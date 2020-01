Acción – reacción: tras el ajuste brutal anunciado por el Gobernador Arcioni, los sectores laborales amenazaron con un conflicto generalizado

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Era de esperar. Nadie es esta provincia pensaba que el gobernador podría anunciar un ajuste de una magnitud inusual y no recibir la respuesta social y gremial del otro lado. Luego que Mariano Arcioni hiciera público el paquete del ajustazo, donde no solamente se ataca a derechos básicos de los trabajadores, sino acompaña todo con una mayor carga tributaria, pago parciales de salarios, congelamiento de sueldos y desconocimiento de pre acuerdos, como fue la cláusula gatillo que firmó en paritarias en el 2019 antes de ser reelecto, los gremios inicialmente y la estructura del Estado en su conjunto, acompañados por el mal humor social que generaron los anuncios, reaccionaron de forma inmediata.

La Mesa de Unidad Sindical (MUS) difundió un comunicado donde carga contra la “incapacidad de gestión y administración del gobierno de Mariano Arcioni y sus ministros” y aluden a los anuncios en conferencia de prensa calificando a la misma que se hizo “sin ningún tipo de vergüenza ni pudor político” y con el objeto de “anunciar un brutal ajuste a los trabajadores de Chubut”.

“Lo venimos denunciando desde hace años, le venimos dando batalla a un Gobierno que ha jugado con las economías familiares y los fondos y recursos provinciales, que ha construido un discurso público –con la necesaria y conocida complicidad mediática- cuyo contenido fueron mentiras y acusaciones contra los trabajadores, en un completo e intencional desconocimiento de sus derechos. Los trabajadores de Chubut llevamos más de dos años discutiendo, peleando y reclamando el cumplimiento de los acuerdos paritarios que van desde lo salarial hasta condiciones dignas de trabajo. La respuesta de este Gobierno ha sido mirar para otro lado, incumplir y recurrir a la represión”, expresan.

“No conforme con esto y sin saber cómo generar los recursos necesarios, intentó instalar la idea de necesidad de la megaminería como una oportunidad económica y financiera. No pudo y no puede con el pueblo cuando el pueblo dice que no es no”.

Sin vueltas, el sector gremial estatal de Chubut le anunció al gobierno que volverán las luchas sindicales en las calles, los cortes de rutas, las movilizaciones, los paros, los quites de colaboración, las asambleas en lugares de trabajo etc. “Sepa, señor gobernador, que los trabajadores no vamos a pagar el ajuste ni la corrupción de la que su gobierno ha sido parte. Vamos a insistir con la distribución de la riqueza y la defensa de nuestros derechos. Si quiere un gesto de los trabajadores, ése será la lucha, la unidad y la organización para la defensa de sus derechos”, señala en otro párrafo la advertencia sindical.

En tanto la ATECH, gremio docente, advirtió que de continuar esta situación de ajuste implantada por el gobernador Arcioni, no comenzará el ciclo lectivo 2020 y entre sus manifestaciones públicas expresó “Cuando el Gobierno expresa que existe una deuda de 850 millones de dólares y que eso no se invirtió en infraestructura, en mejorar la Educación, la Salud, etcétera, nos preguntamos ¿dónde fueron a para esos millones? y ¿por qué somos los trabajadores quienes debemos pagar la desidia y el mal manejo político de las cuentas públicas del Estado provincial?”

Y agregan “El gobernador no puede hablar como si fuera un gobierno que recién se encuentra en esta situación, porque forma parte de quienes han generado esta situación. Las medidas anunciadas en términos de recaudación no resuelven la cuestión de fondo. No se tocan intereses de los sectores que tienen millones de ganancias con recursos que son o deberían ser de todos los chubutenses como el petróleo o la pesca por nombrar sólo dos de los más importantes”.

El sindicato de la Salud Pública hizo su manifestación en Trelew y pidió formalmente a las autoridades que cesen las presiones y se destrabe el conflicto existente. La marcha fue parte de un conflicto que lleva varias semanas y se profundiza ahora cuando Arcioni hace los anuncios de ajuste, dado que están pidiendo recomposición salarial y mejoramiento en las condiciones laborales.

ATE en Puerto Madryn advirtió que el sector de la salud provincial implementará un paro total por seis meses en Chubut, si el gobernador sigue adelante con la aplicación del congelamiento de salarios. “Si hay 180 días de salarios congelados, habrá 180 días de paro”, señalaron desde el gremio.

También ATE manifestó públicamente a través de su dirigencia que si el gobierno congela haberes, las clases en Chubut no empiezan. Este sindicato congrega casi el 40% de la fuerza trabajadora en el sector de la Educación y la decisión es de no iniciar el ciclo lectivo con congelamiento salarial e incumplimiento de la cláusula gatillo que el propio Arcioni firmó en el 2019.

La UOCRA de Esquel tomó las instalaciones del Concejo Deliberante de la ciudad, exigiendo pleno empleo, tras las medidas restrictivas del gobierno especialmente en todo lo que tiene que ver con la obra pública provincial.

El panorama del gobierno ante las nuevas medidas que ha tomado no puede ser más oscuro y poco prometedor. Mariano Arcioni enfrenta un año político excepcional y no son pocos quienes en Chubut admiten que, a pesar del apoyo electoral que recibió, hoy si se hicieran las elecciones no llegaría al 25%. Tampoco descartan un desgaste tan desmesurado de la figura del gobernador, que podría hasta hacerle tomar la decisión de dar un paso al costado o enfrentar un juicio político. (Agencia OPI Chubut)