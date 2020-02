Alberto Fernández anunció que la semana próxima presentará el proyecto de reforma a la Justicia Federal

El Presidente aseguró que es “un tema que preocupa” y cuestionó la administración económica de la Corte Suprema. También apuntó contra la oposición por el debate de las jubilaciones de privilegio.

A pocas horas del escándalo con la oposición en la Cámara de Diputados durante el debate del cambio en las jubilaciones de privilegio, el presidente Alberto Fernández confirmó este viernes el envío al Congreso de otro proyecto que hará ruido: la reforma a la Justicia Federal.

“Estamos trabajando el tema, que nos preocupa y busca lo mismo, que esto funcione mejor. Yo sé de lo que estoy hablando, porque soy abogado y enseño Derecho. La Justicia necesita una revisión. Llegamos a un punto en el que las cosas no están funcionando bien. La Justicia, en términos económicos, se aleja del resto de la Argentina”, aseguró.

El mandatario explicó que el proyecto, que llegará al Parlamento la semana próxima, “básicamente trata de poner en orden y funcionamiento a la Justicia que le corresponde al Estado nacional, que es la Justicia federal”.

“Es empezar a ordenar eso, ver qué hacemos con los tribunales ordinarios y la Ciudad, porque hay que traspasarles ciertas jurisdicciones a la Ciudad y estamos demorados, entre otras cosas”, añadió durante una entrevista con Radio 10.

La idea de una reforma judicial quedó plasmada desde el inicio mismo de la gestión de Alberto Fernández. Incluso en algún momento se especuló con la posibilidad de que sea tratada durante las sesiones extraordinarias del Congreso, cosa que finalmente no sucedió.

Siempre, y este viernes también lo hizo, resaltó que conoce el tema de la Justicia “como nadie” (“soy hijo de un juez”), y que lo que busca es mejorar la administración del Poder Judicial. “Yo quiero jueces independientes, probos, dignos. Creo que la inmensa mayoría son así y unos pocos han mancillado la imagen de todos, por eso soy tan cuidadoso”, subrayó.

Puntualmente, criticó con dureza la administración económica que lleva adelante la Corte Suprema. “Ustedes van a los tribunales y ven a la gente trabajando en condiciones infrahumanas. Están repletos de papeles, de gente, absolutamente sobrepasados. ¿Cómo puede ser que tengan un plazo fijo de 40 mil millones de pesos? Ese es ahorro de la Corte, lo que les sobra de presupuesto. Explíquenmelo. Yo no lo entiendo. Tienen los sueldos que tienen, ahorran 40 mil millones de pesos. Cómo puede ser ese un buen sistema de administración? El Poder Ejecutivo es el administrador del Estado”, advirtió.

Críticas a la oposición

El Presidente también apuntó contra la oposición, particularmente contra Juntos por el Cambio, y los acusó de “colonizar la Justicia” durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, aseguró que durante el debate en Diputados, del que el bloque macrista se retiró, el tema se trató “con una desvergüenza asombrosa”.

“Los que colonizaron la Justicia fueron ellos. Yo ni siquiera estoy buscando que alguno de los jueces que ellos pusieron tenga que jubilarse. Es asombroso lo que hicieron, jueces de tribunales orales los volvieron camaristas, hicieron lo que quisieron con la Justicia. Manejaron el Consejero e la Magistratura de un modo patético. Y ahora vienen a explicarme a mí. Pero tienen un problema conmigo, de este tema sé. A mí no, sé cómo funciona la Justicia, lo conozco. Y lo único que estoy tratando de hacer es mejorarla”, sostuvo.

Fernández también negó que no haya habido consultas al Poder Judicial antes de presentar la reforma al régimen jubilatorio. “Claro que lo conversamos. No es cierto que no hayamos hablado el tema con jueces; pero encontramos una resistencia muy grande. Aun así, hubo cambios. Yo hablé con el presidente del Consejo de la Magistratura, que me trajo algunas propuestas que incorporé y se modificaron también en el Congreso. Yo no he sido cerrado en este tema”, aseguró.

En ese marco, recordó que “Argentina está pasando por un momento muy difícil” y dijo que “estos regímenes jubilatorios son lógicamente insoportable”. Además, aseguró que “un juez de la Corte gana 3 o 4 veces más de lo que gana el Presidente de la Nación o un senador”. (Clarín)