Dura advertencia de Alberto Fernández a los empresarios que “no están ayudando” con los precios

El presidente Alberto Fernández envió una dura advertencia a los empresarios del sector alimentario, a quienes les pidió “responsabilidad” para que no aumenten los precios de los productos de la canasta básica. Y adelantó que pedirá al Senado que trate la ley de góndolas -que ya fue aprobada por Diputados- en sesiones extraordinarias.

En diálogo con el programa Hagan algo, de C5N, el Presidente dijo que el problema de pobreza en la Argentina es “muy agudo”. “Tenemos que prestarle atención a los que peor están, a los más débiles. No nos van a doblegar en esa política. Por eso, estoy preocupado por el cuidado de los precios; por eso, le pido responsabilidad a los empresarios; por eso, estoy cuidando que las tarifas y los combustibles no terminen apareciendo con aumentos y truncando todo este esfuerzo”.

En relación con esta problemática, dijo que conversó con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a quien le pidió poner en marcha “políticas de control” para que los empresarios “dejen de jugar con los precios de la canasta”. Además, pidió que se trate en el Senado la Ley de góndolas, al considerar que es clave para combatir la inflación.

“Estamos siguiendo muy de cerca la evolución de los precios porque esta es una pelea que vamos a dar de cualquier modo”, contó. Para el líder del Frente de Todos, el programa de Precios Cuidados permitió “contener mucho”, pero criticó: “Vemos mucha irresponsabilidad de parte de empresarios que siguen aumentando los precios en marcas alternativas y que no están ayudando al proceso de desindexación de la economía y de resolución del problema inflacionario”.

Caso Vicentín

Más adelante, al ser consultado por la crisis de la empresa Vicentín, contestó: “Es un tema muy grave porque el Banco Nación otorgo un crédito por encima de lo que podía hacerlo y la empresa tomó un crédito muy por encima de lo que podía pagar”. Según sostuvo, hay una investigación en marcha. “Nadie quiere que se cierre una fuente de trabajo, pero todo indica que ha habido un acto de enorme irresponsabilidad. Vamos a estudiar el tema”.

Su visita a Israel

Alberto Fernández se mostró optimista con su visita a Israel, y destacó que “el viaje fue muy positivo” por su cercanía con Benjamín Netanyahu y con otros líderes del mundo. “Nosotros tenemos un compromiso histórico con la memoria, la justicia y la verdad, y por eso decidí ir”, explicó. “Israel es un país más chico que Tucumán y es potencia. Tuve una charla muy franca con Netanyahu. Lo vi atento al problema argentino con una buena predisposición para ver como colaborar”, señaló.

Sumado a esto, Fernández subrayó la importancia de que cesen los conflictos en América Latina. “Está claro que hubo políticas en muchos países de la región que generaron una enorme desigualdad, una gran brecha entre pobres y ricos y finalmente eso genera reacciones sociales. Eso es lo que trato de explicarles a los líderes del mundo: qué es lo que está pasando. Argentina no está muy distante de eso, durante 4 años llevó adelante esas políticas contra las que hoy reaccionan los ecuatorianos, colombianos, chilenos…”.

Según explicó, aprovechó su visita a Israel para hablar con distintos referentes políticos como Emmanuel Macron, Vladimir Putin y Netanyahu. En la entrevista con C5N, Fernández resaltó: “Los líderes del mundo observan que nosotros les decimos la verdad; en el punto en el que estamos, hacia dónde queremos ir y lo que necesitamos para lograrlo. No mentimos, no nos disfrazamos de nada. No somos un país que la esté pasando bien y la verdad es que necesita la ayuda del mundo. En esos términos nos comunicamos”. Añadió: “Con todos los que hablé encontré buena disposición y mucha comprensión. Cuando uno explica lo que ha pasado en la Argentina, pasan de un momento de estupor a la vocación de ayudar”.

“Necesitamos una definición rápida sobre la deuda”

Por su parte, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, viajó a Estados Unidos para reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernández dijo que el país necesita una “definición rápida” en la negociación con los acreedores de la deuda y contó que en su conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el dirigente le manifestó su apoyo.

“[Necesitamos que] nos den la oportunidad de crecer, exportar, juntar dólares y poder pagar. Pero antes que nada, [hay que] sacar a la Argentina de la crisis social que vivimos”, dijo el mandatario. Y agregó: “No pierdan de vista que estamos frente a una negociación y como tal debemos ser cuidadosos y mantener ciertas reservas. Cualquier cosa que se diga puede despertar expectativas indebidas o malestares indebidos. Tomamos la decisión en el Gobierno de que en el tema de la deuda solo actúa Martín Guzmán y yo soy el otro posible vocero porque, obviamente, conozco lo que Martín está haciendo”. “La Argentina no quiere caer en default, pero tampoco quiere pagar irresponsablemente a costa de postergar a los argentinos”, sentenció.

“Macri siguió adelante con su lógica destructiva”

El mandatario también habló de los dichos de Mauricio Macri, quien contó que él había alertado a su equipo de los peligros de tomar tanta deuda. En un video que circuló por redes sociales se escucha al exmandatario señalar: “Yo les decía que no se podía tomar deuda eternamente, que había que corregir esto. Después tuvimos una pesadilla de un año y medio”.

