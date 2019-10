Hugo Moyano celebró la victoria de Alberto Fernández pero admitió que esperaba una “diferencia superior”

El líder de Camioneros pidió reducir las ayudas sociales durante el próximo gobierno y advirtió que “puede ser que los trabajadores tengan que seguir sacrificándose un poco”.

El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, celebró este martes la victoria de Alberto Fernández en las elecciones del último domingo, aunque admitió que esperaba que la diferencia entre el candidato del Frente de Todos y el presidente Mauricio Macri​ fuera “superior”.

“¿Contento? Sí, lógico. Pero sinceramente creíamos que la diferencia iba a ser superior. Pero bueno, la gente se expresó y determinó que esto ya no podía seguir más así. Los argentinos tuvimos la suerte de poder cambiar a los hombres que nos llevaron a esta situación lamentable”, comenzó Moyano.

En diálogo con FM Futurock, el gremialista definió a la actual situación económica como “desastrosa y muy complicada”, por lo que habrá que “acompañar” al próximo gobierno “para salir adelante”.

“Estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. La ayuda de las organizaciones gremiales puede ser importante porque podemos transmitirles a los trabajadores las instancias que pueden venir, que puede ser que tengan que seguir sacrificándose un poco para después salir de una situación como esta. Las organizaciones gremiales tienen mucha trascendencia en eso, porque los trabajadores creen en nosotros”, analizó.

Consultado sobre las prioridades que deberá atender Alberto Fernández durante los primeros meses de su gestión, el presidente de Independiente mencionó “que no se pierdan más puestos de trabajo, alentar a la industria, recuperar el poder adquisitivo del salario y terminar con las asignaciones que se pagan”.

Así lo justificó: “El hombre se siente digno cuando trabaja, no cuando percibe un dinero que no le alcanza para nada. Hay que empezar a reducir los subsidios creando puestos de trabajo. Estas asignaciones no alcanzan para nada y la gente sigue sin tener la dignidad de trabajar”.

Más definiciones

El futuro de Mauricio Macri: “Es difícil de interpretarlo y definir cómo está. Cuando salía hablar decía cosas que no tenían sentido, se enojaba, después se hacía el simpático… ahora pretende suavizar la situación cuando lo que han dejado ha sido desastroso. No sé cómo se puede creer que ahora vaya a tener el liderazgo de la oposición cuando no tiene calidad de líder. Además, ¿qué puede decir de afuera si todo lo que hizo nos llevó a esta situación? Hizo todo lo contrario a lo que prometió. Este Gobierno venía a la entrega no solo de todas las conquistas y los derechos de los trabajadores sino del patrimonio nacional. Tenía que terminarse. Creo que Macri debe tener ganas de irse a descansar al exterior”.

Alberto Fernández y el pacto social: “Por ahora no tengo ninguna reunión prevista. Debe tener poco tiempo y muchas actividades. Seguramente más cerca de su asunción vamos a tener que conversar algunos temas. Se habla mucho de un pacto social para ver cómo podemos salir de esta situación grave. Queremos ver cuáles son las formas. Nosotros tenemos una idea de eso porque tenemos experiencia. Tengo confianza en que vamos a poder salir”.

Patricia Bullrich: “Ella es servicio, siempre lo ha sido, así que no va a quedarse sin trabajo. Pero si va a la CGT a pedir ayuda vamos a tener que defenderla”.

El futuro ministro de Trabajo: “Escuché un rumor sobre Claudio Moroni. Lo conozco de vista, así nomás, pero todavía no nos han dicho nada. Tampoco tienen obligación de hacerlo. Sería importante poner a una persona que conozca el ambiente, no como los anteriores, que querían imponer la reforma laboral. Y que vuelva el ministerio de Trabajo. Si se acuerda un pacto social tiene que tener esa envergadura”. (Clarín)