Ministro de Economía dijo que “no le van a pagar a APEL para sesionar”, pero lo que le deben son sueldos de diciembre y enero

12:30 – (OPI Chubut) – Con un desajuste emocional más ante la crisis, el gobierno de la provincia de Chubut salió a través del Ministro de Economía Antonena a decir que ellos “no van a pagar a APEL para sesionar”. Todo ello en relación al conflicto con retención de tareas que llevan a cabo los empleados legislativos y la necesidad del gobierno de sesionar mañana en extraordinarias para aprobar el ajuste.

Puesto así, como lo presenta el Ministro de Economía, los afiliados legislativos estarían “extorsionando” al gobierno, pretendiendo que si no les pagan lo adeudado no volverán a sus labores. El problema es que están tan corridos los límites en Chubut, que el Ejecutivo en su afán y desesperación por lograr implementar el ajuste y particularmente el Ministro Antonena, no discierne que el pedido de los empleados de la Cámara no es de “un dinero a cambio de sesionar”, sino simple y llanamente de que les paguen los sueldos de diciembre/19 que les deben y les aseguren el pago del mes de enero/20 que ya vence.

La interpretación del Ministro sobre los orígenes del quite de colaboración y/o paro es absolutamente capciosa, tendenciosa y falaz, por cuanto los afiliados de APEL “no están pidiendo plata para sesionar”, están pidiendo que les paguen los salarios adeudados, un derecho absolutamente ajustado a derecho.

Hoy, por un medio local (Cadena Tiempo) Ángel Sierra, Secretario General del gremio dijo que Oscar Antonena es un caradura y es poco serio que una persona como él esté a cargo del Ministerio de Economía de la provincia”.

Los empleados de APEL permanecen afuera de la legislatura planteando un conflicto muy ruidoso y el gobierno trabaja contra reloj para lograr que mañana se realice la extraordinaria.

Desde hace dos días la legislatura está sin agua, luz e internet, cortado debido al paro. (Agencia OPI Chubut)