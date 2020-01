Chubut en crisis y tensión. La desesperación del gobierno por aprobar el ajustazo y los diputados que quieren preservarse de las consecuencias

12:30 – (POR GIULIANO VENTURA PARA OPI CHUBUT) – Lo han dicho desde los dirigentes gremiales hasta los políticos del mismo oficialismo: no van a tolerar que el paquete de ajuste provincial los lleve al ojo de la tormenta. Es un clásico escuchar en la legislatura que el Gobernador Mariano Arcioni ha mentido antes y durante su campaña y hoy no puede sostener el engaño público, a tal punto que decidió hacer un ajuste brutal sobre la sociedad a la que le prometió, exactamente, todo lo contrario. “Ahora nos quiere meter en el huracán que armó y nosotros no tenemos nada que ver con sus mentiras y delirios”, se escuchó decir a un diputado de la oposición, casi en coincidencia con lo manifestado por un sector mayoritario del oficialismo, en total desacuerdo con la profundidad de las medidas propuestas por el Ejecutivo.

APEL, el gremio de empleados legislativos, ha parado administrativamente y tomado prácticamente la Cámara de Diputados para entorpecer el ingreso del proyecto de Arcioni, quien pretende sea tratado de manera urgente en sesión especial por los legisladores. Luego de conversaciones con los manifestantes, éstos dejaron ingresar esta mañana al ministro de Economía Oscar Antonena, al ministro José Grazzini, al Presidente del Banco del Chubut José Ramirez y de Seros Miguel Arnaudo, quienes fueron a “explicar” a los diputados en qué consiste el paquete de ajuste.

Las medidas impuestas por el gobierno recrudece la acción de los sindicatos, quienes se habían tranquilizado cuando en campaña el propio Arcioni tomó compromisos firmados con ellos. Ahora el gobernador busca el congelamiento salarial por 180 días, como así también para las jubilaciones y pensiones; pretende aplicar un programa de retiro voluntario que a criterio de los gremios es una forma de despedir gente quienes cobrarán miseria, a la vez que impulsan el aumento de los impuestos en general (Ingresos Brutos, sellos, inmobiliario y tasa a la pesca) sin contar con la Tasa Vial, con gravamen sobre los combustibles, la venta de tierras fiscales para financiar el déficit y la creación de una empresa pesquera provincial.

Si bien estas últimas dos posibilidades ya habrían sido descartadas por el gobierno, ante la resistencia pública a las medidas, sobre el resto no hay ningún tipo de coincidencia dentro de la Cámara de Diputados y desde la oposición sostienen que no harán aprobación de un “paquete cerrado” si no lo explican convenientemente y se discute en Comisiones. El Ejecutivo, pretende evitar esto y apura los tiempos sosteniendo que es indispensable el ajuste para cumplir con las metas impuestas desde el gobierno nacional, sin embargo el revés sufrido con la minería, desde la propia interna del gobierno, puso a Arcioni en una verdadera encrucijada: no quiere enfrentarse con su sector político, pero tampoco quiere cerrarle la puerta a la orden presidencial.

En tanto en la calle ya se comenzó a sentir el calor de los reclamos. El sector de la Salud mantuvo cortado el acceso a Puerto Madryn y otros sindicatos preparan sus acciones, luego de conocerse el resultado de la sesión extraordinaria convocada por Arcioni. No pocos dirigentes sindicales y especialmente del sector público, admiten que si este ajustazo es aprobado, el conflicto social volverá a las calles, rutas y ciudades de Chubut hasta que logren retrotraer las medidas.

La lectura que hacen los diputados provinciales es objetiva: si aprueban el paquete de ajuste, difícilmente podrán caminar libremente por las calles, ni sentarse en un restaurante, ni hacer compras con la familia, por cuanto siempre estará latente el escrache público. Todos (o su mayoría) tienen futuro político y creen que adherir a estas medidas es un favor que no se merece Arcioni, quien cuando estaba en la cresta de la ola, jugaba solo y sin apoyo político más que el de su círculo rojo. Ya ha pasado en otras oportunidades y no pocos recuerdan lo ocurrido en Santa Cruz entre 2007 y 2011, en oportunidad en las cuales legisladores oficialistas han debido escapar por los techos para no ser apedreados por la gente, al tomar medidas contrarias al pueblo que los votó. Muchos de ellos, no pudieron seguir con sus carreras políticas.

Esta situación pone a la clase política provincial en un dilema: ayudar al gobernador o preservarse. Fuentes de esta Agencia han llegado a señalar que si Arcioni no logra imponer su proyecto, la institucionalidad y la gobernabilidad comenzarán a transitar un camino de gran fragilidad sin descartar que el propio Gobernador esté dispuesto a dar un paso al costado, en caso de no contar con las herramientas necesarias para salir de la crisis. A los sindicatos, eso no les importa y lo han manifestado en reuniones de la MUS (Mesa de Unidad Sindical). Ellos piden que se acaben las mentiras, que el gobierno se haga cargo de la situación política y los legisladores que apoyen este ajuste paguen los costos políticos que deban pagar o bien, accedan a anular lo que entienden, son medidas para castigar al sector público trabajador, dejando al margen a la clase dirigente de Chubut. (Agencia OPI Chubut)