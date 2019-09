No, no son del periodista Hugo Alconada Mon los audios virales que indican que le pagaron a personas para asistir a una marcha del Frente de Todos

-Ambos audios llegaron reiteradas veces al número de WhatsApp de Reverso para ser verificados.



Un mes después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, en las que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, obtuvo el 47,8% de los votos, comenzaron a circular dos audios de WhatsApp junto con el texto: “Estos dos audios son atribuidos a el periodista Alconada Moon del diario La Nación” (sic). En los archivos se escucha el relato de un hombre que describe cómo se infiltró junto a otro en una supuesta marcha kirchnerista para descubrir manifestantes “pagos”.

Sin embargo, a través de un estudio realizado por ingenieros en sonido del Conicet a pedido de Reverso, se comprobó que las voces de los audios no coinciden con la del periodista y que, por ende, el contenido no corresponde a Alconada Mon.

Desde el 13 de septiembre último hasta hoy, ambos audios llegaron reiteradas veces al número de WhatsApp de este medio (+54 9 11 3182-3655) para ser verificados.

Qué se afirma en los audios virales

En el primero y más extenso de los audios, se escucha la voz de un hombre que cuenta: “Fui a la marcha [N. de la R.: no especificó lugar y fecha] con un amigo…íbamos vestidos con ropa vieja y gastada, para disimular”. Agrega que se acercaron “sutilmente a gente que estaba charlando” y enseguida cuenta una supuesta conversación que escuchó: “Por $1200 no vengo ni en pedo, a mí me dan dos lucas, sino salgo y choreo y hago más guita”. El audio también hace referencia a un momento en el que, al acercarse a una mujer con un chico en brazos, le preguntan: “¿Cuánto te dieron por venir con el pibe? (…) Si venía yo sola $1500, con el pibe $ 4000”.

Luego de contar estas dos anécdotas, el hombre indica: “Nosotros sacamos un promedio; dicen que había 10 mil personas. Si el promedio es a dos lucas por personas, estamos hablando de $20 millones (…) Suponete que el puntero estaba llevándose 3, 4 lucas por persona promedio. Quiere decir que ya no son 20 sino 50 millones. Hay que ponerlos… ¿Quién tiene para gastar US$80 mil en una marcha de un día? (…) ¿Por qué si Alberto Fernández sacó un 47% de los votos, si fueran reales, legales y no manipulados como pasó en muchos casos, por La Cámpora, por qué no van a las elecciones generales, ganan con el 47% de los votos y listo, se terminó?”.

En el segundo audio, el hombre se corrige y continúa con los cálculos: “Perdón, me equivoqué, saqué mal la cuenta por apurado. No son más de US$80 mil, son más de US$800 mil”. Luego, vincula los datos con las elecciones primarias: “¿Quién tiene US$800 mil para gastar en una manifestación de un día? Cuando supuestamente no es necesario. Cuando supuestamente con el 47% de los votos no hay segunda vuelta, y ya ganó Alberto Fernández. Si quieren una mejor prueba de que ese 47% de los votos es una mentira, la tienen acá: no gastarían US$800 mil en una manifestación de un día”.

Por qué la voz del hombre no es de Alconada Mon

La desmentida a la desinformación se logró gracias a la consulta de este medio al equipo del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales (LIS) del Conicet, a cargo del investigador Jorge Gurlekian. A través de BlackVox -creador del sistema Forensia-, una “empresa incubada en el laboratorio, que brinda herramientas tecnológicas para aplicaciones de audición y habla”, realizaron una investigación exhaustiva del audio a pedido de este medio para verificar si es Hugo Alconada Mon quien habla en la pieza que se viralizó.

El estudio, a cargo del ingeniero Pedro Univaso, comparó los audios virales con dos entrevistas seleccionadas por Reverso de Alconada Mon disponibles en Youtube (acá y acá) y un tercer audio que el periodista envió a este medio para saber si la voz en esas piezas era la misma. Al respecto, el documento del LIS explica que “existe una evidencia limitada que la comparación de voces no hayan sido emitidas por el mismo hablante”, es decir, que al comparar los audios virales con los que sí fueron emitidos por Alconada Mon la evidencia apunta a que no fueron pronunciados por la misma persona.

Por el contrario, al comparar las entrevistas a Alconada seleccionadas por Reverso entre sí, “dio como resultado un valor promedio de +1.87, expresando una evidencia muy fuerte que dichas grabaciones hayan sido emitidas por el mismo hablante”.

El resultado final es que hay un 97.30% de posibilidades “de que las grabaciones sean falsas”, es decir, que las voces de los audios virales no coincidan con la voz de Alconada Mon.

Tres días más tarde de la difusión de los audios, el periodista se encargó de desmentirlos en sus cuentas de Twitter, de Facebook y de Instagram oficiales, aunque no realizó ninguna denuncia judicial ni policial, según confirmó a Reverso. “Mi posición es simple: ‘No soy yo quien habla en ese audio’”, dijo a este medio.

Audios falsos

No es la primera vez en esta campaña que circula un audio que se atribuye falsamente a una persona pública. Un caso parecido al del periodista de investigación de La Nación fue el de un audio viral que supuestamente correspondía al diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de Cambiemos y candidato a intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro. El 2 de septiembre último, este medio publicó una verificación donde se explicó que la voz que se escucha en el audio que circuló por WhatsApp no coincide con la de Montenegro.

En junio último este medio también verificó una supuesta grabación de Felipe Solá, diputado nacional de Red por Argentina, ahora en Frente de Todos, que llamaba a sus compañeros a “no mostrar en campaña lo facho que son”. Sin embargo, se pudo comprobar que la pieza fue en realidad grabada en un video por el humorista e imitador Ariel Tarico y fue quitada de contexto y utilizada para desinformar.

Autor: Juan López

Edición: Matías Di Santi, Laura Zommer y Cecilia Becaría