Intranquilidad social, desabastecimiento de combustibles y amenazas de descuento de haberes de parte de Mariano Arcioni

10:30 – (Por Giulinao Ventura para OPI Chubut) – La provincia de Chubut sigue detenida. No hay administración pública, ni clases, los comercios no venden, el petróleo está virtualmente detenido, la justicia funciona mínimamente y en varios sectores comerciales e industriales se ha resentido enormemente la cadena de pago.

Lo extraño es que objetivamente el gobierno ha concluido con el pago de lo adeudado en el mes de agosto, sin embargo las medidas de fuerza siguen. La explicación la dan algunos dirigentes gremiales que hemos consultado (que no son de la izquierda, siempre propensa a establecer el conflicto en la calle), quienes no ha dicho expresamente lo siguiente “El gobierno ha tardado 45 días para pagar sueldos y aún así los sectores más altos siguen con deudas; en pocos días más están los sueldos de septiembre y el gobierno no tiene ni un peso. Depende de Nación que le mande para pagar a los docentes y de los 4 mil millones que necesita para cubrir al sector público tiene 1,5 millones. Es decir que otra vez el gobernador no pagará lo sueldos. Si nosotros levantamos el paro y dejamos la calle, como quiere el gobierno, va a ser muy difícil volver a convencer a la gente en cinco o 10 días más, de que vuelvan a plegarse. Esta es la estrategia de Arcioni y es lo que nosotros no queremos, porque sabemos positivamente que en octubre va a pasar lo mismo o peor que en septiembre”.

Con esta explicación, los sindicalistas de la Mesa de Unidad Sindical prosiguen con la decisión de mantener el conflicto abierto. Cuando le preguntamos, cuál era el límite para levantar el pago dijeron: “La reunión seria, comprometida y con un acuerdo escrito de que la plata está para los salarios de aquí a diciembre incluyendo el aguinaldo. Ahí, luego de ver que realmente hay voluntad y el gobierno nacional comprometa su ayuda, podemos hablar de volver a las actividades normales”.

Expresamos que hay algunos sectores que nunca hicieron paro y la respuesta fue “Son mínimos; esos sectores son los que se identifican con el gobierno provincial y están presionados por los mismos funcionarios. Nosotros, la mayoría, está de paro en la provincia”.

El Gobernador Mariano Arcioni, por su parte ha reaccionado a la negativa de levantar el paro general por parte del sector de la Administración pública y docentes y les ha pedido a los tres poderes que informen las ausencias a partir de hoy lunes, para proceder al descuento de haberes de los días no trabajados.

Obviamente, desde el sector más representativo de los estatales, creen que si se efectiviza el descuento de haberes, se profundizará el conflicto y se cerrará una puerta más de la negociación en el próximo mes, donde el gobernador sabe perfectamente (indican las fuentes sindicales) que no puede juntar los fondos para pagar los sueldos.

La Asociación de Trabajadores de la Educación de la Provincia del Chubut (ATECH)acaba de informar que a partir de hoy lunes 30 y hasta las cero horas del sábado próximo, se inicia un paro de 144 horas, exigiéndole al gobierno que “deposite los salarios íntegros del mes de agosto y los aumentos previstos y comprometidos en paritarias de los acuerdos celebrados y homologados legalmente”, indica el documento.

Por su parte, el bloqueo que los docentes mantienen a la salida de la playa de tanques de YPF, genera desabastecimientos en los combustibles de toda la línea sur, el 95% de las estaciones de servicios de Comodoro Rivadavia no tienen naftas, en el interior provincial las localidades comenzaron a ocupar reservas y en algunos casos donde la electricidad se genera con equipos de gas oil, comenzó a faltar el combustible para reponer y las ciudades peligran de quedar sin luz.

Chubut emitiría Letras del tesoro para hacer frente a los sueldos de octubre y en redes sociales y en algunos medios de comunicación de la provincia (aunque sin reconocimiento explícito del gobierno), se habla que Mariano Arcioni pretende pagar los salarios provinciales mediante la emisión de “cuasimonedas”, hecho negado extraoficialmente por el propio gobierno.

Esta colocación más la ayuda del gobierno nacional para el sector docente, le daría una base de aproximadamente 2.000 millones de pesos, que es la mitad de lo que debe pagar en salarios la provincia. Es decir, el gobernador, a la vez que anuncie el inicio del pago en tiempo y forma, deberá anunciar que podrá pagar hasta un monto determinado, que se especula podría rondar los 35 o 40 mil pesos.

“Eso lo sabemos – aseguraron las fuentes sindicales – el gobierno está desesperado buscando plata y no se cómo el gobierno nacional aún lo ayuda. Nosotros sabemos que todos los meses van a ser igual, por eso y no por otra cosa, no vamos a bajar los brazos ni le vamos a dar tregua a un tipo que nos mintió para seguir en el poder”, asumieron desde el lado de los trabajadores. (Agencia OPI Chubut)