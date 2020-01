Distrigas SA: el gobierno blanqueó la planta trucha que dejó Fernando Cotillo, cuestión que a la nueva administradora no le importa ni investigará

16:00 – El 11 de enero de este año con bombos y platillos los diarios para oficialistas de la provincia cortaban y pegaban el comunicado del gobierno provincial sobre un recorrido a la planta de suministro de gas a Los Antiguos, cuya “ampliación” empezaría próximamente.

Hasta allí fueron el jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez, el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani, la ministro de la Producción Silvina Córdoba, la presidente la empresa Distrigas, María Belén García, la secretaria de Gobierno e Interior, Marisa Mansilla, el secretario de Estado de Cultura, Oscar Canto, la subsecretaria de responsabilidad social, Rocío Campos y el gerente técnico de Distrigas, Gastón Salas.

“Esta es una obra que se iniciará y que tiene un plazo de ejecución de seis meses. La verdad que será un avance muy importante sobre todo teniendo en cuenta la época de invierno que es tan difícil que las rutas estén en condiciones como para que el producto que nosotros suministramos que es el gas licuado de GLP pueda llegar en tiempo y forma. Esta obra permitirá una autonomía y que la localidad no se quede sin gas”, dijo Belén García la flamante presidente de Distrigas SA, cuñada de Máximo Kirchner quien hasta hace poco estaba en Fomicruz SE, cumpliendo funciones que públicamente se desconocen.

El proyecto Integral consiste en la instalación de dos (2) tanques de 170m3 llevaría la planta a una capacidad de 438 m3 y la instalación de una red de incendios y la renovación de la sala de vaporizaciones para dar mayor capacidad de distribución de gas a la localidad. La información nada dice de esto, ni de quién está a cargo de la obra, ni cuál fue la licitación y por supuesto lo que menos abunda es la cantidad de dinero que se gastó y gastará en la misma.

El silencio de Belén

La nueva funcionaria de la Sociedad Anónima que suena a privada pero es del Estado, que no tiene empleados propios sino adscriptos de Servicios Públicos SE, asumió el cargo en perfecto silencio y haciendo “borrón y cuenta nueva”, sobre una institución atravesada por la corrupción y recorriendo “una obra” de ampliación que recién empieza a perfilarse, pero que debió ser hecha hace muchos años. A raíz de la obsolescencia de la planta de gas de Los Antiguos, Distrigas SA, cuya presidencia en los últimos años estuvo a cargo de Fernando Cotillo (hoy intendente de Caleta Olivia), ha venido cometiendo un acto ilícito en el suministro de GLP a esa localidad, tal como OPI lo describió en sucesivos informes publicados en el año 2019 relacionados con las contrataciones, compras ventas, traslado de GLP y toda clase de irregularidades a través de Distrigas que García ha recibido sin beneficio de inventario y aceptando (al parecer) que todo está normal, aunque nunca lo estuvo.

Precisamente Sobre este tema de la provisión de gas a Los Antiguos, OPI descubrió una gran maniobra ilegal tanto en la compra, como el manejo, traslado del GLP y la utilización de la estación de distribución obsoleta de los Antiguos, la cual no podía funcionar e igualmente forzaban las instalaciones, exponiendo a la población a un accidente grave o el desabastecimiento por largo tiempo, debido a la irresponsabilidad de las autoridades de Distrigas SA y el gobierno provincial.

La trama investigada

Desde el año 2015 la planta distribuidora de gas propano de Los Antiguos está inhabilitada para funcionar, por la propia Secretaría de Energía de la Nación. En el lugar, para ubicar al lector, hay una instalación donde DISTRIGAS SA provee los “zepelines” de los cuales sale el gas hacia los domicilios de la localidad y por lo deficiente de esas instalaciones ubicadas en Ruta Pcial 43 y San Juan Bosco, ésta quedó fuera de servicio. Así lo informamos en una de nuestras notas en el año 2019.

En la provincia había, además de Los Antiguos, plantas similares en 28 de Noviembre, El Calafate, Lago Posadas y El Chaltén. La llegada del gas natural hizo que se desactivaran todas las plantas menos ésta de Los Antiguos y El Chaltén. Técnica y legalmente, la única planta en condiciones de recibir propano es El Chaltén, la cual cumple con los requisitos exigidos en la normativa de regulación y figura con este mismo estatus en el Registro de la Industria del Gas Licuado de Petróleo (Res S.E. Nº 800/2004).

