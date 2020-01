El Vicegobernador Sastre “convenció” a APEL de levantar el paro pagando solo el 50% de lo que le deben y el gremio dice que el Ejecutivo “no lo llamó” (¿?)

12:00 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Después de trascender el “arreglo” que hizo el gremio APEL (Personal de la Legislatura) con el Ejecutivo provincial, uno se pregunta si habrá “algo más” que el sindicato haya negociado, porque en realidad deja sabor a poco.

De acuerdo a las declaraciones del dirigente de empleados de la Cámara de diputados, Ángel Sierra, si el gobierno les deposita la mitad del “rango 3” del salario de diciembre que les deben, antes de fin de semana el gremio se comprometió a sesionar el día miércoles para que puedan tratar en extraordinarias, el paquete a ajuste enviado por el gobernador.

El Secretario General reconoció que las gestiones realizadas por el vicegobernador Ricardo Sastre “lo convencieron” de fexibilizar la posición mantenida hasta ayer cuando el gremio exigía el pago completo del salario de diciembre, teniendo a la vista que si no les pagaron diciembre, es posible que tampoco cobraran enero/2020.

Extrañamente en el diario El Chbut Sierra declaró “Las gestiones las realizó Ricardo Sastre. A mí del Ejecutivo no me llamó nadie. Me van a llamar cuando vean la nota, pero no antes. Fue el Vicegobernador el que gestionó entre el gremio y el gobierno, y se aceptó la propuesta de que el martes se deposite el 50% del rango 3, y se totalice antes del fin de semana”

Indudablemente o el dirigente gremial no sabe cómo se constituye el Ejecutivo de la provincia o bien pretende desvincular a Ricardo Sierra de las decisiones de Mariano Arcioni, cuando en realidad, institucionalmente, son lo mismo.

El gremialista debiera saber que el vicegobernador de la provincia es parte indivisible del Ejecutivo. Cuando él dice “A mi del Ejecutivo no me llamó nadie”, está negando a Sastre como parte del gobierno y la única explicación para esto es que Sierra haya cerrado un acuerdo personal o particular con el vicegobernador, teniendo en cuenta que éste es nada menos que el Presidente de la Cámara de Diputados, es decir de alguna manera “el jefe directo” de Sierra y sus empleados en la legislatura.

Rápidos de reflejos, el gobernador y el Vice decidieron “sacar” el congelamiento de sueldos del paquete, ya que, uno de los elementos que trababa las conversaciones entre Sastre y Sierra, era, precisamente éste punto el cual APEL cuestionaba por cuanto, si habilitaba las sesiones con ese punto en agenda, todos los demás sindicatos de la provincia pondrían a los legislativos en el ojo de la tormenta como facilitadores de una medida anti popular y en contramano de cualquier lucha sindical y/o conquista gremial.

Las fuentes consultadas dentro de la propia Cámara de Diputados, hablan de negociaciones paralelas desde hace varios días en los cuales Sastre podría haberse comprometido a otorgar suplementos a un sector, ingreso de personal, viáticos y algunos items que están por fuera del sueldo pactado. Si bien nada de esto han confirmado las fuentes, el rumor dentro de la legislatura es de que el acuerdo logrado fue directo entre Sastre y Sierra. Seguramente con el correr de los días todo esto saldrá a la luz, por lo pronto el objetivo de Arcioni se cumpliría por mucho menos de lo que exigía inicialmente el gremio: habilitarán la Cámara solo por el 50% del rango 3 del sueldo de diciembre. Nada les asegura a los empleados de la legislatura que una vez aprobado el paquete del ajuste (el cual también va en contra de sus salarios) vuelvan a dejarlos sin pagarles el mes de enero y deban volver a los reclamos o a las medidas de acción directa.

Lamentamos decirles a los afiliados de APEL que si eso ocurre, posterior a la fecha de aprobación del ajuste, nada le importará a Mariano Arcioni y Ricardo Sastre quienes “son el Ejecutivo en Chubut”, a pesar de la distinción o el desconocimiento que intenta hacer Sierra en sus declaraciones.

Con la ley en la mano y conseguido el objetivo de tener la herramienta para actuar en contra del empleado público provincial, junto al Decreto de congelamiento salarial del gobernador, que sesione o no la Cámara es un tema secundario para el gobierno, ante la imperiosa necesidad de la coyuntura. (Agencia OPI Chubut)