Acorralado, Arcioni culpa al gobierno nacional pero ni Alberto ni Massa llegan para “tomarse un café

13:30 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – El gobernador Mariano Arcioni pasó de vivir exultante con el “éxito” del triunfo categórico en las elecciones provinciales, a estar “más solo que Kung Fu”, admiten a su alrededor, producto del descalabro institucional que tiene su nuevo gobierno. De aquellos abrazos brindis y festejos, donde el gobernador se pavoneaba con su amigo Sergio Massa y hablaba con un entonces recién ungido candidato Alberto Fernández, abrazado al tigrense y oficiando de celestina para que ambos “se tomaran un café”, a estar como el Quijote peleándola solo en una coyuntura difícil, producida por él y su entorno, que como un boomerang se le ha venido encima, complicándole una nueva gestión que aún (oficialmente) no comenzó.

Alrededor del gobernador se dice que Arcioni “está acorralado” por sus mismos dislates políticos, una actitud inconducente y una soberbia que se exacerbó después del triunfo electoral. El coqueteo con el kirchnerismo lo llevó a enfrentarse drásticamente con Mauricio Macri y sus ministros, al punto de no ceder en cuestiones institucionales que rara vez son argumentos confrontativos para generar disidencias entre nación y provincia. “Ahora tiene el problema del desmadre económico y todo se agrava porque le pasan factura por todo lo que hizo cuando se creía el rey de la Patagonia”, dijo un subsecretario del área de comercio e industria.

El gobernador intenta trasladar la responsabilidad del caos provincial a la Nación, pero no logra desactivar el conflicto con ese argumento, sino, por el contrario, pone a los estatales mucho más furiosos alegando la dirigencia gremial que cuando antes de las elecciones Arcioni prometió aumentos desde el 40 al 60%, dejó bien claro en las mesas de negociaciones que eso se conseguiría con recursos de la provincia provenientes de la industria petrolera y el buen momento que estaba pasando una reserva casi igual o mayor que Vaca Muerta y las florecientes proyecciones que tenían en Chubut como así también los grandes planes y proyectos existentes para la explotación off shore y el derrame extraordinario de capitales que llegarían a la región. Nada de esto fue verdad, señalan desde los gremios estatales y toda esa maraña de mentiras y falsas promesas, hoy se vuelven en contra del gobierno que aún no asumió su nuevo mandato y tiene prácticamente incendiada la provincia.

Lejos están aquellos días donde su amigo Sergio Massa viajaba especialmente para saludar al exitoso gobernador y desde Chubut se cruzaban saludos con el sorprendido Fernández que empezaba a construir el “nuevo partido” sobre la base de un kirchnerismo disimulado, tratando de hacerle creer a la gente que ellos (hoy) son distintos, pero guardando detrás del telón lo peor de la década pasada. Cristina, Máximo y toda la Cámpora.

Ya nadie se acuerda de Arcioni, al menos públicamente y por las cosas malas, en medio de una campaña política nacional donde el chubutense es “mala palabra” debido al desabarranque político que tuvo su inexplicable forma de manejar la coyuntura. Ni Fernández ni Massa salen o saldrán a respaldarlo, porque en la política se contabilizan los éxitos pero los fracasos (y los fracasados) sufren el ostracismo. Son altamente contaminantes y en un contexto tan volátil como la política nacional, en plena campaña donde los candidatos se valen de débiles señales a falta de propuestas y proyectos políticos serios, las alianzas con los perdedores son malos augurios para las generales de octubre.

Por lo tanto, hoy Arcioni entiende que de quien más necesita no obtiene ayuda especial, porque el pase de factura es tan evidente como expreso y quien lo podría ayudar, aún tiene que ganar las elecciones de octubre y no es tan sencillo de lograrlo. Y esta batalla le hace cometer al gobernador otros errores como atacar públicamente al presidente, esperando que el humor de la gente se vuelva contra el mandatario nacional y lo peor, acusándolo de nos haber enviado fondos, cuando está probado el envío de partidas para aplicar al pago de los docentes, que no usó como estaba previsto.

Desde nación Frigerio ha dicho claramente que el problema de Chubut no son los docentes, tal como lo sostiene Arcioni; el conflicto es general porque el gobierno no le paga a los estatales o les paga por tramos. Y le ha recordado a Mariano Arcioni que Nación envió partidas por 1.300 millones de pesos, que no aplicó a los fines determinados: el pago de los docentes.

Ante esto el el juez de Familia de Rawson, doctor Martín Alesi, dictó una medida cautelar para que se cumpla una ley nacional que se promulgó en 2003. La norma aprobó un convenio entre Nación y las provincias que unificó el calendario de 180 días de clases y donde el artículo cuarto contempla que si una provincia no puede cumplir con ese requisito, el gobierno nacional deberá garantizar el aporte económico.

Esta acción es impulsada por el gobierno, pero dentro del mismo ya se descarta que a nivel nacional no tendrá ningún efecto práctico. “Arcioni trata de ganar tiempo y desviar el curso de los acontecimientos, pero todos saben que el problema es mucho más profundo que el salario docente. Acá hay un déficit de casi 3 mil millones de pesos que el gobernador, sabiendo de su existencia, ocultó para ser reelegido, prometiendo lo que él sabía de antemano nunca iba a poder responder”, indican desde un sector dasnevista de Chubut.

Hoy el gobernador Mariano Arcioni está acorralado y su conducta hace sospechar que nada terminará bien para él y su gobierno si no cambia de actitud radicalmente y gira 180 grados su conducta política ante el pueblo que mayoritariamente lo votó. (Agencia OPI Chubut)