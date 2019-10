Expectativa en Brasil por un fallo que anularía condenas por el Lava Jato

La Corte Suprema podría dejar sin efecto 143 de las 162 sentencias de la mayor operación anticorrupción del país, entre ellas una contra Lula da Silva.

Por: Guido Nejamkis

El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de justicia de Brasil, definirá a partir de este miércoles el alcance de recientes decisiones que anularon condenas por corrupción contra ex funcionarios de la petrolera estatal Petrobras, en un entendimiento que podría dejar sin efecto centenares de sentencias de la operación Lava Jato, entre ellas una contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Una mayoría de la corte concedió la semana pasada un habeas corpus al ex gerente de Petrobras Marcio de Almeida Ferreira, condenado por corrupción y lavado de dinero, cuyos abogados argumentaron que su cliente tuvo cercenado el derecho a la defensa por no haber sido escuchado luego de los delatores en los alegatos finales.

El pedido fue presentado luego de que la segunda sala del STF anuló en agosto una sentencia del ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del gobierno de Brasil, contra el ex presidente de Petrobras Aldemir Bendine, cuyos abogados cuestionaron que en los alegatos finales del proceso se hubiera escuchado por último a los delatores, considerados como “auxiliares de la acusación”.

Luego que el tribunal diera por aceptada esa tesis en una votación aún no concluida, el presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, dijo que “modularía” esa decisión “delimitando su alcance” ya que los casos juzgados no son vinculantes. La ley que instauró en el 2013 el sistema de premios a los colaboradores de la justicia no hace referencia al orden en que el que los alegatos deben ser presentados.

Según el Ministerio Público Fiscal de Curitiba, la sureña ciudad de Brasil epicentro de la operación Lava Jato, la anulación de la condena a Bendine puede dejar sin efecto 143 de las 162 sentencias en el marco del mayor proceso anticorrupción de la historia del país.

El juez Alexandre De Moraes defendió que el entendimiento de la corte valga para los casos en los que las defensas hayan cuestionado el proceso en la primera instancia, lo que evitaría una avalancha de anulaciones. Los juicios, de todos modos, no volverían a foja cero, ya que la fase de instrucción se mantendría. El juez del STF Gilmar Mendes, crítico del Lava Jato, dijo que la “modulación” consistiría en esa distinción a la que se refirió De Moraes. “Esa es la modulación pasible y posible de hacerse”, dijo Mendes.

La tesis presentada por las defensas de Bendine y Almeida Ferreira fue acogida por el STF meses después de la divulgación de supuestas conversaciones atribuidas a Moro y a fiscales del Lava Jato que sugirieron que la actuación del magistrado que condenó a Lula fue parcial.

Esas filtraciones, que Moro no reconoce como diálogos verdaderos, no afectaron la gran popularidad del ex juez, pero sí animaron a miembros del STF y abogados críticos de procedimientos del Lava Jato –como la prolongación de detenciones de carácter preventivo, vistas como una presión sobre acusados para convertirse en delatores- a elevar la voz contra la llamada “República de Curitiba”, cuyo combate a la corrupción arrasó también con parte del establishment político y empresarial del país.

“Creo que el STF no anulará todas las sentencias en los casos en los que el colaborador habló después de la defensa y aplicará la modulación apenas a aquellos casos en que la defensa cuestionó la inversión de partes. El STF es un tribunal constitucional y político. Si la defensa no argumentó en ese sentido, el STF no anulará la causa”, dijo a Clarín el penalista Ricardo Henrique Araújo Pinheiro.

El más famoso penalista de Brasilia, Antonio Carlos de Almeida Castro, conocido como Kakay, aseguró a este diario que “la decisión del STF no sólo es justa y necesaria, sino que cumple con los dictámenes constitucionales” y defendió que su “obvio alcance” sea que “todos los que fueron perjudicados tengan sus procesos anulados”. Para Kakay, “es una norma primaria de cualquier régimen democrático: la defensa habla después de la acusación”.

Otro penalista, Bernardo Corrieri, aseguró que “para tener una amplia defensa, plena, completa y efectiva, un acusado debe hablar por último”. Sin embargo, dijo que espera que el STF no anule todos los procesos. “La decisión debería, apenas, no tener efecto retroactivo”, afirmó, en sintonía con una propuesta del juez del STF Luis Roberto Barroso. (Clarín)