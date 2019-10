El gobernador Arcioni ordena pase de año “por Decreto” y se filtra resolución de descuentos masivos

11:30 – (Agencia OPI Chubut) – Si algo le faltaba a la provincia de Chubut es que echaran nafta al fuego, en medio de un conflicto que había aquietado sus aguas, aunque nunca desaparecido. Sucede que en las últimas horas de ayer el ministro de Educación del Chubut, Paulo Cassutti, hizo declaraciones públicas informando que firmó una resolución para que ningún alumno repita el año por no haber tenido clases. Al respecto dijo “la resolución tiene tres anexos, uno de nivel inicial, uno de primario y otro de secundario. En el caso del nivel primario, por ejemplo, la nota se cerrará por el equipo de enseñanza, que está constituido por el Director, la Vicedirectora y un docente del año o del ciclo del mismo espacio curricular” y remarcó “en el secundario se hace con el Director, el profesor de orientación / tutoría y con un docente al área en particular que corresponda”.

Más adelante aclaró “esto es para los caso extremos de quienes no tuvieron un solo día de clases, para alumnos que no hayan tenido clases en todo estos meses y no se le pueda cerrar la nota promediando con el primer trimestre o cuatrimestre. Es decir, si tiene un 6 en el primer cuatrimestre, no podrá tener una nota inferior en el segundo periodo. Y si tuvo una nota baja, debe tener instancias de compensación”.

Por otro lado, el propio Ministro dijo que el descuento de los días de paro “son inapelables” y reafirmó que si el condicionamiento es que no se descuente los días no trabajador “no habrá solución posible”, señaló el funcionario.

Filtrada en los medios de prensa y en las redes sociales apareció la Circular Nº 13 del Ministerio de Coordinación de Gabinete, firmada por Federico Massoni, en la cual el jefe de gabinete advierte a ministros, Secretarios de Estado, Presidentes de entes autárquicos, Subsecretarios y Gerentes generales que se detectaron “inconsistencias” en los informes solicitados por su cartera para proceder a los descuentos salariales “realizados en concepto de licencias gremiales, ausentismos, paros, retención de servicios y certificados médicos no convalidados”.

Por ese motivo Massoni les informó que “se procederá al descuento masivo a través de la Dirección General de Cómputos dependiente del Ministerio de Economía y Crédito Público. Asimismo, se recuerda a los señores directores que hubieran adulterado, omitido y/o desvirtuado información, serán sancionados por mal desempeño de sus cargos”, dice como amenaza final dejando abierta la puerta para quienes tengan para hacer un descargo cierto, luego de corroborada la validez se procederá a abonarle los días que correspondan por planilla complementaria, alude la Circular, que cayó en manos de los docentes y reavivó el malestar.

“Finalmente, el agente tendrá derecho a presentar el descargo que estime corresponder. Corroborada la validez del reclamo, el mismo será abonado por planilla complementaria”, concluye el documento ministerial.

A raíz de esto y aún sosteniendo desde el gremio docente que esta circular es ilegal y el decreto para pasar a los alumnos una medida absurda, hoy la ATECH adelantó que hará una asamblea para decidir los pasos a seguir, donde no se descarta la realización de un paro general por tiempo indeterminado. (Agencia OPI Chubut)