Con una provincia “parada” el gobernador planteó un desafío que ni él mismo lo cree

17:00 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – En su discurso en la Legislatura provincial el gobernador Mariano Arcioni intentó sobreponerse a la crisis que vive Chubut y planteó algunos desafíos difíciles de cumplir en la situación de paro y movilización que están los distintos sectores de la administración pública, docentes, judiciales, legislativos, etc todos ellos cruzados por una misma realidad: la falta de pago de haberes o el cobro de los mismos en cuotas.

Comenzó su discurso pidiendo dejar de lado las peleas absurdas, especialmente dirigido a sus pares del PJ que le recriminan su accionar y la falta de un plan de gobierno, se mostró “fortalecido” planteando que “está más fuente que nunca para gobernar”, en clara alusión a los rumores de renuncia que recorrieron los pasillos de casa de gobierno, le pidió “cordura a los docentes” y advirtió que no le temblará la mano para tomar decisiones a lo largo de estos 4 años de gobierno.

Ya en la explanada de casa de gobierno, Arcioni ensayó un discurso en defensa propia, cuando dijo que hay que mirar para adelante y no hay que buscar culpables de la crisis “no echamos culpas hacia atrás, miramos siempre para adelante porque sabemos cuál es nuestra responsabilidad, la de sacar esta provincia adelante, y para sacarla necesitamos el acompañamiento de todos los intendentes, en especial del vicegobernador y ustedes que creen y apuestan a tener la provincia que se merecen, sueñan y trabajan día a día. No es momento de buscar culpables”, dijo el mandatario quien obviamente no puede ni quiere “mirar hacia atrás”, por cuanto la situación actual de Chubut, deviene de su propia gestión, de las anteriores a las cuales acompañó y básicamente del hecho de no haber dado a conocer la situación financiera crítica que sufría Chubut y lo que es peor, mentir en campaña durante el año 2019, alegando que se estaba en un buen momento, sin deudas y con grandes posibilidades de crecimiento. Por este motivo al gobernador Arcioni no le conviene “mirar hacia atrás” y mucho menos investigar el origen de la crisis.

Además de la administración central del gobierno provincial que se encuentra virtualmente de paro, en las últimas horas se plegaron, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, la Contaduría General y la Oficina Anticorrupción. En la Legislatura, el gobierno debió pagar salarios para lograr que Apel hablitara el recinto para la sesión del domingo.

Hoy el personal del Ministerio de Economía comenzó un paro por la misma decisión del gobierno provincial de pagar los salarios de manera sectorizada. Por su parte ATE plantó un nuevo paro por 48 horas debido al mismo motivo y con el enojo de la dirigencia por cuanto Arcioni pagó selectivamente a los empleados de legislativos, para poder dar su discurso de apertura.

Los viales volvieron a cortar los accesos a la Península Valdez, afectando directamente al turismo y los docentes de Chubut recorren su segunda semana de paro. En todos los casos la resistencia a cobrar en cuotas, sin ningún tipo de actualización por índice de costo de vida y sufriendo los descuentos por servicios que el Estado no presta, son los puntos excluyentes en esta lucha que empezó a poco de haber sido reelegido el gobernador, quien incumplió todas y cada una de las promesas de campaña. (Agencia OPI Chubut)