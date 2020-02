Arcioni es un elefante en un bazar y la provincia, endeudada y sin salida no encuentra una solución integral al problema

11:30 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Judiciales, administrativos estatales, Legislatura, docentes y cuando sindicato vinculado al estado ante por ahí en Chubut, se encuentra en pie de guerra con el gobierno provincial que no tiene fondos, no ya para pagar los obligados salarios que incumple, sino que carece de fondos para hacer frente a la abultadísima deuda en dólares la cual triplica sus recursos y como si esto fuera poco, el gobierno nacional lo empuja a un abismo que (confía Mariano Arcioni) el mismo Alberto Fernández lo salvará en el último minuto tomándolo del saco para que no dé un paso adelante. ¿El motivo de tanta confianza?, que el presidente no se puede dar el lujo de mostrar una provincia de su propio espacio, quebrada por malos manejos económicos, en el momento en que se debate default si o no con el FMI y luego de la payasesca demostración de inutilidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires con los acreedores financieros.

Los problemas no se agotan allí, pues el gobernador ha mantenido reuniones particulares y en conjunto con parte de su frente electoral y no ha dejado de pelearse con propios y extraños, sin poder coordinar algún tipo de acuerdo con el fin de mostrar cierta homogeneidad política que le permita llevar a Buenos Aires una imagen algo más aglutinada de coherencia y esfuerzo por sacar a Chubut al frente, parafraseando el título de su propio partido. Así planteado, con su carácter irascible y caprichoso, Arcioni ha sido comparado con un elefante en un bazar, refiriendo al poco tacto para manejar relaciones políticas y la poca sensibilidad para tender puentes, inclusive dentro de su propios espacio.

La tensión y el detenimiento en la justicia sigue siendo un gran problema en la provincia. Solo funciona una parte mínima del sistema judicial y la unión de jueces, fiscales y empleados de la justicia es absoluta, a la hora de reclamar el pago de haberes de enero, de los cuales aún no hay noticias. Lo mismo pasa con los empleados legislativos, que siguen reclamando con quite de colaboración y paro en la Cámara de Diputados y le complican el discurso que deberá dar el gobernador el 1º de marzo cuando se inicie el ciclo legislativo.

Los docentes de la ATECH siguen estudiando si volverán a dar clases, por cuanto el gobierno les prometió pagarle la “cláusula gatillo”, de una manera parcializada y con una enorme desconfianza ante las mentiras recurrentes del Ejecutivo, el gremio docente estatal delibera si con esto es suficiente para “darle una mano al gobierno” o por el contrario el sindicato mantendrá su posición ante lo que consideran una mentira más del gobernador, desesperado por iniciar el ciclo lectivo, para mostrar algo de “normalidad” y cumplir las promesas a Fernández de que en marzo, “todo volverá a normalizarse”.

El problema de Arcioni ahora se amplía con el sector de la docencia privada, por cuanto el Sadop ha anunciado que si el gobierno deja de hacer los pagos del subsidio, no iniciarán las clases del presente ciclo lectivo. El Ejecutivo no ha enviado las últimas dos remesas de fondos para el pago proporcional de los haberes, tal como está determinado por ley y el gremio de docentes privados ha manifestado su preocupación antes el incumplimiento del gobierno y advirtieron que tampoco ellos volverán al trabajo en Chubut. (Agencia OPI Chubut)