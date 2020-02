Son los “comesanguches” estúpido! (Parte I)

13:45 – (Por Julio Ernesto López (*) para OPI Santa Cruz) – Dícese “comesanguches” a toda persona que pone su cara, apoyo, y presencia. representando a la empresa que lo emplea o a si misma u organización que dirige o regentea. Y en contraprestación se pone a disposición de quien le pague una beca, un apoyo, un sponsoreo, una fiesta, o un sanguche.

Dicho estipendio también puede estar dado en tickets de avión y hoteles por el mundo para asistir a eventos.

Los “comesanguches” profesionales ponen sus títulos a disposición y exigen, además del estipendio, satisfacer su ego, dándole espacio como speakers donde la casualidad hace que termine hablando en sintonía del interés del que paga por sus gastos.

Riesgos: los “comesanguches” impiden el avance y los cambios necesarios en sus organizaciones debido, precisamente, a la adicción al sanguche.

En ciertas ocasiones extremas los “comesanguches” causaron la pérdidas de vidas humanas.

Los “comesanguches” hoy están al servicio del duopolio “Google y Facebook” y son su soporte político.

Google no invento nada: Phillips Morris lo hizo 70 años antes.

En tres párrafos lo explico:

El 2 de febrero de 1953 un documento interno de Phillips Morris indica que 94,1% de los varones con cáncer de pulmón eran fumadores de cigarrillos.

El 15 de diciembre de 1953 se reúnen en el hotel Plaza de NY los máximos ejecutivos de las tabacaleras entre otros estaban P.M. Hahn American Tobacco, J.F. Cullman CEO Bensons y P. Mccomas president Phillips. El invitado de honor era Jhon W Hill de Hill & Knowtown, una de las empresas de comunicación de guerra más importantes, la cual aconseja a las tabacaleras generar la campaña más grande de marketing de la historia con foco en crear y transmitir la gran controversia científica sobre los efectos del tabaquismo en la salud.

El 4 de Enero de 1954 “A frank Statement to Cigarette Smokers” (Un franco anuncio a los fumadores de cigarrillo) salió en la portada de 400 diarios, llegando así a 40 millones de lectores.

En el manual sobre persuasión de Phillips Morris indica “arropar a la prensa y hacer diferencias con periodistas claves”

Ragnar Rylander, fue el científico que contrató Phillips Morris, para generar 16 mil documentos, (si 16 mil) en los cuales minimizaba el riesgo de fumar y se preguntaba en sus estudios si una familia que come habas tiene más riesgo de contraer cáncer que otra que fuma pasivamente.

Pascal Diethelm, un científico de Ginebra, se preguntó cómo estas conferencias y ponencias de Ragnar Rylander eran usadas por la industria para sostener la controversia.

Recién en 1994 unos 46 estados de USA se juntaron para demandar a las tabacaleras por daños a la salud.

Y finalmente en MAYO DEL 2003, 192 paises firmaron en la OMS un acuerdo sobre las prohibiciones a las tabacaleras de: avisos focalizados para jóvenes, utilización de “light” o “suave” como términos que signifiquen menor daño, o venta a menores y mejorar el control de la venta de contrabando entre otros.

Desde diciembre de 1953 hasta mayo de 2003 pasaron 50 años en donde los comesanguches cobraron vidas. 50 años comiendo sanguches mientras la gente moría.

El 83% de los ingresos de Google provienen de la publicidad y 98% en el caso de Facebook.

Cuando esa publicidad costaba en los medios por ejemplo $10, Google la vendía mejor segmentada a $0.10, Como podían venderlo en ese precio?; porque no tienen costo de producción ni responsabilidad por lo que se publica. Lo mismo Facebook.

Mientras la prensa pone el riesgo, las vidas y el sacrificio, las tecnológicas le tomaron la leche y ahora famélicos, los medios no tienen poder de reacción.

Ya pasaron 14 años desde que existe este duopolio y ya hay Estados en donde no hay prensa.

No se puede hablar de periodismo de calidad FOPEA, si no hay dinero para invertir en ello. Y no se puede hablar de invertir. cuando no hay negocio ADEPA.

Tal cual como las tabacaleras, Google creó Google News Initiative de manera global, pagó a grandes periodistas para que lo integren y da donaciones e invierte en proyectos los cuales no piden tener resultados. Hay una tropa de Ragnars Rylanders para sostener la bondad de las plataformas y su misericordia a la prensa. Volcaron U$S 560 Millones en su plan.

¿Cómo Google News Initiative invierte el dinero? ¿Quiénes son sus receptores? y ¿Quiénes los cuestionan?

Continuará … (Agencia OPI Santa Cruz)

(*) – Julio Ernesto López es especialista en informática, columnista tecno en Lanata Sin Filtro y TN