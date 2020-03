La política energética no arranca, con pujas entre cristinistas y referentes de Alberto Fernández

Salvo el congelamiento de precios, el Poder Ejecutivo no definió medidas de fondo para el sector. El valor del gas en boca de pozo, la pelea central.

Por: Martín Bidegaray

Las petroleras y los técnicos especializados en energía del PJ suelen disentir más de lo que acuerdan. Los primeros creen en el libre mercado, mientras los segundos son más intervencionistas. Por estos días, tienen una coincidencia: la política energética de la actual administración todavía no arrancó. Los entes reguladores de luz y gas -que tallan en las tarifas- fueron entregados a alfiles de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. En YPF, el presidente Guillermo Nielsen ve limitado su margen de acción por funcionarios también bendecidos por la ex mandataria.

Las petroleras entraron en pánico por la caída del precio internacional. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, manejó la situación. Tuvo diálogos con Nielsen. El secretario de Energía, Sergio Lanziani, se encargó de recibir a los representantes de las provincias.

Para definir los cuadros tarifarios de luz y gas es necesario saber a qué precio se pagará el gas durante el invierno, cuando escasea y se recurre a importaciones. El importe de ese insumo (también llamado de “boca de pozo” o “punto de ingreso al sistema”) también es clave en la generación eléctrica. El Gobierno no tiene definiciones al respecto. Al contrario, hay contradicciones.

Ieasa (la ex Enarsa) ya debería estar encargando los primeros barcos de GNL (Gas Natural Licuado) para el invierno. “El mercado de gas no comprende por qué no se avanza con estas definiciones importantes”, alerta un consultor muy escuchado en la industria. Las pérdidas de YPF de US$ 500 millones en 2019 fueron por desvalorización del gas.

El subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, lleva adelante reuniones con productoras de gas. Entiende que se trata de un asunto crítico y cuenta con aval de Kulfas. También se acerca a las distribuidoras para preguntarles sobre diversos escenarios futuros. El funcionario se asume político, pero conoce lo técnico: fue funcionario en Enarsa nombrado por el ex ministro Axel Kicillof.

Federico Bernal, un exegeta del ex ministro de Planificación Julio De Vido, se encamina a ser número uno de Enargas. Ese ente regulador talla en los cuadros tarifarios del gas. Bernal se ganó elogios públicos de Fernández de Kirchner. En todos sus escritos pasados, Bernal criticó la política energética de 2016-2019. Reivindica la etapa de las importaciones de gas por barcos, donde se llegó a comprar afuera por US$ 12.500 millones, solo en un año (2013).

Al ENRE (regulador de electricidad) irá Roberto Basualdo. Es un sociólogo con credenciales académicas. “Un sociólogo… Ah, pensé que en el país había muchos egresados que son ingenieros en petróleo, gas o energía”, ironizan desde las empresas. Pero esa misma crítica es compartida, en voz baja, por varios integrantes del equipo de Energía del PJ “Llevamos 100 días de gobierno y aún no definimos qué vamos a hacer con el gas”, critican tres técnicos del PJ consultados con Clarín, que pidieron no ser identificados, pero que aportaron ideas para un plan de Gobierno durante la campaña.

En YPF están entre los más ansiosos por conocer el precio del gas. “Tuvimos una pérdida por la desvalorización de nuestros activos de gas por US$ 540 millones, como consecuencia del bajo precio que esperamos a futuro”, explicó Daniel González, CEO de YPF, en un llamado con inversores.

“Para este año, armamos un presupuesto con una reducción de nuestro capital de trabajo de US$750 millones para tener flujo de caja positivo y evitar algún aumento de la deuda”, explicó González.. La caída en las inversiones no es lo que quería escuchar la vicepresidenta Fernandez de Kirchner.

La ex mandataria nombró dos personas de su máxima confianza para que vigilen a Nielsen. Miguel Galuccio, ex presidente de YPF pero ahora con petrolera propia, sigue teniendo llegada a Fernández de Kirchner. En la próxima asamblea de YPF podría ser designado como CEO un ejecutivo sugerido por Galuccio. (Clarín)