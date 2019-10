15ª semana de paro docente en Chubut. Arcioni confirmó descuento total de haberes

11:30 – (OPI Chubut) – Ayer ingresó en el Ministerio de Educación de Chubut una nota firmada por el Secretario General de ATECH Santiago Goodman, que comunicaba al ministro Paulo Cassutti y también al Secretario de Trabajo de la provincia Andrés Meiszner que ante los incumplimientos de los acuerdos paritarios, no respetados por las autoridades provinciales, relacionados a la infraestructura escolar y al salario, el gremio extendía el paro por una semana más (desde el 28 de octubre al 2 de noviembre) y ante la medida tomada por el gobernador de descontar haberes, la Atech reclamó la ilegalidad de la misma, entendiendo que se trata de una medida de amedrentamiento y extorsiva para debilitar los paros.

Por su parte, el gobernador Mariano Arcioni, ratificó que no va a negociar bajo medida de fuerza, ratificó que a partir del 30 de agosto les serán descontados todos los días no trabajados a los docentes de la provincia y confirmó que el paro está absolutamente debilitado, con una proyección real de no más allá del 20% de acatamiento.

El gobernador calificó al pago de los salarios como “normal”, aludiendo que no se está pagando atrasado “sino dentro del mes”. Esto desde el gremio es entendido como una provocación “los funcionarios cobran 5 veces más que un docente y no tienen los problemas económicos que tenemos los que ganamos salarios por debajo de la media nacional y la mayoría sin alcanzar la canasta familiar: Por lo tanto que pague por goteo el gobierno y diga que no paga atrasado es una tomada de pelo”, dijo la fuente gremial.

75 Días de paro docente en Chubut pone en peligro el ciclo lectivo. Por su parte los demás gremios apoyan la medida y el gobierno piensa en un plan para recuperar días de clases. Todo está sujeto a una negociación salarial que hoy por hoy, está lejos de ser la que conforme a las partes. (Agencia OPI Chubut)