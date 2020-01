Cristina Fernández visitará las Represas mañana, por primera vez en 12 años

17:00 – A pesar de ser un hecho oculto por la prensa de Santa Cruz y sin información en los medios nacionales, OPI confirmó que mañana al mediodía la actual vicepresidente Cristina Fernández, visitará el obrador de las Represas Cóndor Cliff sobre el Río Santa Cruz. Estará acompañada de una comitiva integrada por la gobernadora Alicia Kirchner, y posiblemente el Intendente de El Calafate Javier Belloni (quien llegaría hoy a Calafate) y funcionarios del área de energía y la provincia.

A tal fin la vicepresidente arribó a El Calafate en vuelo regular de Aerolíneas Argentinas y está previsto (de acuerdo a información extraoficial suministrada a esta Agencia), que mañana se traslade por tierra hasta el punto donde se construyen las obras civiles del complejo Cónder Cliff-La Barrancosa. Esta sería la primera vez que CFK visita el lugar de emplazamiento desde que el 14 de abril de 2008 se hizo el acto de apertura de las ofertas para su construcción, en pleno gobierno de Néstor Kirchner.

En aquel momento la obra tenía un plazo de ejecución de 4 años, sin embargo el 20 de abril de 2012, ya bajo el gobierno de Cristina Fernández se realizó un nuevo anuncio con la firma del convenio y a mediados de ese año se efectuó otro llamado a licitación pública nacional e internacional. El 10 de enero de 2013 CFK hizo otro anuncio en el acto de apertura de ofertas y el 21 de agosto de ese año Cristina Fernández anunció públicamente el lanzamiento de la obra, que luego sufrió postergaciones de distintos tipos; en algunos casos por cuestiones de financiamiento, en otro por razones políticas, por ser investigada la empresa Electroingeniería (en UTE con la estatal china) y preso el presidente de ésta constructora, Gerardo Ferreira. La corrupción, los negocios turbios, las sobrefacturaciones, las irregularidades ambientales y sospechas de un estudio de Impacto Ambiental nunca efectuado científicamente, hace que el proyecto que debía llevar 4 años, lleve 12 y esté construido menos del 15% de la infraestructura de la obra.

En nuestra última nota del 6 de noviembre de 2019, en pleno gobierno de Mauricio Macri, OPI publicó una nota titulada “Grave error en la construcción de las Represas, desnuda mentiras y corrupción coparticipadas por el kirchnerismo y el macrismo” donde citamos un artículo del periodista Nicolás Gandini (Ecojournal) revela “Un error de cálculo y análisis en la construcción de las represas Cóndor Cliff provocó una enorme grieta de 20 metros la cual se puede visualizar a 500 mts de distancia, en uno de los taludes de contención del vertedero que se montaron sobre el río Santa Cruz, lo que obligará a un rediseño total del proyecto. El problema ya generó una erogación adicional de 250 millones de dólares, equivalente al 5% del costo inicial, pero no se descarta que la cifra sea mayor cuando se realicen los estudios de reingeniería pertinente”.

El periodista señaló que Gezhouba, la empresa estatal china parte de la UTE Represas Patagónicas, le informó de la situación a IEASA (ex ENARSA) y le exigió que les fuera reconocido ese gasto adicional, agravado ésto con la acción del Gerente de Control y Proyectos, Alberto Brusco (ex funcionario del entonces Ministro Aranguren), quien sin hacer ninguna consulta ni ordenar una auditoría técnica autorizó el gasto lo que generó un escándalo en el Directorio de IEASA, que le obligó a presentar su renuncia, de acuerdo a lo que pudo establecer Econojournal en fuentes del Ministerio de Energía.

De acuerdo al informe, la enorme grieta fue provocada por un movimiento de tierra en la zona “lo que provoca dudas sobre la capacidad técnica con la que se están realizando los trabajos”, describe la nota.

En un párrafo sustancial el informe dice “Algunos especialistas sostuvieron que la obra viene mal barajada desde el inicio porque se presentó un proyecto ejecutivo deficiente y sin estudio de suelo importante”.

La incógnita ahora es saber si la vicepresidente llegó para interiorizarse de los motivos por los cuales está virtualmente parada la obra, con este incidente que se ha silenciado desde que lo hicimos público o bien como afirman en El Calafate, esa reunión con los referentes de la UTE se llevó a cabo en total reserva en la villa turística. Una versión aventurada desde círculos del gobierno provincial, indican que “simplemente una vista protocolar a la cual se integra la gobernadora”, algo realmente llamativo por cuanto no ha tenido ningún tipo de repercusión pública.

El secretismo alrededor del motivo del viaje de CFK ha despertado todo tipo de suspicacias y en el obrador de las represas señalaron que allí no se sabe nada, no hay nada preparado ejemplificando que cuando el 19 de enero de 2019 Mauricio Macri fue al obrador, “Servicios Generales” se ocupó de organizar la disposición de los baños, le sistema de salud, la alimentación, etc por lo cual no descratan de un “posible sobrevuelo y nada protocolar”, lo cual queda virtualmente desvirtuado por nuestra fuente de El Calafate, desde donde le confirmaron a OPI que se está alistando el operativo para desplazarse por vía terrestre a través de la ruta provincial Nº 9 (entre la nacional 3 y 40), la cual acompaña el trazado de la margen Este del río Santa Cruz.Las fuentes en las represas le señalaron a OPI “Ojalá venga por tierra, así ve el desastre que hizo Austral Construcciones. La ruta está intransitable. Sería una forma de conocer lo mal que se hacen las cosas aquí. Durante el gobierno K facturaron como si la hicieran nueva y la levantaron sacando material del costado del camino sin clasificar, pero la cobraron varias veces”, indicaron como dato aleatorio. (Agencia OPI Santa Cruz)