Lázaro Báez habló y se confirma la sospecha: sueña con ser gobernador de Santa Cruz

14:50 – (Por Rubén Lasagno) – El mayor procesado e imputado por (ampliamente comprobados por la justicia) lavado de dinero, cartelización de la obra pública y cuanto delito económico haya cometido el kirchnerismo durante los años de gobierno (2003/2015), Lázaro Báez, mantuvo una comunicación telefónica con la radio FM Tiempo de Río Turbio, en el programa “Mañanas de verano” y volcó una serie de apreciaciones y conceptos sobre la política provincial y nacional, dejando al final de su relato, la sensación de que prepara su vuelta a Santa Cruz con la idea de radicarse en su casa de Julia Dufour (Cuenca carbonífera) y abrir un espacio político por dentro del kirchnerismo/peronismo soñando (tal vez) hacer posible aquel proyecto que quedó trunco en el 2011 cuando desde su entorno lo querían imponer como candidato a gobernador de la provincia y Cristina Fernández/Julio De Vido le dijeron que “ni lo sueñes”; su trabajo era seguir generando fuentes de recursos a través del lavado de dinero, como luego quedara probado y comprobado en las investigaciones judiciales.

El preso por delitos de corrupción, que hace casi tres años sigue detenido en la cárcel de Ezeiza, sueña con quedar libre en manos de este nuevo orden kirchnerista el cual, con la complicidad de Alberto Fernández y las órdenes de la vicepresidente, ha logrado desalojar de las cárceles a los detenidos por la barbarie económico – financiera que llevaron a cabo en más de una década y para tal fin, el relato K puso bajo el paraguas de “perseguidos políticos”.

Podemos decir a esta altura que Báez, De Vido y Jaime, son los único presos a los cuales ni siquiera el relato pudo sacar de la cárcel, debido a la enorme complicación judicial por la excesiva carga de pruebas que presentan las causas de estos corruptos; sin embargo Lázaro Báez guarda la esperanza de renacer en poco tiempo y haciendo una increíble abstracción de lo que fue, lo que es y lo que representa socialmente, no tiene pruritos al momento de mostrarse (también) como un “perseguido político de Mauricio Macri” y sabiendo que sería prácticamente imposible (en el hipotético caso de que quede libre) soñar con una nueva “Austral Construcciones”, pretende hacerle creer a la sociedad que fundará “un nuevo espacio político” kirchnerista y/o peronista, que en Santa Cruz es básicamente, lo mismo.

No vamos a ser nosotros los multiplicadores del relato de Báez ni quienes propiciemos semejante falacia mintiéndole a la gente solo transcribiendo un texto absolutamente tendencioso y con el objetivo claro de facilitar su relato, pero si vamos a extraer algunas de sus citas del detenido y las analizaremos para entender cómo los nuevos vientos políticos de Argentina pueden hacer reverdecer las más abyectas situaciones por la cual, gente con frondoso prontuario y una carga de pruebas nunca vista en la historia del fraude y la corrupción argentina, logra tener la esperanza, no solo de quedar libre, sino de volver a esta provincia patinado de “héroe” y con pretensiones de abrir su propio espacio político, soñando con hacer lo único que lo puede salvar: entrar en la política, un ghetto donde se confunde la biblia y el calefón, pero el único espacio que le puede resolver los problemas a futuro, ante una sociedad adormilada o confundida como la santacruceña en particular y la argentina, en general.

Dixit de un preso

Báez hizo eje en dos o tres temas básicos para entrar a jugar con el “nuevo relato” y desplegar su estrategia, bastante ingenua por otra parte; se colgó de la situación de los jubilados de YCRT, responsabilizando a Mauricio Macri (ex presidente) y Omar Zeidán (Interventor) por “el vaciamiento y el abandono” y no dejó afuera a la gobernadora Alicia Kirchner y a los diputados K como Matías Mazú, a quienes culpó de no haber hecho lo suficiente para interceder y cambiar el destino de la empresa. “No fueron capaces de responder adecuadamente, de distinta manera: judicial o política, planteando la necesidad de lo que representa un organismo tan importante como la empresa madre de la Cuenca¨ dijo Lázaro en tono de reproche sobre un tema que jamás le importó porque estuvo sumido en la máquina de fraguar fondos que se llamó “Austral Construcciones SA”, pero cuidándose de no ofender tanto a la hermana de su amigo, que merezca una respuesta pública por parte de la autoridades políticas de la provincia.

