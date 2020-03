Sospechoso “error de tipeo” del municipio de Grasso, favorece a Cristóbal López en 10 millones de pesos anuales

15:00 – Todos recuerdan en Santa Cruz que en los años ´90 cuando Néstor Kirchner gobernaba, los docentes de Santa Cruz que debían pagar el 12% de aporte a la CPS, comenzaron a pagar el 14%, es decir 2% más por encima de lo legalmente establecido. Cuestionado el gobierno de entonces por el gremio docente, la excusa utilizada por NK fue que había sido “un error de tipeo”. Dicho esto, se estimaba en el ámbito de la Educación que al ser un error involuntario de algún administrativo, quien puso un 14 en lugar de un 12, se rectificaría rápidamente. No fue así. Por más de 25 años el “error de tipeo” sigue y a los docentes les siguen descontando el 14% en lugar del 12%. Conclusión: no fue un “error de tipeo” como dijo Néstor Kirchner. Se trató de un acto ilegal, un abuso de poder, jamás resuelto por una justicia adicta y el ex gobernador hizo una magistral “tomada de pelo” a la sociedad y a los docentes en particular, achacándole a un dedo mal puesto en el teclado (en aquel momento de las máquinas de escribir) al cambio de la cifra a retener, cuando en realidad se trató de un hecho planificado, pensado y urdido para quitarle a cada salario docente, el 2% más de lo que correspondía, llevado a cabo de manera ilegal, falaz, burda y absurda.



Esta introducción sirve para hilvanar éste hecho con lo ocurrido recientemente en el municipio de Río Gallegos, donde desde su llegada a la intendencia pablo Grasso tiene como objeto recaudar a como dé lugar y en ese impulso hubo un gaf que el Secretario de Hacienda Diego Robles lo minimizó como un “error administrativo”, recurriendo para ilustrarlo a la excusa menos adecuada y con histórico “olor a una mentira exculpatoria” que para nada ayuda a la gestión, sino, por el contrario, le pone un manto más de dudas a las acciones emprendidas.



Cronología del “error de tipeo”



Ni bien asumió Pablo Grasso como intendente, comenzó a elevar todo los impuestos, tasas y contribuciones sin que, obviamente, ello sea acompañado por la eficiencia en el servicio o el mejoramiento de algún tipo en beneficio al vecino. Lo más descabellado fue establecer un canon a los camiones de carga que transitan por la ruta nacional Nº 3 (de ida y vuelta $ 3.640 en cada paso, suma un total de $ 7.280) que generó una respuesta de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte, quien hizo una presentación por medio del Dr Nicolás Alberto Granchelli ante la justicia federal imponiendo una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad y una solicitud de “No innovar” sobre la modificación del Artículo 75 de la Ordenanza N° 2.419 (Modificada por las Ordenanzas N° 3.149 y N° 8.566) CAPÍTULO XII – TASAS POR SERVICIOS VARIOS – COMERCIALIZACIÓN DE MERCADERÍAS POR TRANSPORTE.



La única meta de Grasso fue y es fortalecer la caja y como hace cada uno que asume en los municipios, la provincia o la nación, compensan en déficit con más recargos al ciudadano, en vez de planificar cómo bajarlo en términos cualitativos y cuantitativos.



En ese marco, 8 días (18 de diciembre 2019) después de haber asumido el Intendente Pablo Grasso y su Secretario de Hacienda Diego Robles, enviaron al Concejo Deliberante de Río Gallegos para su tratamiento, por Expdte Nº 6.063/2019 una Ordenanza modificatoria de la anterior OD Nº 2.419 la cual fue aprobada en sesión extraordinaria del 23 de diciembre 2018 estableciendo el primer artículo, textualmente lo siguiente:



Art. 1º “MODIFÍCASE el texto de la Clase F del Artículo 60 de la Ordenanza 2419, modificada por Ordenanzas Nº 8516 y Nº 8762 CAPÍTULO II – TASAS POR SERVICIOS VARIOS – JUEGOS ELECTRÓNICOS, el cual quedará redactado de las siguiente manera:



CLASE F: local habilitado con máquinas electrónicas y/o elementos electromecánicos de juego de azar y/o mesa, de ruletas, poker, dados y Black Jack, bimestralmente, por adelantado y por máquina y mesa ….. 40.000 M (módulos).



Ordenanza aprobada modificando el canon al juego, aumentando el mismo en aprox 10 millones de pesos anuales

Esta modificatoria expresada en módulos, para el Casino Club de Cristóbal López, le significa un aumento de 10 millones de pesos anuales en el bajísimo canon que ha pagado históricamente en esta provincia, donde sus negocios de juegos han tenido un tratamiento privilegiado por parte de todos los intendentes y especialmente por Raúl Cantín (FPV) y el último Roberto Giubetich (UCR), quienes han llegado a sancionar a inspectores que por falta de higiene en las instalaciones del Casino, se animaron a clausurarlo, como ha informado OPI en varias oportunidades.

Presentada y aprobada por el CD local la modificatoria por la OD Nº 9.277 donde se incluyen otros gravámenes que no vienen al caso analizar en este informe, hace pocos días el Ejecutivo municipal ingresó otro proyecto al CD (Decreto 418) donde en su Artículo Nº 3 se pide expresa y confusamente lo siguiente:



Artículo 3º: DERÓGASE la Ordenanza Nº 8.779, el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 9.277 y toda forma que oponga a la presente.



De esta manera y tal como se redacta (bastante mal y de manera confusa) el instrumento legal del municipio, el cual fue enviado a los concejales para su tratamiento y aprobación, retrotrae el aumento del canon para el Casino de Río Gallegos, anulando el nuevo canon de 40.000 módulos por máquina o mesa, al valor histórico que venía pagando de 25 mil módulos. Es decir, como se ve en los papeles, el intendente Pablo Grasso, luego de elevar el canon por Ordenanza, en una posterior pide que se derogue el Artículo 1º de la OD que en diciembre la había aumentado.



Reciente Ordenanza donde se pide la derogación de la anterior que aumentaba el canon del Casino Club

Escándalo y explicación



Ante el escándalo mediático que se armó, ya que el propio intendente K, buscaba beneficiar como hicieron sus antecesores a los negocios del amigo y testaferro de la hoy Vicepresidente, pero de una manera más burda aún, pues convalidó el aumento por una Ordenanza y por la siguiente pidió su anulación, quien salió “a dar explicaciones” en Fm News fue el Secretario de Hacienda del municipio de Río Gallegos, Diego Robles, quien para argumentar rápidamente, tuvo la desafortunada idea de replicar las palabras icónicas de la corrupción, la burla y el autoritarismo K en Santa Cruz en épocas de Néstor Kirchner, aludiendo que el problema fue “un error de tipeo” por cuanto (dijo Robles) no se quiso derogar el Artículo 1º de aquella Ordenanza, sino que corresponde al Artículo Nº 5 el cual se refiere a un canon establecido para los volquetes y camiones que vacían sus contenedores en el basurero municipal de la ría. Pero nada de eso está escrito ni se infiere de su lectura.



El expediente se encuentra para el tratamiento en el CD de la ciudad. En ningún caso se obtuvo o se promulgó algún tipo de modificación, aclaración o modificación al “error de tipeo”, denunciado por Robles.

Es de esperar que los concejales (nóveles en estas lides) sepan advertir el “error de tipeo” al que alude Diego Robles y no aprueben a libro cerrado una OD que así como está, retrotrae a valores anteriores, los 40 mil módulos que Casino Club debe pagar por cada máquina tragamoneda y mesa de juego funcionando en sus locales en esta capital. (Agencia OPI Santa Cruz)