Jueces, Fiscales, Camaristas, Defensores y empleados judiciales hicieron un “ruidazo” contra Arcioni, reclamando sus salarios

12:00 – (OPI Chubut) – Como decíamos ayer, jueces, personal de los juzgados, fiscales, camaristas, defensores, empleados de la justicia y el gremio “Sitrajuch” llevaron a cabo un “ruidazo” en todos y cada uno de los tribunales de Chubut, el cual se extendió por espacio de media hora donde se golpearon bombos, ollas y cualquier elemento con el que se pudiera hacer ruido, como manifestación de protesta y disconformidad hacia el gobierno de Mariano Arcioni quien no ha abonado los salarios de enero/20 aún y estando a mediado del mes de febrero, no se tiene conocimiento del día en que se hará efectivo el sueldo adeudado no solo a los judiciales sino a toda la administración pública.

En estos momentos se está llevando a cabo una Asamblea en cada Tribunal y los distintos sectores de las reparticiones de justicia para coordinar nuevas acciones en caso de no obtener respuestas del Ejecutivo. La medida de carácter inédito unió por primera vez en el reclamo a una variopinta cantidad de trabajadores de menor escala, jueces, fiscales y autoridades de la justicia, quienes se mostraron juntos y en un mismo nivel ante el reclamo, llamando la atención de quienes tuvieron la oportunidad de ver por primera vez en Chubut a todos los estratos de la justicia reclamando por un derecho que lo involucra a todos por igual.

Mientras tanto el gobernador Mariano Arcioni se reunió con el presidente Alberto Fernández y desde el gobierno provincial emitieron un parte de prensa que no dice absolutamente nada y además, aporta un ocultamiento sustancial de los temas hablados por ambos, intentando deslizar que se trató de una reunión “cordial” en la cual si bien se trató la crisis de Chubut, el gobierno adelantó que no va a dejar sola a la provincia. Sin embargo, no habla de alguna remesa de fondos para pagar salarios, ni de las exigencias impuestas por Nación sobre la necesidad de desarrollar la minería como forma de abrir un camino alternativo para el financiamiento del déficit provincial.

En tanto el sector de la salud está de paro, ATE cumple una medida de fuerza, los judiciales retención de tareas y ante la falta de novedades sobre el pago de salarios adeudados la Atech (sector docente) amenazó con no iniciar el ciclo lectivo. (Agencia OPI Chubut)