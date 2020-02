Lacalle Pou: “No estoy dispuesto a que en la asunción esté el dictador Maduro”

Empieza sin sobresaltos el recuento final y nadie duda de que ganará Lacalle Pou

El futuro presidente uruguayo, que asumirá el 1 de marzo, ratificó el cambio de rumbo en cuanto a las relaciones regionales.

El futuro presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, ratificó en las últimas horas que no invitará a Nicolás Maduro​ a su asunción, que se producirá en Montevideo el próximo 1 de marzo.

“Yo no estoy dispuesto a que en la asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, no es protocolo, es mi persona que tomó la decisión”, afirmó.

El dirigente, que triunfó en las elecciones de octubre y puso fin a 15 años de gobiernos del Frente Amplio, ya había anticipado días atrás que no invitaría al mandatario venezolano ni a los presidente de Cuba y Nicaragua, marcando un fuerte contraste son sus antecesores.

Uruguay mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchas naciones y con muchos Estados y eso no significa que se invite o no invite a determinados mandatarios”, agregó Lacalle Pou el sábado, tras participar de la asunción del nuevo Parlamento uruguayo.

Días atrás, el que será el nuevo ministro de Exteriores, Ernesto Talvi, anticipó que el nuevo Gobierno reconocerá como “presidente legítimo” de Venezuela a Juan Guaidó en el marco del pulso que mantiene el líder opositor con Nicolás Maduro por ser reconocidos como tal.

Uruguay ha sido uno de los pocos países de la región, junto a México, que ha optado por mantener una posición neutral ante la crisis venezolana. Ambos países propusieron un nuevo diálogo que aún no ha fructificado. (Clarín)