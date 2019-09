Es falso que Verónica Magario dijo: “Queremos un pueblo peronista, y si escolarizamos a los nenes nunca van a ser peronistas”

-La intendenta de La Matanza y candidata a vicegobernadora bonaerense del Frente de Todos no afirmó esto en ninguna de las entrevistas que dio durante la campaña.

-Desde el área de Prensa de Magario también confirmaron que esto es falso.

-El canal TN publicó un informe en el que el ingeniero civil Alberto Varones denuncia que en La Matanza hay dos jardines que fueron terminados, pero nunca se inauguraron. El Consejo Escolar argumenta que hay fallas edilicias y pasos pendientes para habilitar las obras.



Por: Reverso

Circula en redes sociales una imagen de Verónica Magario, intendenta de La Matanza y candidata a vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, acompañada de la siguiente leyenda: “Verónica Magario salió al defenderse por no habilitar dos jardines de infantes que construyó Nación en La Matanza: “Queremos un pueblo Peronista, y si escolarizamos a los nenes nunca va a ser Peronistas” (sic), replicó la candidata a vicegobernadora”. Sin embargo, Reverso pudo comprobar que Magario nunca dijo eso.

Los posteos en Facebook suman casi 12 mil compartidos, según los datos que ofrecen las propias publicaciones (ver acá, acá, acá, acá y acá). En Twitter fue retuiteado 1.300 veces, pero fue compartido por una cuenta llamada INFOen14O que en su descripción aclara: “Noticias en redes sociales con fuentes dudosas. | Vemos la realidad de una manera distinta. | Si dudaste si es verdad ya ganamos”. Además, fue enviado al WhatsApp de Reverso (+54 9 11 3182-3655) para que sea verificado (ver acá).



Según pudo confirmar Reverso gracias un relevamiento realizado por la empresa de análisis y monitoreo de medios GlobalNews Group, Magario no “salió a defenderse” y no afirmó eso en ninguna de las entrevistas que brindó desde que es candidata a la Vicegobernación. Además, este medio se contactó con su equipo de Prensa, desde donde desmintieron estos dichos.

Por qué esto es falso



Desde que el diputado nacional Axel Kicillof y Magario confirmaron su precandidatura como gobernador y vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires el 27 de mayo último, no hay ningún registro de que la intendenta de La Matanza haya dicho lo que asegura el posteo, según pudo comprobar este medio a partir de un relevamiento realizado por la empresa de análisis y monitoreo de medios GlobalNews Group (ver acá, acá y acá).

Lo mismo ocurre al monitorear los dichos de Magario luego del 22 de agosto, cuando en las elecciones primarias se confirmó la candidatura de Kicillof-Magario para las elecciones generales del 27 de octubre en la Provincia de Buenos Aires.

Si se realiza una búsqueda de la frase en Google y en YouTube, no hay registros audiovisuales ni escritos de que Magario haya dicho eso. Además, la imagen utilizada en el posteo tampoco es de una entrevista actual de Magario: circula al menos desde 2016 en diversas notas de modo ilustrativo (ver acá).



Ante la consulta de este medio, desde el área de Prensa de la candidata confirmaron que lo que circula en las publicaciones es falso y que la intendente de La Matanza “nunca dijo eso”.



Dos jardines que aún no fueron inaugurados



La frase falsa de la candidata que se hizo viral fue para “defenderse por no habilitar dos jardines de infantes que construyó Nación en La Matanza”, según consta en los posteos. ¿Qué es lo que ocurrió?



El miércoles último se publicó en el noticiero TN Central un informe en el que el ingeniero civil Alberto Varones denuncia que en La Matanza hay dos jardines que fueron terminados, pero nunca se inauguraron.

Al día siguiente, el Consejo Escolar de La Matanza -organismo que según la Secretaría de Educación de dicho partido es el encargado del tema- emitió un comunicado firmado por el presidente del organismo, Alejandro Schvartzman, respecto a la situación de los dos establecimientos, ubicados en la calle Barrientos de González Catán y en el Barrio Tizón de Virrey del Pino, que no han sido habilitados para su funcionamiento “por razones básicas de seguridad para los niños y niñas que irían a estos establecimientos”.



Entre las razones, el comunicado enumera que “ninguna de las dos obras cuenta siquiera con la instalación eléctrica habilitada”, que “no se hicieron aún los trabajos básicos para la seguridad de quienes serían sus alumnos y para los bienes muebles de la institución educativa”, y que “la autoridad pedagógica correspondiente, que en este caso es la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, no ha nombrado ni adjudicado personal docente para el funcionamiento de ambos jardines. Es decir, no cuentan ni con un director o directora, ni con docentes para atender a los alumnos”.

“Por todo esto, el Consejo Escolar de La Matanza no puede autorizar la apertura de esos edificios para recibir alumnos ni para funcionar como un centro educativo”, concluye Schvartzman.



Ante la consulta de Reverso, desde el Ministerio de Educación de la Nación explicaron que “lo que se construyó es parte de un proyecto que se ejecuta, también, en otras jurisdicciones. No hay un diseño específico para cada localidad. Las locaciones de las obras fueron determinadas por el distrito. Si el lugar elegido requiere, para su utilización, una obra adicional para llevar conexión eléctrica, realizar tratamiento de efluentes porque se encuentra en el área de una cuenca particular, o la problemática de la seguridad local exige un diseño perimetral diferente al del diseño patrón, son cuestiones que exceden los compromisos iniciales asumidos por la cartera nacional”.



Además, argumentaron que “el Ministerio nacional lo que hace es un prototipo de obra y ese prototipo está finalizado” y que “el Consejo Escolar y la Provincia correspondientes tienen que hacer, luego, la recepción de la obra”.



Desde el Ministerio de Educación bonaerense señalaron a Reverso que la designación de la planta funcional con directores y docentes debe ser posterior a que el establecimiento esté recibido y habilitado para su funcionamiento.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Las vías de contacto para sumarse son:

Autores: Imanol Subiela Salvo y Lucía Gardel

Edición: Matías Di Santi; Laura Zommer y Cecilia Becaría