Claros y oscuros detrás de la muerte del Dr Walter Martínez y el sobrevuelo de una sospecha inquietante en la causa

13:30 – Tras la maniobra ocurrida en el Hospital de Caleta Olivia, donde se acusa a una serie de funcionarios judiciales y la propia (ex) Directora del nosocomio de haber incurrido en maniobras ilegales para forzar la adopción de un bebé recién nacido en beneficio de una jueza provincial, noticia ampliamente difundida por esta Agencia que tomó repercusión nacional y debido al reciente fallecimiento de uno de esos actores, el Dr Walter Martínez, titular de la Defensoría de Pobres y Ausentes Nº 2 de Caleta Olivia, OPI decidió indagar aún más en los pormenores de la causa, teniendo en cuenta que el abogado estuvo en el centro de la escena desde el primer momento y con solo 52 años recientemente murió de un ACV y debido a su fallecimiento, se generó una muestra de expresiones muy dolidas y solidarias en las redes sociales y por tal motivo, decidimos tomar contacto con personas muy allegadas al Defensor oficial, entre quienes (con conocimiento expreso de la causa que se instruye, pero además, conocimiento personal de Martínez) nos ayudaron, no solo a comprender el contexto en el cual falleció el abogado, sino los motivos que posiblemente aceleraron la dolencia (o la desencadenaron) y los puntos oscuros que rodean al caso de la bebé en el hospital Pedro Tardivo de Caleta Olivia.

“La manera injusta como procedieron contra Walter Martínez, describe toda una forma de hacer política de ocultamiento y autoritarismo en la provincia – comenzó diciendo una de nuestras fuentes más calificadas, cuyo nombre se reserva por estar actualmente, vinculado al gobierno – y el involucramiento de él en la causa y luego el juzgamiento casi “inmediato” por los “notables” del Tribunal, en una provincia donde las causas tardan años o nunca se encuentran culpables, es como mínimo extraño, pero nosotros sabemos que esconden culpables del propio poder político y otros del Poder Judicial que no actúan conforme a derecho, para cuidar el puesto que ocupan. En este caso existe un interés particular muy especial de parte de un altísimo funcionario del gobierno provincial, para que todo esto recaiga en un grupo de gente de la cual habrá que investigar el grado de responsabilidad que les cabe a cada uno, pero no dudo en la existencia de una maniobra urdida desde el poder político provincial para encubrir las verdaderas razones del escándalo que estalló cuando ese alto funcionario oficial se habría enterado de que la criatura no le sería asignada, como inicialmente suponía”, dijo nuestra fuente reservada.

Recordemos que en cuestión de días el gobierno y la justicia provincial actuaron destituyendo a la Dra. Maria del Rosario Álvarez (Juzgado de Familia), la Dra. Angelica Popis Zari (Juzgado del Menor) y al Dr. Walter Martínez (Defensor Oficial) y también sacaron de su cargo a la Directora del Hospital Dra Patricia Zari, en una medida inédita en Santa Cruz. Habría quedado afuera de este trámite la Dra Totino, quien se encontraba con carpeta médica y actualmente sigue en funciones sin que la tiñan las mínimas sospechas que sí aparecieron en un primer momento.

Pero eso no es todo, recordemos que el Tribunal de Enjuiciamiento no funcionaba y rápidamente le ofrecieron al diputado José Blassiotto el cargo de Vocal que previamente le habían negado y (como si hubiera estado armado para la ocasión) el órgano de revisión de la conducta de los jueces quedó conformado por la Dra. Reneé G. Fernández y los vocales, José Blassiotto y Florencia Moreira, quienes por unanimidad, decidieron la medida que claramente impulsó la Ministra de Desarrollo Social de la provincia, Paola Vessvessian, quien además, es querellante en la causa.

Paola Vessvessian y el Pablo Gonzalez candidatos del Frente de Todos a la diputación nacional – Foto:

