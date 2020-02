Luis Tagliapietra cree que existió un pacto entre la jueza Yañez y el poder político para no avanzar en el esclarecimiento del naufragio del ARA San Juan

La jueza Yañez confirmó que aún no ha recibido respuesta del Ministerio de Defensa – Foto: OPI Santa Cruz/Daniel Huerta

16:00 – OPI entrevistó al abogado Luis Tagliapietra, representante legal de familiares de marinos fallecidos en el ARA San Juan y padre de uno de los tripulantes, en relación con la decisión de la Jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez quien imputó a los procesados Luis López Mazzeo, Eduardo Malchiodi, Claudio Villamide, Héctor Alonso, Hugo Correa y Jorge Sulia, indistintamente (contralmirantes, capitanes de navío, de corbeta y de fragata) con la calificación de “Estrago Culposo”, por los distintos grados de responsabilidad que tuvieron en el proceso tras el cual el submarino naufragó.



“La jueza (Marta Yañes) ha procesado a esta gente sin haber mostrado aún las pruebas de por qué se hundió el submarino”, le dijo Tagliapietra a OPI.



“Es increíble que una jueza, aún sin haber hecho las pericias, ni siquiera de las miles de fotos a su disposición, sin haber nombrado a un solo perito oficial para que realice el trabajo pericial de las imágenes, como es de manual en una causa jurídica, emita una resolución de este tipo”, dijo y agregó “Cuando se habla de “costos” y se lo interpone como argumento para no hacer nada, queda claro que la jueza no tiene un problema económico. Porque las pericias de las fotos son “gratis”, están ahí. Hay varios terabytes de imágenes que dudo alguien se haya dispuesto a verificar. Yañez no puso a un solo perito a realizar la tarea” y fue más allá al señalar “Pero si la jueza hubiera tenido voluntad, hay una prueba barata que podría haber realizado que es ir al lugar con buzos y extraer del fondo los tubos de aire y otros elementos con el buque Víctor Angelescu. Peritar esos elementos nos pueden dar muchos datos importantes y que hoy no sabemos y ella desconoce, por ejemplo, si se accionaron los tubos para soplar los tanques de lastre”, indicó.



En cuanto a la falta de definición de la fase probatoria y la imputación realizada, Tagliapietra señaló “Los abogados defensores de los marinos imputados obviamente van a cuestionar, apelar y pedir nulidades por la acusación de estrago que lleva una pena leve a partir de un mes, sencillamente porque todavía no se demostró fehacientemente la razón por la cual se hundió el submarino” y recalcó sobre el particular “Sólo existen informes hipotéticos de por qué podría haberse hundido, pero eso se ha hecho desde una acción investigativa en abstracto, ni siquiera se tomó el trabajo de periciar las fotos, por lo tanto me adelantaría a decir que va a ser uno de los puntos flojos donde al defensa de los marinos van a atacar fuertemente porque los argumentos carecen de pruebas sólidas, todo es potencial, ninguna certeza tiene la jueza”, afirmó.



Pena leve



Luis Tagliapietra fustigó a la jueza por haber usado la figura penal más leve para acusar a los responsables “Lamentablemente usó la figura más leve que podía encontrar que es la del estrago culposo con una pena en expectativa a partir de un mes, pero obsérvese que no dictó ni una sola prisión preventiva ni tampoco aplicó la “doctrina Irurzun” advirtió el abogado señalando que la magistrada entendió que no existe riesgo procesal, aún cuando se trata de altos mandos de la Armada, tanto de la base naval de Puerto Belgrano como de la de Mar del Plata refiriendo además que los imputados “tienen contactos con el propio Jefe de la Armada quien cuando tuvo que intervenir en el expediente disciplinario se excusó alegando que era compañero de clase del Almirante López Macedo”, afirmó Tagliapietra.



El abogado defensor de 10 familias y padre de un tripulante fallecido en el ARA San Juan agregó “Han callado testigos de la Armada, otros fueron castigados por hablar en redes sociales e incluso en Caleta Olivia, donde prestaron declaración” y particularmente sobre la actuación de la jueza Yañez indicó “califica al delito como “estrago culposo” que constituye una burla a los familiares y al expediente mismo y además que la jueza le dedique un párrafo exclusivo al ex Almirante (Marcelo) Srur, en ese momento Jefe de la Armada y al ex Ministro Aguad y a (Mauricio) Macri en el propio fallo donde debía resolver el procesamiento o no de los indagados, es muy particular, yo diría asombroso y nunca vi una manifestación política más clara, donde deja evidenciado que las denuncias anteriores que vinimos haciendo con los familiares ante el Consejo de la Magistratura en la cual solicitamos juicio político a la jueza no tuvieron eco, es que aquí claramente se revela que hubo un pacto”.



Sobre las acciones futuras que está tomando legalmente como representante de las familias, Luis Tragliapietra señaló que están trabajando en la apelación del fallo y siguen buscando la forma de alejar a la jueza Yañes de la causa.



“Estamos trabajando con la apelación de este fallo debido al sinnúmero de contradicciones, errores y horrores que existen en todo el proceso”, señaló y concluyó “esto deja en evidencia el accionar corrupto de la jueza Yañes; nosotros vamos a apelar y en poco tiempo se vienen muchas acciones que buscarán hacer caer esta ignominia planteada desde el poder porque esto está todo mal hecho y si no se aparta a esta jueza no vamos a poder llegar nunca a la verdad”, concluyó Tagliapietra. (Agencia OPI Santa Cruz)