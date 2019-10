YCRT completó la carga del barco ¿Cómo seguirá de ahora en más la producción del yacimiento?

12:00 – Con fotos y algarabía, los trabajadores de YCRT y la Intervención festejaron el final de la carga del barco de bandera de Hong Kong Wuchow en la terminal de Punta Loyola donde 24.937 toneladas de carbón térmico comercial terminaron de ingresar a través de las cintas transportadoras que iniciaron las operaciones el día sábado y terminó hoy con la zarpada del buque con destino a Brasil.



A raíz de este evento de singular magnitud, pues representa la imagen de un yacimiento “vivo” y no solo embarcado en conflictos permanentes que han retrasado su desarrollo, nos preguntamos ¿Cómo seguiría la cuestión previa de conflicto que se venía generando en YCRT debido al pedido de la intersindical con medida de fuerza por el cobro de un plus de 10 mil pesos a los 1.400 trabajadores, fijos y por los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año?.



En principio las fuentes sindicales de la empresa consultadas, dieron cuenta que precisamente en este momento los paritarios de la empresa y de los sindicatos pasaron a un cuarto intermedio en la reunión que mantuvieron esta mañana, con el fin de asegurar determinadas pautas para transitar los meses del año que faltan sin que los conflictos interfieran en la productividad.



En las paritarias se encuentra en discusión el pago de los 10 mil pesos fijos y hasta donde las fuentes le confiaron a OPI, YCRT estaría dispuesta a pagar septiembre y octubre, pero ha condicionado a los gremios para que los pagos de noviembre y diciembre estén atada a la producción del yacimiento, por cuando para mediados de ese mes Punta Loyola espera un nuevo buque para cargar otras 25 mil o 30 mil toneladas de carbón y para tal fin es necesario que los trabajadores produzcan la cantidad necesaria de mineral.

Por ese motivo, los paritarios de YCRT pretenden atar el cobro de los 10 mil pesos en noviembre y diciembre (y meses sucesivos) a la producción de carbón; los gremios, por su parte, intentan que funcione una cláusula donde se advierta que ante un hecho de excepción que no permita producir carbón, la empresa se haga cargo de pagar los 10 mil pesos con fondos propios. Esto, claro está, es resistido desde la gestión porque sugieren que cualquier paro o medida de fuerza que tomen los gremios, pueden ser consideradas por ellos “medidas de excepción” y finalmente YCRT tendría que pagar el plus haya o no productividad y esa no es la idea de la Intervención.



Por su parte las fuentes gremiales aseguran que en este momento los dirigentes sindicales no tiene gran injerencia entre los delegados de base, por lo tanto, la voluntad de éstos es la que prevalece cuando deben decidir si trabajan o no. (Agencia OPI Santa Cruz)