“La decisión del Tribunal fue unánime, pero el resultado ya se sabía con anticipación en los pasillos del Superior Tribunal de Justicia, desde el primer momento en que se habló que los jueces iban a ser sometidos a la voluntad del nuevo tribunal de enjuiciamiento” – dijo nuestra fuente y agregó – “la suerte de todos ellos estaba echada desde el inicio porque la decisión fue política, no judicial y fíjense que la propia ministra usó (y usa) todo su poder e influencia para destruir a toda la cadena de responsabilidad que hay en el medio de este caso, con lo cual yo no digo que todos sean inocentes, pero al menos corresponde y tienen derecho a una investigación seria, un juicio justo y la reparación de los daños ocasionados a quienes seguramente no han tenido nada que ver o tienen responsabilidad indirecta en todo esto y les llega un castigo injusto a todos por igual, aunque si hablás con muchos de ellos te dicen que es una causa armada, sin fundamentos y con una clara perversión política – afirmó la fuente quien agregó al final – lo cierto es que la Sra Vessvessian usó toda la fuerza gubernamental para provocar el juicio, viajó personalmente a Caleta Olivia para actuar in situ (muy inusual) y drásticamente contra los funcionarios involucrados o que a ella le parecía que tenían participación, lo cual es otra llamativa “coincidencia” y luego hay que ver las formas; el destrato y el maltrato del cual Walter Martínez fue objeto de parte de la ministra quien le abrió una causa sin motivo y solo por no haber realizado un trámite judicial fuera de tiempo” indicó.

Recordemos que la actual Ministra Paola Vessvessian, es candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria en las elecciones del 27 de octubre, acompañando en la lista al primer candidato, el Vicegobernador Pablo González. Se especula que el caso de la bebé en Caleta Olivia fue rápida y fuertemente “silenciado” y “cortado de raíz”, actuando rápidamente para evitar que los funcionarios involucrados siguieran en el cargo y abortar cualquier reacción que empañara la campaña de la propia Vessvessian. La pregunta que se hacen quienes señalan este planteo es: ¿La Ministra actuó así por algún interés personal en todo esto o tal vez sensibilizada por el hecho en sí al estar involucrado un inocente bebé, dado que la Sra Vessvessian está anotada como adoptante en la provincia?. En función de ello, OPI está trabajando en la profundización de una investigación periodística que podría contar con el testimonio fundamental de un funcionario judicial de la provincia, quien aportaría datos relevantes, inéditos e insospechables en el cual podría derivar la causa.

Respecto de la salud de Walter Martínez nuestra fuente ratificó “Estaba muy angustiado, estresado, el shock que le produjo el accionar del poder en su contra, fue tremendo. La Ministra usó todos los recursos desde el poder que ostenta para aplastarlo como si fuera un enemigo público; fue tremendo ver a Walter cómo perdió peso aceleradamente, perdió su humor, el sueño, entró en una depresión propia de circunstancias tan traumáticas, fue abandonado por sus pares del Poder Judicial y los Fiscales Carlos Borges y Martín Sedan que actuaron, acataron al pie de la letra las órdenes del poder político”, dijo y agregó “además tenían todo armado, al punto que La Opinión Austral, donde hay una “vocera oficiosa” de la ministra Vessvessian que escribe las notas según el interés de la funcionaria, fue el medio por el cual el Dr Martínez se enteró el día martes que lo llevarían a juicio político. Sin embargo, no es raro que ese diario tenga siempre “las primicias”, ya que desde sus páginas salió la información de los allanamientos, antes que éstos se concretaran”, afirmó.

De esta manera nuestra fuente describió someramente el padecimiento que sufrió el Dr Walter Martínez, que finalmente lo llevó a sufrir un ACV lo cual terminó con su vida. “El fallecimiento de Walter se escribió escueto, chiquitito en el diario propiedad del gobierno (NdR: La Opinión Austral) y yo creo que es por un sentimiento de culpa tan grande que a los voceros de la Ministra en la redacción del medio les faltó valor para reconocer el mal hecho y los delitos que podrían estar encubriendo si esto realmente sale a la luz, e insisto – replicó la fuente – acá no estoy haciendo una defensa corporativa de nadie, solo se que se cometieron serias y graves irregularidades en el proceso, se castigó a mansalva, se abrió una causa absolutamente manipulada y selectiva bajo presión del poder político y la principal involucrada es una Ministra con todo el apoyo de la gobernadora que actuó desmedidamente y que cuando se conozcan los verdaderos motivos que la llevaron a hacer todo eso, entre ello a que Walter Martínez perdiera la vida, esto se va a transformar en un verdadero escándalo de nivel nacional”, terminó señalando nuestro entrevistado.

OPI continuará investigando este caso que se encuentra “bajo siete llaves” en el nivel político y judicial, dando a conocer cómo y cuando corresponda, toda aquella información relacionada que eche luz sobre la oscuridad alrededor de un caso gravísimo que podría tener serias derivaciones políticas en el futuro. (Agencia OPI Santa Cruz)