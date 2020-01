A Mariano Arcioni le prestaron un tubo chico de oxígeno. No logró reunirse con el presidente y lo intimaron a resolver el problema financiero de Chubut

12:30 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – La última gira que hicieron el gobernador Mariano Arcioni y el ministro de Economía Oscar Antonena en Buenos Aires, solo llegó hasta la oficina de Hacienda donde fueron recibidos por el Ministro Martín Guzmán, pero contrariamente a las pretensiones de Arcioni, no pudo reunirse con el presidente Alberto Fernández.

De acuerdo a información que se pudo verificar en las últimas horas, Guzman atendió a l gobernador de Chubut merced a las gestiones realizadas por Sergio Massa, amigo personal de Arcioni, pero quien tampoco logró (ésta vez) juntar al chubutense con el presidente, quien alegó “problemas de agenda”, pero en realidad en los corredores de Casa Rosada indicaron que “Arcioni sabe bien lo que debe hacer. El presidente se lo dejó en texto claro: bajar el déficit, estabilizar las cuentas públicas, abrir la provincia a la explotación minera, impulsar un programa de desarrollo y controlar los gastos hasta el último peso y empezar a renegociar las deudas de la provincia”, le manifestó a este cronista una importante fuente del gobierno de la provincia, cercano al gobernador.

Esa misma fuente, hablando de éste último viaje de Arcioni a Buenos Aires dijo “A Mariano (Arcioni) le prestaron un tubo chico de oxígeno”, aludiendo en la metáfora a los 1.000 millones de pesos que el gobierno nacional le facilitó a Chubut por el Decreto 23/2020 a cuenta de la coparticipación y a los fines de que pueda hacer efectivo los aguinaldos y parte de los salarios adeudados.

La metáfora remite también a una realidad que el propio Ministro Guzmán le planteó a a Arcioni en el Ministerio de Economía Nacional: “No hay ayuda sustentable ni permanente, si la provincia no hace los ajustes necesarios y se abre a la búsqueda de nuevos financiamientos genuinos”, le refirió la fuente a OPI, lo cual traducido en el idioma político-financiero quiere decir: el gobierno nacional no va a ayudarte todos los meses pagar sueldos, deben buscar la forma de estabilizar la economía, bajar las deudas y buscar nuevas fuentes de financiamiento en la producción (petrolera, mineralógica, pesca, etc).

En sucesivas notas desde que pasaron las elecciones/19 lo venimos diciendo con gran insistencia: Chubut está sobregirada, no tiene recursos genuinos y Arcioni mintió en campaña para ser reelecto, pero como en el cuento, la carroza se le volvió calabaza ni bien tuvo que enfrentar la realidad: la necesidad de casi 1.500 millones de pesos mensuales para pagar salarios más los aguinaldos de fin de año. Todo esto en medio de una crisis social, estatal, educativa y productiva que complejiza aún más los serios problemas económicos y financieros que tiene.

“La amistad con Massa le dio un poco de aire, pero ya en el gobierno nacional no le atienden el teléfono como antes, porque saben que Arcioni solo va allí a pedir plata y no aporta nada”, señaló la fuente “Acá el tema pasa por otro lado y no por ser amigos. A él le plantearon una serie de cuestiones que debe hacer y no las hace. Esto es como cuando el gobierno habla con el FMI. Si no hacés lo que te piden, al final la canilla se cierra y te las tenés que arreglar solo”, remarcó con gran claridad nuestra fuente cercana al gobierno.

De lo que se pudo saber, Mariano Arcioni está ante una grave situación institucional, con varios frentes de conflicto abiertos. Los estatales siguen en alerta y movilización, hasta ahora no se iniciaría el ciclo lectivo en Chubut; personal del Sindicato de la Salud Pública (SiSaP) cortan ruta desde las 08:00 hs de hoy en Trelew (Ruta 3) altura del aeropuerto por demora en pago de haberes, deuda de la cláusula gatillo que Arcioni se comprometió a aplicar en las paritarias del año 2019 en plena campaña y ante la incertidumbre de pago de los salarios en el año 2020. ATE y CTA apoyan el reclamo y aportan afiliados en los cortes que liberan cada media hora por un lapso de 5 minutos.

La UOCRA corta la ruta 3 en el acceso a Puerto Madryn y la ruta provincial 25 en protesta por el abandono de las obras de la empresa Sapag, quienes trabajan en al doble trocha entre Madryn y Trelew, donde fueron despedidos 32 trabajadores y en la ruta 25 hubo otros 20 suspendidos. Además de haber problemas con el financiamiento de los Parques Chubut Norte 1 y 2.

En síntesis, el gobierno de Arcioni ha tomado un respiro muy corto hasta el próximo cumplimiento de salarios. Los gremios estatales ya han señalado concretamente que si no existe previsibilidad salarial, Chubut va a vivir un año socialmente complicado. El gobernador (dicen desde la oposición) parece vivir en una burbuja y no medir el negativo impacto que tiene su falta de iniciativa para resolver las cuestiones más acuciantes de Chubut, como es el pago de los salarios, la provisión de insumos a los hospitales, el sostenimiento del sistema educativo con 180 días de clases y la dura realidad de los empleados públicos, en una provincia con alta tasa de desocupación y una retracción importante en sus principal industria, que es el petróleo.

La misma oposición ejemplifica esta actitud de Arcioni en el hecho de que ante tanto desorden, incertidumbre y caos financiero de Chubut, mandó para ser aprobado una suba de más de 100% fe sus haberes y de los funcionarios del gobierno. Esta dicotomía entre realidad concreta y las acciones del gobernador, desconciertan a muchos y especialmente – remarcó la fuente – molesta y enoja a Alberto Fernández, quien ya no estaría tan abierto a tenderle una mano, si el propio Arcioni no aporta ideas, sacrificio e iniciativa para que Chubut pueda encarrilar su economía.

Por este motivo ahora entre los sindicatos y la oposición de Chubut se abre otro interrogante ¿Que va a pasar de ahora en más y por cuánto tiempo el gobierno nacional va a seguir ayudando a Chubut? ¿Cómo hará Arcioni para cumplir con los salarios y las deudas públicas que ya son impagables?. (Agencia OPI Chubut)