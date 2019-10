El juicio Oral a Pérez Osuna y otros ex funcionarios de YCRT pasó a cuarto intermedio hasta el martes

10:45 – La principal causa por corrupción en el Estado, organizada, planificada y ejecutada desde YCRT durante la intervención de Atanasio Pérez Osuna, llegó a juicio oral y en la mañana se llevó a cabo el mismo, (el cual se puede seguir a través de OPI Santa Cruz en vivo y directo desde el TOF (Tribunal Oral Federal) 7), luego que el Juez Luis Rodríguez diera por cerrada la investigación.

Cabe recordar que por esta causa están detenidos Julio de Vido, Miguel Larregina y Atanasio Pérez Osuna por el pago de 50 millones de pesos a la empresa Fainser SA, sin ninguna contraprestación y en estos momentos la defensa de los imputados están haciendo sus alegatos y descargos en base a las pruebas recolectadas y a los cuestionamientos interpuestos por las defensas de las partes.

Son juzgados por defraudación a la administración pública el empresario Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina; el ex intendente de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna; el ex coordinador general de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en esa ciudad Miguel Ángel Larregina; Juan Marcelo Vargas, ex asesor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) y Horacio Matías Mazu, diputado provincial.

En el curso de la mañana de hoy se leyeron los alegatos de las denfesas y los jueces pasarona un cuarto intermedio hasta el martes próximo a las 09:30, cuando declarará Atanasio Pérez Osuna.

Investigación propia

El 5 de mayo de 2017 OPI Santa Cruz publicó parte de una saga de tres informes bajo la denominación “La Gran Estafa” sobre corrupción en YCRT y una de ellas se titulada: “La Gran estafa: “readecuaron” una avenida por casi 500 millones de pesos. Lo más grave: desaparecieron fondos y la avenida sigue igual”.

Allí apareció por primera vez el informe documentado que luego, tras la denuncia penal de la intervención de YCRT, llevó a Julio De Vido y a Pérez Osuna a la cárcel y hoy en el TOF 7 se devela la responsabilidades de cada uno y si corresponde, se fijarán las penas al cabo del mismo.

Cabe acotar que OPI ha venido publicando y siguiendo paso a paso todo lo referente a esta causa y recordar también que en aquella saga de “La Gran Estafa”, éste caso era el primero de otros dos que se complementaban con “La Gran Estafa II: Hicieron desaparecer más de 12,9 millones de pesos para refaccionar el pabellón 10 que hoy está como se ve en las fotos” del 15 de mayo del 2017 y “La Gran Estafa III: en Río Turbio desaparecieron otros $ 3.270.100,00 para viviendas y un club, obras que jamás se hicieron”, publicada por nuestra Agencia el 19 de mayo de 2017. (Agencia OPI Santa Cruz)