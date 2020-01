¿Peligra el inicio de clases en Santa Cruz?. El gobierno nacional y provincial pretenden fijar techo de aumento y ADOSAC va por más

Los docentes de Adosac se movilizaron en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

14:10 – Al unificarse el partido del poder (Nación-provincia-municipio/FPV), aquella fatal tríada que le dio al kirchnerismo por 12 años la posibilidad de hacer lo que quisiera (incluyendo federalizar la corrupción), el gobierno de Alicia Kirchner vuelve a tomar las riendas de las paritarias docentes en sus manos, habida cuenta que Alberto Fernández reinstaló la partiaria nacional, desde donde se marcará agenda para que los gobernadores no vulneren el techo que Baradel, Yasky y Cia logren “acordar” en la mesa nacional, con el fin de hacerla cumplir en el interior. Esto le da a la gobernadora de Santa Cruz la excusa de decir “No nos podemos mover de los establecido por el gobierno nacional” y sabemos que el kirchnerismo por tradición, además de su autoritarismo innato, es proclive a otorgar (salomónicamente) sumas en negro a su real antojo, en detrimento de las jubilaciones, el salario y destruyendo la pirámide salarial ya que para éste régimen la meritocrcacia no es un valor.

ADOSAC, históricamente y se lo puede consultar en los archivos de noticias de esta Agencia, cuando estaba instalada la paritaria nacional, negoció por separado el porcentaje de aumento en la provincia y nunca aceptó sumas en negro, otorgadas en paritarias nacionales. Uno de los principales puntos que no se discuten en paritarias docentes en Santa Cruz, son los salarios en negro. Como hemos explicado en otra oportunidad, los paritarios de ADOSAC llevan implícito y de forma permanente por orden del Congreso docente, la potestad de rechazar en la misma mesa de acuerdo (sin ponerla a consideración del Congreso) cualquier parte del salario en negro que se ofrezca o sumas no remunerativas por única vez, etc. De hecho durante el gobierno de Macri, Finochiaro pretendió bajar sumas en negro y fueron rechazadas en la misma mesa armada por el gobierno nacional para destabar el conflicto docente durante el 2016/17

Esta decisión institucional se tomó a instancias de que los gobiernos siempre recurren a estos ofrecimientos extra salariales que impactan directa y negativamente sobre las jubilaciones futuras (al no computar descuentos) y sobre los jubilados actuales, porque no cobran esos suplementos.

Distinto a otras provincias, una de las conquistas que quedaron de la larga lucha docente del 2007 en Santa Cruz, fue la recuperación total del salario “en blanco”. Y desde aquel año, el gremio a través de su Congreso le otorgó un mandato permanente a cada paritario docente, para que en la misma mesa de acuerdo rechace cualquier tipo de proposición salarial no remunerativa o que no esté acoplado al salario del sector.

Es decir, bajo esta premisa, todo hace suponer que Alicia Kirchner actuará en estrategia conjunta con el gobierno nacional de su cuñada y forzará a los paritarios docentes a negociar alguna suma en negro, como forma de compensación salarial. La no aceptación de esta propuesta o el ofrecimiento de porcentajes mínimos de aumento (si es que existe esa posibilidad), podría devenir en un conflicto que complique el inicio del ciclo lectivo.

Desde el Ejecutivo y desde el CPE dan por hecho que las clases en Santa Cruz empiezan sin inconvenientes, pero aún no han sido convocado a paritarias y en gran parte el inicio del ciclo lectivo depende de los acuerdos salariales previos, teniendo en cuenta las devaluaciones, la caída de los salarios, el aumento de la canasta básica, el costo de vida en Santa Cruz, etc.

El Vocal por los Padres, Ing Piloñeta, vislumbra con total acierto que si el Ejecutivo no convoca con la suficiente antelación al inicio de la clases a las paritarias docentes, teniendo en cuenta las idas y vueltas en las discusiones que normalmente se dan, el inicio de las clases no está asegurado. Pero la estrategia del gobierno es (como en otros años) llevar la mesa de acuerdo al límite del inicio de clases para culpar a la ADOSAC de ser quien no quiere iniciar el ciclo y ponerse en el papel de víctima, redireccionando las culpas del no inicio del ciclo al propio gremio, especialmente para exponerlo ante la comunidad educativa.

Todos y cada año de gobierno de Alicia fue así, nadie cree que este pueda ser diferente, más aún ahora que la línea directa entre Nación y provincia, vuelve a activarse para fijar condiciones que les exigirán cumplir a los docentes de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)