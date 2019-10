La puja intersindical con la intervención de YCRT no permite que el yacimiento cumpla el objetivo de producción

15:50 – Así queda reflejado en una hecho puntual y fundamental para la vida del yacimiento como es el cumplimiento de los contratos de exportación de 33 mil toneladas de carbón que la Intervención firmó con Brasil. Sucede que ayer y de acuerdo a un informe de YCRT, tendría que haber arribado al puerto de Punta Loyola un barco donde deben cargar carbón con destino al país vecino y la nave no ingresó a puerto.

Desde la intersindical y a través de las declaraciones de Adrián Campos Secretario General de la junta interna de ATE, publicado hoy por la Opinión Austral, las razones que impidieron entrar al buque no es el conflicto interno que mantienen los gremios con quite de colaboración, sino la carga de petróleo crudo que se estaría llevando a cabo en el muelle, por parte de la empresa CGC.

OPI hizo las averiguaciones correspondientes a fin de establecer si esto realmente era así y nuestras fuentes señalaron que no existe ningún barco que esté cargando crudo y la razón por la cual el barco carbonero BM Muchow (Bandera Hong Kong) no ingresó a puerto ayer como estaba previsto, fueron las malas condiciones del tiempo, por cuanto el fuerte viento imperante en la zona, hace imposible que la nave pueda entrar a puerto sin riesgos y por ese motivo, confirmaron las fuentes, el barco está cerca de la boca del estuario esperando que las condiciones de tiempo mejoren y de esa manera entraría con la próxima marea que se daría alrededor de las 20:00hs de hoy y/o las 08:00hs de mañana en caso de que el viento no disminuya.

Por otro lado OPI pudo saber que el personal de YCRT en Punta Loyola, si bien está con retención de tareas, no ha manifestado en ningún momento que se negará a cargar el carbón en el barco, cuando éste amarre, pero desde la Intervención infieren que esto podría pasar y le han cursado nota a la Intersindical advirtiéndole los peligros que se generarían si llegado el barco no lo cargan con carbón, entre ellos la posible rescisión del contrato por incumplimiento, el peligro de autocombustión del carbón ensilado en la terminal portuaria y la posibilidad de mantener ocioso el buque y tener que pagar una penalidad de alrededor de 30 mil dólares diarios, tal como la propia empresa les comunicó a los dirigentes sindicales.

En la nota oficial de YCRT les advierte que si no se realiza la carga del buque, la empresa se verá obligada a tercerizar la tarea, por las razones que les enumeraron a quienes encabezan la protesta y la misma se lleva a cabo (entre otras cosas) porque demandan a la Intervención para que pague mensualmente un bono salarial a 1.380 trabajadores, señalando que dicha suma insumiría unos 14 millones de pesos mensuales de los 60 millones mensuales que aproximadamente factura YCRT por la venta al exterior.

Las fuentes sindicales consultadas por esta Agencia no confirmaron ni negaron que el personal vaya a negarse a cargar el buque. Solo señalaron que todo el personal de Punta Loyola está allí, en estos momentos cumpliendo el quite de colaboración dictado por la Intersindical y que la medida se enmarca dentro del derecho legal, el Convenio Colectivo de Trabajo y las obligaciones de los sindicales en acatar la ley. Por tal motivo, indicaron desde los gremios involucrados, nadie puede prejuzgar lo que se hará o no porque el buque no ha llegado, por lo tanto, la operación de carga no existe, indicaron.

Consultadas las fuentes de YCRT las mismas dijeron que la medida de fuerza es legal y la Intervención respeta la decisión sindical, no obstante confirmaron que a partir de que ingrese el buque verán cuál es la actitud de los sindicatos sobre la tarea de carga del carbón. En caso que la medida afecte a las operaciones, afirmaron que se hará con personal jerárquico de la empresa y/o tercerizando el servicio, permitiendo que el personal de planta prosiga con su medida de fuerza. Sin embargo, aclararon que todo esto sucederá sin inconveniente en tanto el personal de YCRT en Punta Loyola no impida el acceso de otros trabajadores para cumplir con las tareas. Si esto sucede, allí el estatus del conflicto puede cambiar porque efectuarán las denuncias correspondientes en base a la obstrucción de las tareas, el perjuicio patrimonial a la empresa y el peligro que implica para YCRT incumplir los compromisos contractuales y mantener ensilado el carbón que podría entrar en combustión y generar un enorme daño.

Concluyendo, recién con el ingreso del buque a puerto, esta tarde o mañana a la mañana si el viento y la marea así lo permiten, comenzará a clarificarse ésta cuestión. Allí se podrá constatar si los gremios solo están dilatando los tiempos pero van a afectar la carga con la medida de fuerza, si por el contrario realizarán las operaciones normalmente para no perjudicar de manera directa a YCRT y si la empresa tomará medidas para asegurar el despacho de carbón a Brasil. Por el momento la puja interna que llevan a cabo los sindicatos y las autoridades del yacimiento, impiden el objetivo de la empresa que es la producción y venta de carbón. Desde la Intervención han salido públicamente a señalar a los dirigentes de la Intersindical, actuando políticamente y por orden del Frente para la Victoria. Desde los gremios lo han desmentido aludiendo necesidades reales y reclamos justos e históricos, lo cierto es que esta discusión les ha impedido ponerse de acuerdo para que YCRT esté plenamente en producción y deje de depender del subsidio nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)