Sobre esto, el líder del Frente de Todos dijo: “Me impresionó que un presidente de la República diga que él sabía que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar a la Argentina”. Y lanzó: “Yo no entendí muy bien si estaba en una terapia de grupo o si, seriamente, un expresidente le decía a los argentinos que él sabía que estaba destruyendo la economía pero que siguió adelante con su lógica destructiva”.

“Un país endeudado es un país que pierde capacidad de decisión y soberanía y que está condicionado en su futuro”, definió. Para él, “es asombroso” que Macri se haya expresado sobre este punto “con tanta ligereza”, pero -irónico- deslizó: “Quizás estaba en un momento de confesión ante los propios”. En ese sentido, se diferenció de Macri con quien dijo que “no tiene nada que ver”. “Si yo viera que una medida del Gobierno pone en riesgo la calidad de vida de los argentinos, yo no avanzo un paso más”, expresó.

“Hay que dejarlo andar a Axel Kicillof”

Al referirse a la deuda, Fernández subrayó que en la provincia de Buenos Aires también “creció desmesuradamente”, y respaldó las gestiones que realiza por estos días el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para lograr que los acreedores acepten una postergación del pago de las obligaciones provinciales. “Está trabajando en eso con mucha seriedad. Está planteando una prórroga, tratando de encontrar una salida en una provincia que tiene las arcas públicas absolutamente diezmadas”. Entonces, dijo que “hay que dejarlo andar y hacer” porque “está bien lo que está haciendo”.

El Presidente explicó que varios gobernadores fueron “inducidos” por el Estado a endeudarse en dólares. “Terminó siento una enorme trampa”, dijo, y añadió: “Ahora caen las obligaciones y no hay cómo pagarlas”. En línea con esto, remarcó que hay una responsabilidad de parte de los gobernadores porque tomaron la decisión con libertad. “Santa Cruz prefirió no endeudarse”, comparó.

La herencia y la polémica por los 10 mil dólares

De todos modos, dijo que prefiere no poner el foco en el patrimonio que dejó la gestión anterior. “No tengo ganas de hablar de lo que hizo Macri, que estuvo 4 años hablando de una herencia, que a la luz de lo que él dejó, era un problema mínimo”, expresó. “Nosotros no podemos agobiar a la gente contando lo que nos dejaron. Ya lo sabía, es verdad, es un poco peor de lo que yo creía, pero estoy para resolverlo”.

Entonces, al ser consultado por el sobre con 10 mil dólares que fue hallado en el ministerio de Producción, respondió: “Si uno se encuentra con un delito, tenemos la obligación de denunciarlo. La ley nos manda a denunciarlo, lo que no quiero es llevar adelante la misma política que llevó Cambiemos, la de ‘denuncia permanente’ y menos voy a permitir que se inventen causas contra opositores”. Y agregó: “No tengo ni idea cómo llegó ese sobre ni de quién era, pero si un funcionario encuentra eso lo debe denunciar y fue lo que se hizo. Nada más. La Justicia dirá que ha pasado ahí”.

Justicia, jubilaciones y Energía

En otro tramo de la conversación, que duró 45 minutos, Fernández ratificó que se está dedicando personalmente al proyecto para reformar la Justicia Federal, la cual está centrada principalmente en la lucha para combatir el crimen organizado. “Es un tema complejo. Queremos una Justicia Federal más activa”, dijo, escueto.

Además, contó que el Gobierno está trabajando para que todos los jubilados reciban un aumento en abril y, en los próximos días, enviará al Congreso el proyecto de ley sobre las jubilaciones de privilegio para jueces y diplomáticos. “Estamos trabajando y no quiero adelantar cosas. Es un tema sensible, soy hijo de un juez. Hay que trabajarlo con mucha tranquilidad y seriedad. Lo que está claro es que hay situaciones de privilegio. Hay que encontrar una solución que sea para siempre, no que dure un par de años”, remarcó.

También se refirió a las tarifas de combustibles, cuestión por la que está en contacto con las empresas petroleras. “No se trata que uno quiera congelar indefectiblemente el precio de la nafta, se trata que que los combustibles acompañen el esfuerzo de todos los argentinos. No podemos aumentar el precio graciosamente porque eso repercute en todos los precios”, dijo.

Entonces, hizo referencia a las renuncias en el ministerio de Energía, y señaló: “Las renuncias que ocurrieron son temas menores, llaman más la atención de la prensa que la gestión cotidiana y las designaciones que faltan las estábamos resolviendo”.

Su reunión con Francisco

Al final de la entrevista, Fernández contó que el rey Felipe lo invitó a reunirse con él y dijo que el 31 de enero se reunirá con el Papa Francisco, a quien definió como “un líder moral en el mundo”. Y destacó: “Le agradezco mucho a Su Santidad que haya tenido la diferencia de darme este rato para poder visitarlo. Para mi, él es un modelo de conducta y sus palabras siempre pesan en mi ánimo”. (La Nación)