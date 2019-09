Ruta Nacional Nº 3 robada por el kirchnerismo y abandonada por Macri

12:00 – (Por Rubén Lasagno) – Por razones de nuestro trabajo periodístico, ayer tuvimos la experiencia de recorrer la ruta nacional Nº 3 de Río Gallegos a Comodoro Rivadavia, viajando en camioneta con tormenta, agua-nieve y vientos fuertes a la mañana y fuertes lluvias de regreso por la noche. Realmente lo que se vive en esta importante y única arteria que comunica la Patagonia con el centro y norte argentino es una verdadera sensación de precariedad, desidia, inseguridad vial, abandono de (nosotros) los habitantes, a la suerte de cada uno y produce una sensación de impotencia con la consiguiente reacción emocional de quienes hemos conducido por años en esa ruta y por años reclamamos, denunciamos y publicamos cientos de metros de textos haciendo responsables a los gobiernos, a los funcionarios y a las empresas, por el estado calamitoso en que se encuentra el trazado.

Durante más de una década, estuvimos informando y demostrando con documentación, fotos, filmaciones y pruebas fehacientes tomadas de los pocos datos oficiales que se publicaban entonces, cómo los sucesivos gobiernos de los Kirchner hicieron de la ruta nacional Nº 3 una excusa para sobrefacturar obra pública. El encargado de esa maniobra eran Julio de Vido desde el Ministerio de Planificación, junto a José López el lobysta dolarizado y Lázaro Báez con su pool de empresas que acaparaban la obra en Santa Cruz y vivían permanentemente “haciendo que hacían” a la vera de la ruta nacional Nº 3, “reasfaltaban”, “modificaban trayectos”, “ensanchaban”, etc, toda una parafernalia de excusas para no irse de los 800 kilómetros que eternamente “atendían”, con obradores ya instalados en el trayecto Río Gallegos-Caleta Olivia, mientras la máquina de facturar licitaciones truchas, sobreprecios, adelantos de obras y “Mayores costos”, hacían las delicias de quienes vivían de la plata fácil que se las llevaban en bolsos.

Aún así, la ruta era un caos. Se robaban los fondos y no hacían las obras o si la hacían, era con las suficiente deficiencias para tener que volver a hacerlas en corto tiempo. Malformaciones producto del peso descontrolado de los camiones, pozos en el pavimento, tramos cortados, ruta descalzada, sin marcar por decenas de kilómetros etc, era la causante de cientos de muertes por año. Accidentes de todo tipo, que nunca se supieron, no se saben ni se sabrá por qué motivo ocurrieron, pero es fácil y sanador (y especialmente liberador para las autoridades viales y/o policiales), colocar en los periódicos “debido a causas que se desconocen…” o “debido a error humano…”, etc para exculpar y exculparse de la responsabilidad que les cabe a quienes deben velar por la seguridad de las personas mientras están vivas haciendo prevención, control y obras y no resignarse a hacer recordatorios post-mortem pintando una estrella amarilla en el asfalto o colocando una ermita al costado de la ruta donde alguna familia pagó con su vida la ambición de unos pocos y la irresponsabilidad de muchos. Todo esto ocurrió en la era kirchnerista, donde los 12 años que duró el gobierno, estuvieron “haciendo como que hacían”, pero la ruta nacional 3 era un verdadero desastre.

Desde diciembre del 2015 se hizo cargo Mauricio Macri y Vialidad Nacional con Iguacel a la cabeza y Dietrich a la diestra del señor, bajó una cataratas de denuncias por la obra pública inconclusa, sobrefacturada, arrasó con los obradores de Austral Construcciones, liquidó las máquinas, embargó todo a través de la justicia y hasta mandó preso al responsable directo de la gran simulación de las obras que nunca se hicieron, se hicieron a medias o se cobraron pero ni siquiera se habían tomado el trabajo de pensarla, al menos, en beneficio de la vida.

En algún punto pensamos que terminaba una etapa y los habitantes de ésta parte del país nos veríamos beneficiados con los vientos de cambio que soplaban desde Nación y advertían lo que tantas veces denunciamos desde nuestro espacio periodístico: el acondicionamiento de la única y fundamental vía de comunicación terrestre por donde la Patagonia austral se abastece de insumos, incluyendo combustibles, cargas y transporte y por la cual transitamos los argentinos por cientos de kilómetros en la más absoluta inseguridad debido a la falta de control, de infraestructura, de planificación y preocupación por la seguridad de las familias.

Ayer quedó claro que nada ha cambiado. La ruta nacional Nº 3, al menos en el tramo entre Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, está totalmente abandonada. Pozos abiertos como trampas a lo largo de todo el trayecto, kilómetros de asfalto sin demarcación, pavimento descalzado, deformaciones en los bordes y desniveles que impactan sobre el tren delantero de los vehículos, peligrando la pérdida del control; sectores de la ruta donde se forman verdaderas lagunas aumentado el peligro en oportunidad en que un vehículo menor se cruza de frente con una camión o colectivo; el riesgo permanente del denominado efecto aquaplaning, sectores de la ruta donde hay ausencia total de señales lumínicas o reflectantes, etc; ésto es hoy la ruta nacional Nº 3.

Conclusión: el kirchnerismo por doce años usó a la ruta Nacional Nº 3 para lucrar y robar fondos nacionales y el macrismo, la abandonó. Es decir, antes y después es lo mismo, todo sigue igual. Y mientras los funcionarios vuelen por sobre ella en jets privados con cargo al pueblo o aviones presidenciales que pagamos todos, difícilmente tengan la suficiente sensibilidad para darse cuenta que diariamente abajo mueren familias por su culpa.

La ruta de hoy sigue siendo la de hace 30 años. Una estrecha cinta de asfalto de doble mano, mal marcada o sin marcar, por la cual transitan mezclados y a distintas velocidades y de frente, enormes camiones y ómnibus, veloces autos, camionetas, vehículos nuevos, viejos, dotados de la última tecnología o deficientes y vetustos, algunos de los cuales ni luces reglamentarias poseen.

El trayecto está plagado de animales como es el caso del guanaco que por el descontrol poblacional existente en Santa Cruz, la falta de políticas públicas en materia de racionamiento y control de población animal y la ausencia de proyectos para llevar a cabo tales controles, son un obstáculo más de los tantos que producen accidentes y se llevan miles de vidas por año.

La falta de un plan integral de mantenimiento de la ruta 3 y la ausencia de interés por preservar la vida humana de parte del gobierno nacional, se juntan con factores de orden provincial y natural para detonar consecuencias que pagamos los ciudadanos comunes, el trabajador, el camionero, el chofer de un micro y el pasaje, el turista o la familia de cualquier argentino bien intencionado, el cual piensa que hay un Estado presente y solo está en manos de Dios. (Agencia OPI Santa Cruz)