Ahora bien, la pregunta que rápidamente aflora es ¿Y cómo se han provisto de gas licuado a Los Antiguos, todo estos años si la planta de almacenaje estaba inhabilitada?. Y con la respuesta aparece el primer ilícito cometido por Distrigas SA, pues por decisión de su Directorio están haciendo funcionar desde el 2015 a la fecha la misma planta ya que la empresa, desoyendo las advertencias y a la ley, las recomendaciones técnicas, la inhabilitación oficial que pesa sobre esa planta, poniendo “algunos parches” para seguir filtrando gas, con el guiño del Ministerio de la provincia, la complicidad de Camuzzi Gas del Sur y de la propia Secretaría de Energía nacional, los últimos 4 años a cargo de Mauricio Macri, siguió utilizando las instalación defectuosas, poniendo en riesgo tanto al personal como a los bienes, pudiendo sufrir una catástrofe en cualquier momento y por consiguiente poniendo a la población ante el riesgo de tener cortado el suministro por mucho tiempo.

Técnicamente Distrigas SA no podría comprar gas licuado para Los Antiguos a los promovedores oficiales, porque éstos no le venderían para una planta que no está habilitada por la autoridad competente o más aún que fue inhabilitada para operar.

Y acá Distrigas SA comete el segundo ilícito. Para saltear la prohibición que tiene de comprar gas propano para la planta de Los Antiguos, el Directorio de la empresa adquiere mayor volumen de gas del que necesita El Chaltén, otra de las localidades que carece de gas natural y de ese gas, deriva una parte a la planta de Los Antiguos, una maniobra absolutamente dolosa, que está en conocimiento pleno de las autoridades provinciales y nacionales, quienes nunca tomaron ninguna acción al respecto. Si acaso esta maniobra está en conocimiento de los proveedores de gas, estas empresas también estarían en serios problemas en caso de producirse un siniestro. Las fuentes aseguran que “todos saben” lo que pasa y nadie se interpone en este operativo fuera de reglamento, el cual viene aceitado desde 2015. Esta información fue publicada por OPI el 27 de marzo del años pasado. Nunca nadie tomó ninguna medida al respecto, la población de Perito Moreno no se quejó, el Intendente lo avaló al igual que los concejales y la provincia, hizo un cuidadoso silencio.

Un negocio que nadie cuenta y reflotamos nosotros

Distrigas SA, finalmente, planificó la recuperación de las instalaciones de Los Antiguos para lograr que sean habilitadas, tal vez ante el criterio de racionalidad que en alguno del Directorio habrá perdurado, para plantear: “hagamos la planta como corresponde, porque si pasa algo todos vamos a estar en problemas” o algo por el estilo, la cuestión es que el 7 de noviembre de 2018 apareció en Distrigas SA la Orden de Compra Nº 0497/18, emitida a instancia de la Presidencia, donde actúan dos desocupados políticos: Fernando Cotillo como máxima autoridad y muy poca presencia en las oficinas de la empresa y el ex intendente de Pico Truncado, Osvaldo Maimo (Vicepresidente) procesado y embargado por la justicia en causas de corrupción, quien como no puede cobrar “en blanco” en Distrigas SA porque todo lo que aparezca en sus cuentas queda automáticamente embargado, le pagan mediante cheques a cobrar en ventanilla del banco, señalábamos en el informe; hoy ambos (Cotillo y Maimó) volvieron a ser intendentes en sus respectivos pueblos: Caleta Olivia y Pico Truncado.

Lo cierto es que a instancias (también) de la Presidencia se decidió una “Contratación directa” (Nº 0525/2018) sobre el Expediente 06550/18 ordenado por Cotillo como Presidente y eligiendo como proveedor a la empresa santafecina SICA Metalúrgica Argentina SA, la cual hizo un presupuesto detallado de los trabajos y los insumos necesarios para poner en funcionamiento la planta de Los Antiguos, que estando inhabilitada, Distrigas SA la hace funcionar por fuera de toda reglamentación y al margen de todo tipo de seguridad, tanto para los trabajadores y operarios, como para la población.

SICA Metalúrgica Argentina SA hizo una tasación “inicial” para poner en funcionamiento la infraestructura, por un total de $ 63.842.476,17 (sesenta y tres millones ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis con diecisiete centavos) y decimos que es un número “inicial”, porque en el cuerpo del documento de contratación expresa que dicho importe está atado a la cotización del dólar Banco Nación, que en el momento en que se realizó la Oferta Técnica Nº 8364 era de $ 36,60 por unidad. Es decir que en ese momento, la obra representaba un total de U$S 1.745.000,00 (Un millón setecientos cuarenta y cinco mil dólares) lo cual actualizado a hoy 27 de marzo de 2019 con el dólar a $ 43,40 implica un monto en pesos de algo más de $ 75.733.000,00 (Setenta y cinco millones setecientos treinta y tres mil pesos). Esto significa que en pocos meses, la obra le está costando a la provincia/mación casi 12 millones de pesos más (280 mil dólares más), que si se hubiera hecho en tiempo y forma.

