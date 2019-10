María Eugenia Vidal: “El domingo se elige si vamos a tener democracia plena o no”

La gobernadora bonaerense apoyó a su candidato local Segundo Cernadas y le agregó dramatismo a las próximas elecciones generales. También pidió el voto para Macri.

Por: Alejandro Alfie

La gobernadora María Eugenia Vidal planteó que “el domingo se elige si vamos a tener democracia plena o no”, agregándole dramatismo a las próximas elecciones generales. En un acto de campaña en la localidad bonaerense de Tigre, la candidata a la reelección estuvo este martes al mediodía con el candidato a intendente local, Segundo Cernadas, en un centro de jubilados colmado con más de mil vecinos y voluntarios que van a fiscalizar las elecciones del domingo.

Vidal dijo que escuchó el sentido del voto de las PASO y pidió que los bonaerenses no corten boleta y voten por la reelección del presidente Mauricio Macri. “Tenemos que llevar a Mauricio a la segunda vuelta. Tenemos que ganar la provincia y acá, en Tigre”, dijo Vidal, mientras la gente coreaba “¡Mauricio la da vuelta, Mauricio la da vuelta!”.

La gobernadora bonaerense recorrió el distrito que se disputan dos hombres fuertes del Frente de Todos: el intendente local, Julio Zamora, que va por su reelección; y el primer candidato a diputado nacional, Sergio Massa.

Allí afirmó que en estas elecciones “se va a elegir cómo vamos a vivir los próximos cuatro años, quién va a decidir sobre el poder, cómo lo va a administrar, desde qué lugar se va a parar, si vamos a tener respeto o no, si vamos a tener diálogo o no, si vamos a tener democracia plena o no. Eso es lo que vamos a elegir”, cerró Vidal su enfervorizado discurso, mientras los asistentes gritaban “¡Ahora, ahora, Vidal gobernadora!”.

Minutos antes, Segundo Cernadas y el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, recibieron a la gobernadora en la puerta del centro de jubilados. Allí tardó varios minutos en llegar hasta el escenario, ya que la gente la abrazaba y le pedía sacarse fotos, mientras la alentaban a no bajar los brazos.

Al inicio del acto, Vidal contó algunas de las obras que hizo la gobernación en Tigre, como el Puente Taurita, el asfalto con fondos provinciales, la guardia en el Hospital de Pacheco y que “llegó el SAME a Tigre”. Además comparó a ese distrito con sus vecinos Vicente López y San Isidro, gobernados por los intendentes Jorge Macri y Gustavo Posse, ambos de Cambiemos.

En esa línea, enfatizó su respaldo al candidato de Juntos por el Cambio: “Segundo (Cernadas) le puso el cuerpo a esta pelea de cambiar Tigre. Y no se da por vencido. Como a mí, le gustan las peleas difíciles. Con 135 como Segundo, damos vuelta la provincia”, dijo Vidal.

La gobernadora bonaerense aseguró que las elecciones provinciales se definen por un sólo voto, sin balotaje. Y no la tiene fácil, ya que en las PASO consiguió el 34,67% de los votos afirmativos, frente al 52,53% que obtuvo la fórmula encabezada por Axel Kicillof. “Nos quedan tres días y hay que convencer a amigos, vecinos y familiares de que valió la pena el esfuerzo de estos años, y vamos a seguir trabajando juntos”, sostuvo Vidal.

De hecho, en Tigre, la situación es más difícil todavía, ya que el intendente Julio Zamora sacó 25 puntos porcentuales más que Cernadas, el candidato local de Juntos por el Cambio.

“‘Sí, se puede’, no es un eslogan. Somos los que no se dan por vencidos, los que no bajamos los brazos, los que creemos en una justicia independiente, sin impunidad; donde el periodista no tiene miedo de preguntar, los que no creemos en los escraches. Eso somos. Y eso es lo que nos hace diferentes. No es una persona, es un equipo de millones”, planteó Vidal.

Y su candidato a la intendencia de Tigre, añadió: “Tenemos una gobernadora que enfrentó a las mafias, combatió a los narcos, logró el índice de mortalidad infantil más bajo de la historia, hizo obras como nunca se hicieron y estuvo siempre junto a los vecinos”, aseguró Cernadas.

Luego del acto en Tigre, la gobernadora Vidal siguió su gira de campaña en Luján, donde estuvo con el candidato a intendente Fernando Casset; y en Lanús, donde hizo un acto con la militancia y el intendente Néstor Grindetti, que va por la reelección. (Clarín)