En el cierre de campaña, María Eugenia Vidal le habló a los “enojados”: “No es para atrás”

“Si fuimos el gobierno de las obras y las peleas, ¿cómo no vamos a ser el del trabajo, del crecimiento, de la producción?”, destacó la gobernadora bonaerense durante el acto 360° en Vicente López.

“María no se va, María no se va”. “Ahora, ahora, Vidal gobernadora”. Rodeada de los cánticos de seguidores optimistas, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cerró este jueves su campaña electoral en Vicente López, con la difícil misión de revertir la amplia diferencia que su principal rival, Axel Kicillof, logró en las PASO del 11 de agosto.

Tras reconocer que “los últimos dos años no fueron fáciles”, la mandataria provincial le habló directamente a los que “todavía están enojados o desilusionados” con el oficialismo. “Escuchamos, entendimos, estamos dispuestos a mejorar todo lo que haya que mejorar, pero no es para atrás, es para adelante”, lanzó.

- Publicidad -

Y planteó: “Si fuimos el gobierno de las obras y las peleas, ¿cómo no vamos a ser el del trabajo, del crecimiento, de la producción? Claro que sí”.

Durante el acto 360° en la cancha de Platense, la gobernadora -visiblemente emocionada en varios tramos- buscó diferenciarse de sus antecesores. “Yo no soy como todos los anteriores, yo no vine a especular con la Provincia y usarla de trampolín, no vine a hacerme rica en la política”, señaló.

Tras comenzar agradeciendo el apoyo de su equipo de gobierno, de intendentes y de su propia familia, Vidal hizo un repaso de los logros de su gestión, entre ellos la lucha contra el narcotráfico, las obras para evitar inundaciones, el boleto estudiantil, la llegada del SAME al Conurbano, la reducción de la mortalidad infantil y el final de las reelecciones indefinidas de los jefes comunales, entre otros.

“No es que fuimos valientes, no es que no teníamos miedo. Lo que pasó es que cada vez que teníamos delante a un narco, a un dueño del juego, a Balcedo, al ‘Pata’ Medina, a Castillo de la Salada, al ‘Caballo’ Suárez, ustedes estaban adelante, atrás y al lado nuestro sosteniéndonos, diciéndonos ‘no están solos’. Gracias por no dejarme sola en esa pelea”, dijo, al borde de las lágrimas.

En el cierre, se refirió a las elecciones del domingo: “Vamos a darla vuelta. En la Provincia no hay segunda vuelta, es por un voto y cada uno cuenta. Necesitamos que vayan todos como en el 83, que todos estén allí”, aseguró, aunque dejó un mensaje de cara a futuro: “De al lado de ustedes no me mueve nadie. No me voy a mover un centímetro de acá. Este camino recién empieza”.

Vidal eligió nuevamente Vicente López para el cierre de campaña. En las PASO lo había hecho en el Centro Asturiano, ante un grupo reducido de seguidores que debieron acreditarse previamente. En cambio, ahora optó por el estadio de Platense buscando más cercanía con la gente.

En la previa, se mostraron videos de intendentes que el domingo buscarán la reelección -como Ramiro Tagliaferro, jefe comunal de Morón,- y otros candidatos que intentarán dar el golpe, entre ellos Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación y postulante en La Matanza.

En el escenario, la gobernadora bonaerense estuvo acompaña por un importante número de funcionarios de su Gabinete, candidatos e intendentes, muchos de los cuales promueven el corte de boleta

Sorprendió la poca identificación partidaria. No se vio en ningún momento el nombre de “Juntos por el cambio” y mientras la gobernadora hablaba, la pantalla en sus espaldas optó por mostrar la inscripción “ahora nosotros”, en letras negras y blancas sobre un fondo rojo.

De todos modos hubo un saludo “a la distancia” para el presidente Mauricio Macri, que se encontraba en Córdoba para su cierre. “Mauricio al balotaje, Juntos por el Cambio a la Provincia”, sostuvo sobre el final.

La apertura del acto estuvo a cargo del local Jorge Macri. “De hoy en más, los lindos días no son solo de los peronistas, son de todos los argentinos. Y esto que parece una metáfora, no lo es, porque hay muchas cosas que son de todos nosotros y no son de nadie en especial”, señaló.

El intendente de Vicente López pidió que el “Estado lo sigan manejando por Mauricio (Macri) y María Eugenia y cada uno de estos intendentes, que lo pusieron a servicio de la gente. Nadie es dueño de lo nuestro”.

Para concluir, Macri remarcó: “El domingo algunos de nosotros van a ganar y otros a perder, como pasa en cualquier elección, pero todos vamos a continuar porque acá se trata de defender las cosas en las que creemos. Eso no tiene que ver con un cargo o con un lugar en la lista”. (Clarín)