En realidad Báez pretende cargar en las decisiones de Alicia Kirchner con quien guarda cierto recelo por no haber dado respuesta a la situación de Austral Construcciones, cuando en el año 2016 sus trabajadores fueron abandonados por Báez al caer preso y la gobernadora nunca tuvo un gesto para brindar contención. Alicia Kirchner, nunca se ocupó de los desocupados de AC, sino que sólo articuló una ayuda financiera con el titular de la UOCRA (subsidio que sigue hasta hoy) para sostener a un puñado de afiliados a cambio de su apoyo político, el cual se ha renovado en la nueva gestión que emprende para el periodo 2019/2023.

Identificándose solo con Néstor Kirchner, Báez rescató la obra política de su amigo como la única que llevó adelante al país y una “industrialización” de Santa Cruz que sólo él y Alicia Kirchner ven “Por eso el ex presidente Macri trato de deteriorar la imagen de Néstor Kirchner y la imagen del peronismo en el país. Y la gente que conduce nuestra provincia no estuvo a la altura de la problemática que se planteaba, todos estaban preocupados por sus sillones¨, dijo Báez al aire pretendiendo dejar sentado que el apresamiento suyo y de otros delincuentes del gobierno anterior fue urdida políticamente por Macri, sin que existan méritos para que estén judicializados.

Lo que lo muestra con intenciones de transformarse en una opción política en la provincia, es la parte donde él toma temas coyunturales de Santa Cruz sobre los cuales opina en función de su pretendida visión “modernoza” y tangente a las acciones de la propia gobernadora. Entre esos temas están YCRT y las inversiones en Santa Cruz.

¨La problemática de la Cuenca era fundamental, como lo era la Pesca, la del sector petrolero, la cantidad de equipos que se han bajado, se redujo sistemáticamente la capacidad laboral de Santa Cruz y al hacerlo generamos estos inconvenientes como el desempleo¨, dijo Báez blandiendo un discurso eminentemente político.

“No hay empresarios que inviertan en Santa Cruz y generen puestos de empleo, tratando de ser solidarios con nuestra sociedad porque la valoración de los puestos de empleo en Santa Cruz es distinta que en el resto del país“, remarcó, en una frase donde lejos de estar preocupado por la situación del empresariado santacruceño, Báez intenta otros objetivos que son:

Primero: hace una elipsis cuando dice “no hay empresarios que inviertan…”. En ningún momento infiere que él nunca fue un “empresario”, sino un testaferro, como marca la justicia. Se autoexcluye, con lo cual deja en el aire dos cuestiones: “el último empresario fui yo”, “Yo fui el último empresario solidario con la sociedad de la provincia”. El problema de Báez es no reconocer que un empresario real funda su capital y su empresa con inversión, riesgos y quebrantos. Ésta nunca fue la situación de Austral Construcciones SA. La aludida “empresa” era un coto de caza de dineros públicos, mediante un mecanismo previamente aceitado, acordado y perpetrado tras la planificación concienzuda del inefable Néstor que 13 días antes de asumir ordenó crearla, fundir a Gotti y quedar como único núcleo condensador de la obra pública, la cual era manejada y desviada por Julio de Vido, luego a las órdenes de la viuda.

Otra de las frases de antología de Lázaro Báez es la ridiculización que hace de su proceso como partícipe necesario de la matriz corrupta del gobierno de Néstor y Cristina, cuando dice ¨Amo a Santa Cruz, amo a mi tierra que me dio todo, también por eso pago el precio que estoy pagando, por ser amigo de Nestor , soy la imagen de la corrupción del gobierno K, pero no me olvido que gracias a Santa Cruz somos lo que somos y eso hay que devolverlo, tenemos que ser solidarios¨.

