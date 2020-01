No se deje engañar: el 30% en el exterior lo pagará SIEMPRE

15:20 – Una reciente nota en un medio gráfico de esta capital señala que cualquier persona que viaje a Chile a realizar compras, si paga con tarjeta de débito en pesos, le recargarán el 30% dispuesto por el gobierno nacional, pero (dice) hay una manera de eludirlo y es comprando con la misma tarjeta de débito pero de la caja de ahorros en dólares. En teoría y tal como lo indica la nota “…los gastos hechos con la tarjeta de débito vinculada a una caja de ahorro en dólares no pagarán el impuesto del 30%” y esto es una falacia.

Cuando cualquier ahorrista compra 200 dólares (permitidos) en un banco nacional, paga inexorablemente el 30%. Es decir, de esos 200 dólares, le quedan aproximadamente no más de 140 dólares. Por lo tanto, si el titular de una cuenta en dólares hace compras en el exterior en la moneda estadounidense, no va a pagar el 30% por la compra afuera (como ocurre con la cuenta en pesos), pero ya lo pagó en nuestro país cuando adquirió las divisas. Y si alguien se excusa diciendo que los dólares atesorados antes de la medida no estaban gravados con el impuesto, es otra falacia, porque cuando el titular de la cuenta quiera reponer los dólares gastados en el exterior, no podrá eludir el pago del 30%.

Nadie peca de inocente en este juego, evidentemente desde sectores de la Argentina y especialmente en Río Gallegos, tan vinculada al comercio de Zona Franca de Chile, existe una tendencia a “suavizar” el impacto del 30% determinada por el gobierno nacional, llevando a un dólar a más de 82 pesos, lo cual es una devaluación encubierta por una sencilla razón. No existe el dólar a 63 pesos como figura hoy el “oficial”. Como mínimo el dólar hoy se paga en el mercado negro (porque en el oficial no se puede comprar más de 200) alrededor de 75 pesos y el turista 82 pesos. Es decir, que ante la imposibilidad de comprar dólares en cantidades y aplicándole el 30%, el precio único que genera el mercado es una brecha entre el 75 a 80 del blue.

Es una falacia, entonces, decir que tenemos un dólar a 63 (ficticio), como es una falacia decir que las compras en dólares en el exterior se puede eludir comprando directamente con el débito en caja de ahorro en dólares. En cualquier caso, si el impuesto no se paga en el exterior (cuando se realiza la compra en dólares) se lo paga en Argentina cuando se compra la divisa. (Agencia OPI Santa Cruz)