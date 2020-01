En Chile lograron identificar 10 víctimas de la tragedia del Hércules C-130

13:00 – (Por Hernán Padilla Fuentes para OPI Santa Cruz) – El Servicio Médico legal (SML) de Chile, hizo el anuncio oficial de que los restos humanos rescatados del mar y puestos bajo análisis pericial de ADN, son compatibles con las muestras facilitadas por familiares de las 38 personas que viajaban en el Hércules C-130 antártico que se siniestró en vuelo desapareciendo, tanto la máquina como sus ocupantes.

El SML confirmó que de dicho reconocimiento, 10 personas de esas 38 que conformaban el trágico vuelo, fueron compatibilizadas con sus parientes directos a través de los restos biológicos hallados esparcidos en un área de no menos de 50 Kms alrededor de donde pudo haberse producido el siniestro aéreo.

Los familiares, antes de darse a publicidad la noticia, fueron notificados por parte de la directora regional del SML de Magallanes, Dra. María del Carmen Bravo quien en un comunicado escueto y formal aseguró “su compromiso de continuar trabajando para llevar tranquilidad a la mayor cantidad posible de los deudos de las 38 víctimas de este accidente”.

Por su parte, las autoridades de la Fuerza Aérea de Chile, siguen absolutamente desorientadas sobre los motivos de la tragedia y no han podido hallar restos del avión, que no sean partes sueltas, goma espuma de los tanques, algunas ruedas del tren de aterrizaje, ciertos planos pequeños de metal, correaje y partes de asientos, sin que aún se haya podido establecer la forma, el modo y los por qué del suceso. “Es como si se hubiera desintegrado en el aire”, le aseguraba extraoficialmente una fuente de la FACH a éste corresponsal “No se puede acceder a ubicar partes grandes de la máquina. Ya no se sabe si se hundió o se desintegró en el aire. Es muy desmotivante la búsqueda porque no hay indicios de nada”, señalaron.

Si bien la Fach ha asegurado que la búsqueda no ha terminado, las fuentes cercanas a la Fuerza indican que hoy solo se están haciendo rastreos de superficie con algunos buques y máquinas Twin Otter antártica y rastereos electromagnéticos del fondo marino. En ningún momento han detectado emisiones de sonoboyas o respondedores de señales, que pueden permanecer bajo el agua activos durante algunos días. Esto desorienta aún más a los rescatistas, por cuanto alguna pequeña parte del fuselaje hundido con estos elementos de alerta autónomos, debería emitir las señales radioeléctricas por un tiempo determinado. Nada de esto ocurrió.

Las fuentes también aluden a que la búsqueda se sostiene solo por cuestiones de orden legal, pero las autoridades ya dan por desaparecida a la nave y las búsquedas submarinas no estarían en los planes del gobierno ni de la FAch (en lo inmediato) por dos razones: la principal la económica y luego porque el pasaje de Drake es tan complicado e inestable que haría insostenible en el tiempo una operación de ese tipo. Asimismo aseguraron que solamente se abriría una etapa de búsqueda submarina “activa” si los rastreos, sondeos y ecosondas, dieran positivo en algún lugar del lecho marino, con el hallazgo de (por ejemplo) la cabina o la cola del avión, las cuales técnicamente serían las únicas partes que podrían haberse precipitado manteniendo los restos mayores de la nave.

Paralelamente, en Chile la prensa Magallánica, extrañamente, ha sacado prácticamente la noticia de sus páginas y portales. Contrariamente a lo que se puede pensar, el periodismo hace “silencio de radio” y solo se remite a transmitir los partes de prensa de la Fach o en este caso del SML. Los medios están excento de investigación, análisis y opinión sobre los hechos ocurridos en el tráfico vuelo antártico. Sin embargo, se ha podido constatar que los análisis, informaciones y opiniones generados en OPI Santa Cruz (Argentina) son consumidos por muchos magallánicos y la prensa del sur chileno, admitiendo que es el único medio austral que se ocupa de dar opinión, hacer análisis y difundir e investigar lo ocurrido, a partir de la extraña trama de incógnitas que abre este absoluto misterio de la aeronavegación en el mundo. (Agencia OPI Santa Cruz)