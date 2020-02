Un senador aliado de Arcioni redujo todo el problema de Chubut a la mala relación del gobernador con su vice

11:00 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – El senador nacional por Chubut Somos Todos Alfredo Luenzo, hizo declaraciones en Cadena Tiempo de Comodoro Rivadavia y si bien reconoció la crisis provincial como “de alto voltaje”, redujo todo el problema político de Chubut a una cuestión de orden personal entre el gobernador Mariano Arcioni y el Vice Ricardo Sastre, comparándolo con una novela latina al señalar “Lo que está pasando en Chubut parece un culebrón venezolano”, remarca hoy el diario Jornada.

Dijo no ver una solución política a ese entredicho en el gobierno y describió a la situación de Arcioni como un “microclima”. Dijo “El gobernador está metido en un microclima. Es sabido que las crisis personales te refugian en la intimidad, pero acá estamos hablando de una crisis de carácter institucional, entonces no podemos transferir conductas de índole personal a lo institucional” y poniendo las culpas afuera del Ejecutivo señaló “a muchos le conviene aislar al gobernador” pero no dio nombres.

En realidad las declaraciones de Luenzo no tienen ningún peso político por cuanto están alejadas de la realidad. Si uno lee la nota completa, verá que a continuación el senador tiene la verdadera intención de describir una reunión que mantuvo con el ministro de Obras Pública de Nación, Gabriel Katopodis y su propósito fue “alentar” a la opinión pública de que “se quede tranquila” porque “las inversiones llegarán a Chubut” y hace una descripción de obras viales comenzadas e interrumpidas varias veces en los últimos 15 años, pero se cuida de cargar las tintas sobre el último gobierno nacional, haciendo abstracción de las veces que el kirchnerismo pagó las mismas y nunca se completaron, incluyendo al comodorense Cristóbal López y su socio Lázaro Báez. De eso Luenzo no dijo nada.

La simplificación del problema que hizo el legislador de Chubut, denota que hay una subestimación política de un grave problema que tiene esta provincia oa intencionalidad del senador de minimizar la cuestión para quitarle entidad a una crisis, no solo institucional sino social, política y económica que podría derivar en un pedido de juicio político a Mariano Arcioni o apurar su renuncia si desde el gobierno nacional no articulan una ayuda que por el volumen y la urgencia, podríamos tildar de “Humanitaria”, si, contrariamente a lo que destaca Luenzo, entendemos a la crisis provincial como un hecho global de dimensiones extraordinaria y cuyos efectos más nefastos se va a ver y vivir a partir de mediados de este mes y principio de marzo, si es que antes el gobierno no logra estabilizar la economía y aliviar a los sectores más sensibilizados.

Decir (porque él no lo cree) que la discusión o la pelea Sastre-Arcioni es todo el problema de Chubut, es de una enorme irresponsabilidad por parte de un senador. Y peor aún señalar que los problemas de la provincia, derivan del enfrentamiento entre los integrantes del Ejecutivo. Luenzo sepultó el verdadero origen de la crisis: las mentiras preelectorales de Arcioni, la mala administración provincial, los desajustes, endeudamiento en dólares y la falta de información pública al respecto, la creencia del gobernador que con la llegada de “sus amigos” Massa y Fernández al gobierno nacional llegarían las ayudas financieras para resolver el pago de los sueldos y sostener el déficit financiero brutal en el que sumió a Chubut y finalmente, que todos los sectores políticos con los cuales contaba antes, se alinearían y le darían las manos para congelar sueldos y jubilaciones, borrar de un plumazo la Ley que impide la megaminería, subir los impuestos e imponer una serie de medidas contra la sociedad, el comercio, la industria y los empleados públicos las cuales nadie quiere apoyar por miedo al suicidio político, más aún para quienes conservan la posibilidad de seguir activos en la política provincial.

Nada de eso dijo ni reconoció Luenzo, por lo tanto su aparición pública fue pura y exclusivamente a fines de edulcorar una realidad dura y con final abierto. Todo dependerá de las acciones que tome el Ejecutivo y cómo encauce el gobierno sus decisiones en los próximos 30 días. Los tiempos se acortan y aunque resulten esperanzadoras las palabras del senador, no son suficientes las promesas y los buenos augurios para compensar a quienes están esperando mantener a sus familias con algo de certeza, que les permita proyectar su futuro y administrar sus recursos, que de por sí son magros, afectados por una inflación imparables y mucho más aún si se los congelan, les incumplen con el pago o les pagan en cuatro o cinco cuotas un salario que cuando llega al bolsillo no les sirve para nada.

Ese es el verdadero problema que le debería preocupar al senador Luenzo y que tendría que analizar con su amigo Arcioni y no querer convencer a la OP sobre una pelea que a nadie le importa ni es parte de la verdadera preocupación pública. (Agencia OPI Chubut)