Se demostró que la Dra Natalia Gambaro (Ex ANMAC) mintió con Lanata cuando acusó a un médico por irregularidades en certificaciones de aptos físicos

El Dr Gustavo Bursztin

16:00 – Todos lo recordarán, cuando a principio de julio de 2018 desde OPI hablábamos de la renuncia de la entonces titular de la ANMAC (Administración Nacional de Materiales Controlados), ex Renar Dra Natalia Gambaro, mientras la prensa nacional más importante hacía un silencio cómplice, en relación a las graves acusaciones que existían contra la funcionaria de Cambiemos, en virtud de las malas acciones encaradas desde su cargo en la Anmac y las serias irregularidades denunciadas alrededor de la contratación directa de la empresa Dienst Consulting para realizar los aptos físicos de los Legítimos Usuarios de armas en el país.

Debido a ello el domingo 20 de julio de ese año en el programa PPT de Jorge Lanata, en un insert absolutamente descontextualizado del programa que se estaba emitiendo, el conductor aparece haciéndole una entrevista grabada a Natalia Gambaro, a todas luces a los fines de desmentir por parte de la funcionaria su salida de la ANMAC (lo que pocos días después fue un hecho consumado, aún ocultado por los principales medios del país) y con la única finalidad de usar el medio y la audiencia, para salir al cruce de las informaciones de renuncia. Sin embargo, la Dra Gambaro, en el afán por defenderse de acusaciones muy grave sobre su acción al frente del ex Renar, ante el conductor hizo una denuncia pública muy grave contra un médico de Gendarmería Nacional, profesional a cargo de extender certificados de “Apto físico” para los usuarios de armas.

Sin ningún tipo de pruebas a la vista, Gambaro acusó al Comandante Principal médico de Gendarmería, Gustavo Bursztyn Milberg por la firma de unos 20.000 certificados truchos gracias a los cuales diferentes personas, entre ellos pacientes de Parkinson, enfermos mentales y hasta dos chinos que no manejarían el castellano, pudieron acceder a armas de fuego según la denuncia de la entonces titular de la ANMAC.

La forma y el modo con el cual Gambaro acusó ante las cámaras de Periodismo Para Todos a Bursztyn, hombre formado en el Centre Nationale de Formation de Police Judiciaire de Fontainebleau en Francia, médico legista y psiquiatra quien gracias a sus conocimientos fue nombrado por Patricia Bullrich como Perito de la Fuerza y fue uno de los 55 peritos que participó en la autopsia del cuerpo de Santiago Maldonado, generó toda una onda de opinión alrededor de que la abogada intentó, a través de un medio de alta repercusión nacional, desligarse de las acusaciones que pesaban sobre ella, distrayendo a la opinión pública con una irresponsable acusación hacia una persona a la cual ensució públicamente afectando su buen nombre y honor.

Luego de aquellas acusaciones al aire en canal 13, el Dr Gustavo Bursztin patrocinado por el abogado José Antonio Aguirre iniciaron las acciones legales para defenderse de tales acusaciones en un medio nacional de gran llegada y en base al inicio de una causa caratulada “BURSZTYN, GUSTAVO ARIEL s/FALSEDAD IDEOLOGICA”, la cual el 26 de noviembre de 2019, por determinación de la Jueza federal Dra María Eugenia Capuchetti del Juzgado criminal y Correccional Federal Nº 5 (Comodoro Py) tuvo un fallo exculpatorio para el médico, sobreseyendo al acusado y concluyendo que: “…teniendo en cuenta el panorama legal concreto vigente durante los años 2012-2017 y lo reseñado precedentemente, no es posible realizar un reproche penal en relación al accionar del imputado, en tanto no hizo nada que estuviera prohibido o regulado de una forma distinta a la que actuó, por lo que entendió que corresponde dictar el sobreseimiento de Gustavo Ariel Bursztyn. (cfr. Fs. 954/956)”, demoliendo todos y cada una de las acusaciones realizadas por Gambaro aquella noche en PPT y en el punto resolutivo la jueza acordó “SOBRESEER a Gustavo Ariel Bursztyn, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en la presente causa 9350/2018 y en relación a los hechos por los cuales fue indagado, haciendo la expresa mención que la formación del presente sumario, en nada afecta el buen nombre y honor del que gozare (art. 336, inc. 3ro. CPP)”.

En el cuerpo argumentativo del oficio/resolución judicial, el cual se agrega completo a la nota, el Tribunal hace mención a las acusaciones puntuales que hizo a funcionaria y de las cuales fuera objeto el médico y a continuación expone las respuestas a todas y cada una de las denuncias, observando finalmente que el Dr Bursztyn nunca se apartó de la legalidad de sus actos y actuó dentro de los parámetros lógicos inherente a su función.

En tanto Natalia Gambaro, renunció a los pocos días de aquella aparición pública, fue sacada en la más absoluta reserva de la ANMAC, donde asumió Eugenio Cozzi y la resguardaron en el Ministerio de Justicia de la Nación. El gobierno de Cambiemos ya no está, pero la ex funcionaria tiene viva varias causas que; si no hay algún motivo irregular en el medio, deberían tenerla paseando por los pasillos de Comodoro Py en los próximos meses/años. (Agencia OPI Santa Cruz)



