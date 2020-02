La Mesa de Enlace posterga un paro y negocia con el Gobierno sobre las retenciones

Por: Catalina Bontempo y Belkis Martínez

La Mesa de Enlace no hará por el momento una medida de fuerza a la espera del resultado de la negociación que abrió ayer con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, ante la intención del Gobierno de subir las retenciones a la soja del 30% al 33%. Ayer por la tarde, el funcionario recibió a los dirigentes ruralistas en el edificio del ministerio, en Paseo Colón al 900. De la reunión participaron quienes integran la Mesa de Enlace: Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro; Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y Carlos Achetoni, de la Federación Agraria Argentina (FAA).

El encuentro duró más de dos horas y media, durante las cuales el funcionario y los representantes del campo hicieron una revisión de los derechos de exportación producto por producto. Con una eventual suba de las retenciones a la soja, el Gobierno podría recaudar como máximo unos US$500 millones extras. Para este año, entre soja y maíz el Estado recaudaría unos US$7200 millones. Vale recordar que desde 2002 el campo ya aportó por retenciones más de US$100.000 millones.

“El esquema de retenciones está en análisis y no hay ningún número definido”, aseguró Chemes. Se puntualizó cada producto para conocer cuál sería la alícuota que se le aplicaría. “Hemos hecho un análisis profundo. Tomamos uno por uno detalladamente”, confirmó Chemes.

Según trascendió, el Gobierno preparó una carpeta con los productos que podrían modificar su alícuota. El campo, por su parte, presentó un listado de alrededor de ocho productos que deberían bajar su porcentaje de retención.

“Durante la reunión, nosotros nos referimos a la situación concreta de cada cultivo. Hay cultivos regionales que están sufriendo mucho más que otros”, indicó Pelegrina.

Además, el sector reiteró su rechazo total a la aplicación de algún incremento en las retenciones.Al finalizar la reunión, los ruralistas admitieron que estaban más tranquilos de lo que habían llegado. “Pensaba que era una decisión tomada”, señaló Chemes.

Las expectativas previas a la reunión entre los representantes de la Mesa de Enlace y el funcionario eran grandes, luego de que el Gobierno cerrara el registro para exportar todos los granos. Esa medida tomó por sorpresa al campo. CRA incluso llegó a calificarla de “traición”.

En relación con las posibles medidas de fuerza que podía llegar a realizar el campo, los dirigentes pusieron paños fríos.

“Por ahora las medidas de fuerza quedarían supeditadas a la nueva reunión que tengamos con el Gobierno y la contrapropuesta que nos hagan”, dijo Achetoni.

Por su parte, Chemes, uno de los dirigentes más combativos, agregó: “A las bases les pido un par de días más a ver si logramos en esta negociación ajustar el número que necesitamos. Si no es así, vamos a tomar las medidas que venimos diciendo; medidas de emergencia”, añadió Chemes tras la reunión.

Según trascendió, Basterra afirmó en el encuentro que el presidente Alberto Fernández no hará un anuncio en este sentido pasado mañana, en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, pero sí admitió que se está trabajando para cambiar el esquema de retenciones.

Quedó en hablar con otras áreas del Gobierno ante planteos de los ruralistas para aplicar bajas en las retenciones y responder en otra reunión, que será el martes. Se puso sobre la mesa así hacer una revisión de productos que les interesan a ambas partes.

“Nos vamos con el convencimiento de que no hay ninguna decisión tomada. No va a haber ningún anuncio hasta que no terminemos de concretar estos números”, sostuvo Chemes.

Por su parte, Iannizzotto añadió: “La posición de la Mesa de Enlace fue unánime, firme, de no avalar ningún tipo de aumento de las retenciones. Eso no anima a tener más hectáreas sembradas. Necesitamos una política crediticia, de desarrollo rural y no focalizarnos en un impuesto”.

Compás de espera

Además, Iannizzotto contó que el ministro propuso el aumento al 33% en la soja y que desde la Mesa de Enlace se opusieron “totalmente”.Sobre lo que propuso la Mesa de Enlace, Iannizzotto lanzó: “El ministro va a consultar”.

Así, se abre un compás de espera hasta el encuentro de la próxima semana. Según trascendió, en la mesa de negociación, entre otros temas, se puso una posible segmentación por escala de productos. Esto el Gobierno ya lo tendría definido mientras espera si la Mesa de Enlace lo acepta.

Pelegrina insistió sobre las retenciones: “Este no es el camino de la solución. Esto desincentiva la producción”.

También apuntó que se está hipotecando el futuro de la producción. Y afirmó: “Creemos que hay una discriminación injusta hacia el sector, que hay mejores mecanismos de recaudación del impuesto a las ganancias. Ellos tienen una idea de propuesta que no la tienen cerrada y que la tienen que trabajar con el Ministerio de Economía, el jefe de Gabinete y el presidente de la Nación”, reveló el titular de la SRA.

Según pudo saber LA NACION, hoy habrá una reapertura parcial del registro de exportaciones para algunos productos de economías regionales, pero seguirá suspendido para la soja y sus subproductos, el maní, el girasol, el trigo, el maíz y el arroz. (La Nación)