no alcanzan. Arcioni solo tiene esperanzas en que el kirchnerismo vuelva en octubre

11:00 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Luego de las conversaciones que el gobernador Mariano Arcioni mantuvo con el gobierno nacional, pidiendo un auxilio financiero para destrabar el conflicto en la provincia, Macri avaló el envío de 1.300 millones de pesos a través de 300 millones de pesos del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y 1000 millones de adelantos de coparticipación, aclarando desde nación que no es un préstamo, sino que se descontarán de la coparticipación. Estos fondos, sin embargo, no cubren la demanda salarial que necesita el gobernador quien ya adelantó a través de su MInistro de Economía, que no pagará la cláusula gatillo, porque el dinero girado no es el esperado para cubrir toda la demanda prevista.

Por otra parte el propio ministro Oscar Antonena confirmó ayer el pago escalonado de los salariales con una primera cuota de 30 mil pesos a todos los jubilados y pensionados de la provincia, el viernes se depositará a los activos hasta 40 mil pesos y en las dos semanas siguientes, sin precisar los días, se completarán los salarios hasta 65 mil pesos en la primera semana y más de 65 mil pesos en la segunda.

En tanto ayer miércoles durante el recordatorio del día del maestro, los docentes de Trelew hicieron un banderazo en la plaza Centenario de esa localidad y la MUS (Mesa de Unidad Sindical) inició un acampe frente a Casa de Gobierno en Rawson. Los docentes siguen de paro, las instalaciones de Educación están tomadas por los no docentes, los judiciales paran por tiempo indeterminado y los estatales no descartan volver a las rutas.

Arcioni y la esperanza K

Mientras tanto, el gobernador Mariano Arcioni tiene todas las esperanzas puestas en la llegada al gobierno nacional de Alberto y Cristina Fernández, al punto que ayer mantuvo reuniones con los intendentes Adrián Maderna de Trelew y Ricardo Sastre de Puerto Madryn, a quienes les dijo que en 90 días la provincia sale del ahogo financiero y económico, ya que por conversaciones con Alberto Fernández, éste le prometió que si gana la presidencia enseguida bajan los fondos para Chubut.

Fuentes sindicales consultadas por OPI, señalan que Arcioni está ganando tiempo, pero en realidad está pagando los costos políticos de haber sido opositor en vez de dialoguista con nación, cuando desde allí aún le atendían el teléfono. “Si nosotros tenemos que creerle al gobernador para levantar las medidas de fuerza, estamos en un problema. No le creemos nada – dijo el dirigente de ATE – el gobernador habla de 90 días como si aquí podemos esperar tres meses para cobrar los sueldos y además si no gana el kirchnerismo ¿Qué va a a pasar? ¿No cobramos más?. Esto se le fue de las manos al gobierno. Arcioni mintió tanto para ganar que no midió las consecuencias. Ahora debe pagar”, dijo el dirigente sentado frente a una fogata en casa de gobierno. (Agencia OPI Chubut)