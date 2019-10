Ironía, por las mentiras del IDUV: vecinos de Julia Dufour hicieron inauguración simbólica de una escuela sin terminar

7:00 – El jueves 26 de septiembre publicamos una nota referida a la situación de abandono de la EPP Nº 30 de Julia Dufour (cuenca carbonífera) donde padres de alumnos y vecinos mostraron públicamente su disconformidad por cuanto los niños no tienen lugar para el dictado de clases y el edificio que hace 2 años está cerrado e inconcluso, ayer cumplió los “8 meses de plazo” que inicialmente había pactado el IDUV para terminar la obra edilicia, sin que la misma esté avanzada en términos apreciables.

Ayer, los mismos vecinos y padres se juntaron, hicieron una movida por las redes sociales y las radios de la cuenca carbonífera y convocaron a una “inauguración simbólica de la escuela Nº 30, al cumplirse el plazo de finalización del edificio, tal como lo anunció el IDUV”, era la consigna, con más críticas aún hacia el gobierno nacional, por cuanto, cuando percibieron el disgusto social, el Ejecutivo salió por los medios abonados a la pauta a decir que el edificio lleva un 80% de avance, lo cual es básicamente una mentira.

Bajo un intenso viento, amenazas de nieve y frío, los vecinos se convocaron a las 17:00hs e iniciaron este “corte simbólico de cintas”, lo cual, claro está, era una enorme ironía a la falta de atención y falacias que sostienen desde el IDUV, con Pablo Grasso a la cabeza. Concurrieron padres y niños y apoyados por un micrófono varios de los presentes dieron su punto de vista

En el acto, hubo disertaciones de quienes vienen reclamando que la escuela “se comience” de una vez (no ya que se termine), alegando que no hay más de un 25% del edificio iniciado. “Nosotros estamos acá cumpliendo con el protocolo de inaugurar lo que no se hizo, es algo muy corriente en el gobierno de Alicia y de Grasso. En la cuenca ya tenemos muchos ejemplos de las inauguraciones truchas o reinauguraciones de cosas que fueron inauguradas hasta tres veces. Y si quieren el mejor ejemplo de estas truchadas K recuerden cuando Cristina Fernández inauguró la usina sin funcionar”, dijo una de las madres presentes.

“Nosotros por todos los medios – prosiguió la esposa de un docente – invitamos a la intendente Pavez, que no vino, a funcionarios municipales, provinciales, a los gremios y a los concejales. Fueron dos los concejales que vinieron y un diputado. El resto se dio por aludido con esta inauguración que pretende ser una sátira de los que todo el tiempo hace el IDUV, donde cortan cinta y ponen placas, pero no terminan nada o lo hacen mal y a un costo increíble para todos nosotros”.

“Acá está la escuela 30, es una vergúenxa, un atropello para ellos (los chicos). Pónganse las pilas y que esto llegue a quien tenga que llegar. Pongan un cartel, el todas las obras se pone un cartel que dice cuánto se empieza, cuando se termina y cuánto cuesta. Acá no hay nada. Está todo vallado, no podemos pasar pero sabemos que dentro de esas paredes no han nada. Ni siquiera las ventanas están puestas y dicen que está terminada en un 80%, no tienen vergüenza, esta escuela no tiene baños, ni pintura, no está terminada ni en las partes más visibles y nos mienten en la cara como si fuéramos ignorantes”, aludió una de las mujeres que tomó el micrófono.

Los chicos de esta escuela estuvieron concurriendo a la EPJA Nº 3 donde dejaron de asistir por las malas condiciones del establecimiento, a raíz de las quejas de los padres. Fue en ese colegio donde la propia Presidenta del CPE Cecilia Velázquez, el entonces intendente Atanasio Pérez Osuna (hoy preso y en juicio oral) y Pablo Grasso como presidente del IDUV, anunciando la obra por medio de la licitación Nº 31. Hoy a dos años de aquel anuncio, el edificio no supera el 30% del adelanto de obra. Por esto, precisamente, se hizo ayer el “corte de cinta simbólico” para exponer las ridículas mentiras del gobierno, reclamar para que se ocupen de los niños que están sin lugar para cursar la primaria y exponer al IDUV que hace manejos espurios de los fondos públicos, usando las obras de infraestructura como justificación para mover dinero, vaya a saber con qué destino, señalaban ayer en el acto de “inauguración simbólica” que llevaron adelante los habitantes de Julia Dufour. (Agencia OPI Santa Cruz)