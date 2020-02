Sergio Berni insiste con la polémica por los presos políticos: “Somos militantes y tenemos la obligación de mostrar nuestra postura”

El ministro de Seguridad bonaerense le quitó responsabilidad a Alberto Fernández, al asegurar que la resolución de esas causas está en manos “del Poder Judicial”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni​, insistió este miércoles con la idea de que en la Argentina hay presos políticos, al asegurar: “Somos militantes y tenemos la obligación de mostrar nuestra postura”.

“¿Cómo no va a haber presos políticos si ahora salen a la luz muchas cosas? Por ejemplo, en la causa de (Julio) De Vido y (Roberto) Baratta, (Marcelo) D’Alessio fue como testigo de identidad reservada y lo único que hizo fue aportar truchadas que terminaron con el enjuiciamiento al perito. (Carlos) Zannini fue encarcelado de manera arbitraria e injusta por casi durante 60 días. Todos sabemos cómo se utilizaron los aparatos del Estado, la AFIP, la AFI, para perseguir a aquellos que pensaban de manera totalmente distinta al gobierno anterior”, explicó Berni.

Y agregó, en ese sentido: “Pónganle el nombre que le quieran poner. Son presos encarcelados injustamente, perseguidos con las herramientas del Estado durante la época de (Mauricio) Macri. Yo le pongo el nombre de presos políticos. Pero en eso no tiene ninguna responsabilidad con el Presidente (Alberto Fernández). La posibilidad de resolverlo es del Poder Judicial, no del Ejecutivo. Hacer de eso un drama es algo totalmente sin sentido”.

En diálogo con radio Con Vos, el funcionario bonaerense afirmó que “nunca” escuchó que el camino para la resolución de esas causas “sea el indulto”.

“Creo que todos los que fueron perseguidos y encarcelados injustamente lo que menos quieren es que se los indulte. Quieren Justicia, verdad, y que la sociedad sepa de qué manera cruenta y traumática se usaron las herramientas del Estado para perseguir. Somos militantes y tenemos la obligación de mostrar nuestra postura”, planteó.

Consultado sobre la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner​ y sus viajes a Cuba, Berni aseguró: “Está en Cuba, gracias a Dios acompañando a su hija. Como padre, me parece que está más allá de su responsabilidad como vicepresidenta. Es madre de una hija con un problema y creo que está muy compenetrada en eso. Y cuando viene a la Argentina, habla y gobierna como vicepresidenta”.

Contrapunto con Frederic

Respecto de la polémica sobre el rol de las fuerzas federales -Gendarmería y Prefectura- en la Provincia, que derivó en una reunión entre Berni y la ministra Sabina Frederic, el funcionario provincial evitó hablar de conflicto y celebró “que se haya llegado a un entendimiento”.

“Nosotros trabajamos con mucha responsabilidad. Cualquiera que es profesional en la materia sabe que es imposible generar acciones positivas si dos policías que tienen jurisdicciones distintas no trabajan coordinadamente. Eso es de manual. No hace falta interpretar ninguna realidad. Lo que menos necesita la provincia es que hagamos de la provincia un laboratorio de ensayo”, afirmó.

Y agregó, en esa línea: “Cuando dos fuerzas policiales no están coordinadas, sus facciones no suman, restan; por lo tanto, como no nos podemos dar el lujo de generar acciones negativas, es preferible que no estén. Por suerte, se llegó a un entendimiento y desde ayer la Provincia empezó a coordinar sus acciones con las fuerzas federales que están en el territorio”.

Consultado acerca de su opinión sobre la ministra Frederic, Berni dijo que “jamás” pensó “que fuera una improvisada, porque jamás juzgaría la capacidad de un funcionario”.

“No es una cuestión de capacidad ni de confianza; lo único que me interesa es trabajar y llevarles respuestas a los bonaerenses. Yo no dije que nos llevemos mal ni nada específico sobre la ministra Frederic”, sentenció. (Clarín)