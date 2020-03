En plena “Alerta sanitaria” los pasos fronterizos con Chile siguen sumidos en la más enorme carencia de infraestructura, sanidad y medidas preventivas

Paso integración Austral – Foto: OPI Santa Cruz

15:30 – El país se encuentra en medio de una pandemia, acechado por el coronavirus y sin embargo, en los pasos fronterizos con Chile, que lindan con la provincia de Santa Cruz, se han podido corroborar gravísimas infracciones a la ley de profilaxis y a las recomendaciones emitidas por el propio gobierno nacional, con cumplimiento obligatorio para la gente, pero sin ningún tipo de consecuencia para quienes desde el propio Estado, exponen a viajeros y personal aduanero, de migraciones y de Gendarmería Nacional, en sitios como los pasos fronterizos de la provincia que carecen de cualquier tipo de protocolo en una emergencia global como a la que nos ha sometido el coronavirus.

OPI pudo relevar la situación de los pasos Monte Aymond (Integración Austral), Dorotea/Laurita, Cancha Carreras y en ningún caso se han tomado medidas para preservar la salud del personal que atiende al público, ni de los viajeros mismos.

Ante la cancelación de los vuelos al exterior por parte de Aerolíneas y Latam, argentinos y chilenos, además de extranjeros de países europeos, asiáticos y americanos, buscan rutas alternativas para salir del continente; una de ellas es, precisamente, cruzar a Chile por el PIA o por la localidad de Puerto Natales, llegar a Punta Arenas, embarcar por la aerolínea a Santiago de Chile y de allí, salir para su destino final.

Ésto, ha generado un aumento sustancial de personas que cruzan diariamente entre Argentina y Chile, sin contar con el flujo constante desde y hacia la isla de Tierra del Fuego y el turismo de verano, que si bien está influenciado por todas las alerta epidemiológicas que existen, no se ha cortado, sino en todo caso disminuído en un 20 o 25%. Sin embargo, la cantidad de personas que cruzan los pasos fronterizos operables en Santa Cruz no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad en detección y prevención.

Hemos podido comprobar la falta total de higiene en las instalaciones comunes donde personal de Aduana, Migraciones y Gendarmería, cumplen tareas junto a sus pares chilenos. Los baños no funcionan o funcionan mal o en algunos casos permanecen cerrados. No hay agua, o es muy escasa. Cuando los baños están abiertos las condiciones de higiene son deplorables. No existe el gel, ni jabones para el lavado de manos, no hay personal médico o paramédico que pueda hacer algún diagnóstico primario ante personas que sufran algún síntoma; las esperas de decenas de personas prácticamente en contacto unas con otras, sobreexpone a todos (viajeros, empleados y personal de seguridad) a contraer la enfermedad; no existen medios preventivos ni controles de los pasantes por cada uno de los pasos fronterizos; en definitiva, los pasos internacionales siguen estando igual que siempre, solo que con el agregado de mayor cantidad de personas que pasan diariamente por allí y en medio de una pandemia que lleva miles de muertos en el mundo y cientos de contaminados en la Argentina.

A raíz de esta increíble exposición al contagio y a la vista de la inexistencia de un protocolo verdadero y serio para estas emergencias, el gremio de aduaneros (SUPARA) emitió un comunicado donde la organización advierte a las autoridades sobre la “Emergencia sanitaria” que azota a la región y formalizó un reclamo ante la Subdirección de Recursos Humanos de Aduanas y Administración Federal de Ingresos (AFI) poniendo en conocimiento del Estado, la situación de riesgo del personal en los pasos fronterizos, por las malas condiciones laborales en las que se encuentran.

Le reclaman al ente “falta de información específica en las áreas de controle mencionadas, precaria coordinación entre los distintos organismos, ausencia de referentes y la inexistencia de normas claras y precisas para el control de ingreso y egreso de personas por todas las vías de acceso a nuestro territorio”, indica el documento.

Finalmente le recuerda a la Administración Nacional de Aduanas, que “tiene la responsabilidad de proteger a los empleados que se encuentran desempeñando tareas de alto riesgo y vulnerabilidad de padecer coronavirus” y le pide que se arbitren todos los medios necesarios para prevenir y/o disminuir la posibilidad de contraer la enfermedad.

La disconformidad, la protesta y los enojos de mucha gente que pasa por allí, es notoria y pone a los agentes de Migraciones, Aduana y de Gendarmería, en situaciones tensas, generando algunas discusiones que se cimientan, precisamente, como respuesta a la falta de un programa, un plan o un protocolo que sirva para atender casos atípicos como éste. (Agencia OPI Santa Cruz)