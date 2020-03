Piqueteando a los pobres: Desarrollo Social con Pérsico, Menéndez y Klejzer iban a vender útiles que son gratuitos y se les arruinó el negocio

12:30 – (Por Rubén Lasagno) – Los otrora luchadores sociales que llenaban las calles insultando a Macri y a cuanto opositor se cruzara, levantando la bandera de la unidad, la izquierda reivindicadora, la justicia social, el anti imperialismo y gritaban en contra de los negociados que se hacían en el poder, en realidad no lo hacían en favor de los pobres y desposeídos, como intentaban transmitir, lo hacían en defensa propia. Ellos, los mismos que tiraron cientos de toneladas de piedras para evitar la reforma jubilatoria y hoy enmudecen ante la inmoralidad oficial del congelamiento de jubilaciones que están por debajo de la línea de pobreza, solo estaban pidiendo entrar al gobierno, no combatir la injusticia promovida por Macri.

Con el advenimiento del gobierno kirchnerista de Alberto y Cristina, éstos que pugnaban por entrar y promovían paros, piquetes, acampes y complicaban la vida de los trabajadores en la capital, finalmente entraron.

Juan Grabois, el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) no fue incorporado al gobierno, pero todos sus aláteres, sí. El “dirigente” es más útil desde las sombras que chocando la calesita con los funcionarios K, sin embargo puso a sus principales laderos en las primeras líneas de los organismos sociales, los que manejan fondos, presupuesto y tienen a cargo la logística del reparto; entre ellos Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro, Daniel Menéndez y Rafael Klejzer, Esteban “Gringo” Castro del Movimiento Evita, amigo personal de Daniel Arroyo (Ministro) y Pérsico, Secretario General del sindicato “Economía Popular” (UTEP) que tiene unos 500 mil afiliados y esposo de la actual intendente de Moreno, Mariel Fernández y Edgardo Depetri, hoy en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación junto a Gustavo Katopodis, comandan el Frente Transversal Nacional y Popular, otra facción piquetera leales al kirchnerismo.

Es decir, son “todos del palo”, como se dice en el argot partidario y eran los mismos que llenaban las manifestaciones de piedras palos, rompían todo, generaban disturbios, caos, impedían a la gente trabajadora ir a sus lugares de trabajo, con la incondicional colaboración de la izquierda lánguida argentina como el MST, PO, Polo Obrero, etc. todos ahora “funcionarios piqueteros” que “articulan” entre el gobierno y las organizaciones sociales, manejando los fondos millonarios que aportamos solidariamente los argentinos y las relaciones políticas, como siempre quisieron hacer. Por eso, precisamente, ya no les molesta más la pobreza, ni los jubilados ni el hambre, que tanto trabajo les daba en los cuatro años donde no les permitían manejar la caja, a pesar de la increíble millonada que la Ministra de Macri le ponía a disposición a Grabois.

El 17 de febrero de este año comenzó a correr dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Daniel Arroyo, un volante, un panfleto, que los medios amigos de extranjerizar los términos denominan “flyer”, distribuido por Whatsapp, en el cual advertían que en 48 horas posteriores a esa comunicación tendría lugar la venta de útiles escolares en el Club del barrio Franja de Oro, ubicado en Amancio Alcorta 3900 en Parque Patricios, muy cerca del Club Huracán.

De acuerdo a Infobae se vendían guardapolvos desde $ 380,00, cuadernos de tapa dura a $ 90,00 o Lápiz negros desde $5,00, entre otros artículos que llevaban el isologotipo del Ministerio de Desarrollo Social, dado que pertenecían a útiles comprados por el gobierno para distribuir de manera gratuita entre las familias necesitadas.

Enterado el bueno de Arroyo, rápidamente dio las directivas para desactivar el negocio de algunos vivos y así lo expresó a la prensa “Alguno se quiso pasar de vivo, pero nada más que eso”, dijo el mayor responsable del ministerio y se apuraron a afirmar que esto no significó ningún cortocircuito entre el ministro y los hoy funcionarios de los movimientos sociales impulsores del negocio personal desde el Estado como Emilio Pérsico, Secretario de Economía Social y Daniel Menéndez, Subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local.

La otra gran noticia es que el bueno de Arroyo, no impulsó ni ordenó ninguna investigación para dar con el responsable del negociado Nac&Pop. La idea del gobierno fue no seguir agitando las aguas, para que no se cumpla la advertencia de Néstor Kirchner quien dijo “cuando investigues, no investigues demasiado que podés encontrarse con vos mismo” y vaya si es aplicable a esta situación, aquel axioma de un gran depredador de los dineros públicos.

La noticia es más extensa e involucra antecedentes del inefable Klejzer, un merodeador de fondos públicos de larga data, que como sus “cumpas” lograron llegar a la billetera y ahora, cuando tienen la posibilidad de demostrar la verdad entre el discurso de barricada que desparramaron por 4 años consecutivos y los hechos, estos “dirigentes sociales” utilizan la necesidad de “los desposeídos” de sus falsos discursos, para hacer unos pesos, vendiendo una mercadería que tiene fines de ayuda social. Lo mismo que ellos pregonan de la boca para afuera y guardan del bolsillo para adentro. Algunos ignorantes partidarios justifican esta mala acción, sosteniendo que “nunca llegaron a vender un solo cuaderno”. Obvio, porque los descubrieron, no por honestos, precisamente.

Es una marca registrada del kirchnerismo. Luis Delía, Hebbe de Bonaffini y la delincuente presa Milagro Sala (entre otros), son los “ejemplos” más notorios que parió la década ganada para ellos y perdida para los argentinos.

De esta manera y solo por la impunidad con la que volvieron, los progresistas truchos que el kirchnerismo incorporó al gobierno con todos sus familiares, están allí para hacer negocios. Y poco importa si para hacerlo, a los que deben “piquetear” sean los mismos pobres que ellos decían defender, cuando tiraban toneladas de piedra sobre el Congreso y hoy, duplicado el ajuste, sometidos de rodillas ante el gobierno que les dio conchabo y caja, olvidándose de los jubilados que tienen congelados sus sueldos y la devaluación del 30% más la carga inflacionaria que erosiona los magros bolsillos (no los de ellos, obviamente), estos mismos “dirigentes sociales”, los izquierdosos de siempre, muestran ser de la peor calaña y del mismo linaje político que el kirchnerismo.

Vender los útiles escolares destinados a ser repartidos gratuitamente entre los más pobres, no es ser delincuente (solamente), es ser hijo de puta. (Agencia OPI Santa Cruz)