Este párrafo oculta varios conceptos entre líneas, que es bueno destacar porque Báez pretende “sembrar” en terreno yermo. Está poniéndose en un “plano astral” (más allá de quienes lo juzgan) y casi con categoría de héroe, para hacer que su posible “vuelta” a la sociedad santacruceña, sea casi en carácter de martir y a partir de allí, poder fundar una “nueva opción” política en la provincia.

En ese plano comete algunos gaff realmente cómicos, como decir que a él “le dio todo la provincia”. Sin duda sin la oportunidad de ser amigo de quien se hizo presidente y con quien acordó el mecanismo de lavado de dinero y redireccionamiento de la obra pública, no habría podido “ser lo que fue”. Y a continuación Báez relaciona aquel “sacrificado trabajo que hizo con Austral Construcciones”, el esfuerzo, los malos momentos y los riesgos que corrió como “empresario”, con la persecución posterior a la que fue sometido y en este caso remarca “ por eso pago el precio que estoy pagando”; obvio nada dice de los ilícitos cometidos y la apabullante cantidad y calidad de las pruebas en su contra.

Si hay algo donde el subconsciente lo traiciona es cuando dice “por ser amigo de Néstor, soy la imagen de la corrupción del gobierno K”, un sincericidio que Báez no intenta confesar, sino, por el contrario lo usa como una exculpación a su entrega al amigo (NK) y cómo ha sabido responder con su sacrificio y hasta la cárcel, para no ser desleal con quien “le dio todo”, literalmente hablando.

Para cerrar, porque no vale la pena ser exégeta de quien está preso por haberse robados los dineros públicos, el final de la frase de Báez es apoteótica “…no me olvido que gracias a Santa Cruz somos lo que somos y eso hay que devolverlo, tenemos que ser solidarios¨.

Sin palabras; agregar más sobre esta frase sería redundante. No tenemos duda que es gracias a la justicia de Santa Cruz, sus políticos y su sociedad que él (Lázaro Báez) y los Kirchner, son lo que son (aunque la intención de sus palabras parece involucrar al colectivo social de la provincia). Fue casi un acto fallido del detenido-procesado.

Y la frutilla del postre lo dejó en el remate, cuando dijo “…y hay que devolverlo, tenemos que ser solidarios”. Un buen reconocimiento por parte de Báez (podemos interpretar nosotros de esas palabras), lástima que los diputados del FPV, Sergio Massa y el actual presidente Alberto Fernández nunca hayan querido aprobar la Ley de Extinción de Dominio, para el recupero de los bienes robados por la corrupción. Hubiera sido un buen comienzo para que devuelvan los miles de millones de dólares que se han robado de Santa Cruz y el país.

El ensayo anterior

El 6 de mayo de 2011 OPI publicó una nota titulada “A espaldas del gobernador Lázaro Báez financia un nuevo partido” y allí dábamos cuenta del espacio que inventaba el constructor de Néstor, tras el fallecimiento de éste y las pretensiones de posicionarse políticamente en la provincia, sueño abortado por al propia CFK-

Entre los nombres conocidos que se movían alrededor de Báez estaban algunos que tiempo después fueron procesados, otros sospechosos de corrupción y algunos marginados publicamente por ineptos, aunque siempre amparados por el kirchnerismo que les ha dado un lugar en sus respectivos gobiernos.

El nombre del espacio era “Frente Santacruceño“, lo financiaba Báez y la meta era ser gobernador en el 2015. Alberto Budassi, colaborador de Copetti, era el apoderado del partido, Roque Ocampo, vigente funcionario todo terreno, ultra K y los más rancio de la derecha kirchnerista; Juan Carlos Villafañe, ex intendente de Río Gallegos y titular de Vialidad Nacional en tiempos de Néstor, hombre atravesado por sospechas de corrupción en ambos cargos y Daniel Álvarez ex secretario de CFK, considerado uno de los testaferros del poder y candidato fallido a la intendencia de esta capital, financiado por el propio Báez, entre otros. (Agencia OPI Santa Cruz)