Pero esto no es todo, nuestras fuentes aseguran que ese monto es “el piso” y que además de la actualización dólar, sobre ese importe actuarán un montón de inversiones y servicios que se irán sumando y lo más importante a tener en cuenta es que ese importe tiene desde su concepción, un sobreprecio no menor al 80 al 100%. OPI está trabajando sobre la simulación de un presupuesto similar, con valores reales de otras plazas para establecer fehacientemente las diferencias existentes. Las fuentes fueron lapidarias al respecto. “Con lo que cuesta hacer una planta, te diría que se hacen dos. Estos precios no solo están ajustado por al cláusula dólar, con lo cual la empresa se asegura no perder, sino que además tiene un sobrecosto que jamás podría dejarlos en pérdida. Es realmente monstruoso lo que ha sobrefacturado. Alguien tendría que investigar a qué bolsillo va la plata”, afirmó.

Observe el lector que esto lo escribimos casi un año atrás. ¿Cuánto le cuesta al erario público la obra hoy, teniendo en cuenta el doble del valor actual de la divisa norteamericana?. Sobre eso nadie se pregunta nada en Santa Cruz, lo medios no lo cuestionan y el gobierno (obviamente) junto con la flamante presidenta de Distrigas SA, no lo informan.

Descripción poco descriptiva

El monto de $ 63.842.476,17 o U$S 1.745.000,00 en el que se presupuestaron los trabajos los técnicos de SICA Metalúrgica Argentina SA están dividido por rubros y éstos por una enumeración general que arroja un precio “en bruto”, sin dar demasiados detalles, respecto de lo que allí se presupuesta, indicamos en su momento, en base a la documentación en nuestro poder.

En este sentido por “contratación directa” se pagará: en el rubro “Proyecto de Ingeniería de Ampliación”, el punto 1 indica “Descripción General del Proyecto de Ingeniería de Ampliación”. Allí termina el concepto y el importe por este trabajo es de $ 1.115.751,00.

En cuanto al denominado rubro “Obra Mecánica”, implica 5 items que se reparten de la siguiente manera: “Obra de Adecuación”, “Sistema de Regulación”, “Tanque Separador”, “Sistema de Vaporización”, “Cañería salida de Gas Vaporizado” y “Sala de Compresor y Bomba GLP”. Todo este rubro arroja un monto de $ 37.563.312,00.

El tercero rubro es la “Obra Civil”. Aquí los subrubros que cotizan son: “General”, “Movimiento de suelos, Compactación, nivelados”, “Bases de Tanques de Almacenamiento de GLP”, “Enripiado rulo de Descarga” y “Plateas”. Todo esto se cotizó la suma de $ 10.629.738,00.

El último rubro es “Provisión de Válvulas e Instrumentos” con dos subrubros: “Generalidades” y “Válvulas e Instrumentos” por la suma de $ 3.453.576,00.

Todos estos montos juntos suman $ 52.762.337,00 más el 21% del IVA, el total neto es de $ 63.842.476,17.

¿Presidenta o Presidente?

Belén García estrenó cargo y más allá de saber si la empatía con Cristina Fernández la lleva a preferir que le digan “Presidenta” en Distrigas SA, lo cierto es que a la nueva funcionaria no le conmueven los antecedentes de corrupción que atravesó (al menos) la gestión de Cotillo.

Uno podría pensar que García comenzará a ocuparse del tema en un futuro y seguramente pedirá una auditoría que transparente este pseudo organismo estatal. Pero algo nos dice que eso nunca ocurrirá. Belén García, entonces, se transformará (como otros tantos funcionarios de gobierno) en cómplice del mecanismo aceitado del gobierno provincial en materia de negociados y corrupción.

En principio está “recorriendo” una obra que tiene un antecedente nefasto y está puesto en números por esta Agenda, además de contar los entremeses de la corrupción con el manejo del gas. ¿Le interesará a Belén García todo esto?.

Por tal motivo y para refresarle la memoria a la nueva Presidente de Distrigas SA, OPI va a publicar los informes donde dimos cuenta de cuál fue el manejo administrativo y financiero de la empresa durante los años que la lideró Fernando Cotillo, quien en ese momento tomó la decisión de hacer echar a personal, que en realidad era de SPSE y por lo tanto fue Lucio Tamburo y el Secretario General de Luz y Fuerza, quienes debían tomar la medida pero retrocedieron quizás por miedo a que alguien destapara la olla de negocios espurios detrás de las dos empresas de energía. (Agencia OPI Santa Cruz)