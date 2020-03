Techint rechazó las críticas del Gobierno: “No hay ningún despido, es un mecanismo que se da siempre”

Miguel Ángel Toma, integrante del directorio de la empresa por la ANSeS, explicó que, por convenio, cuando se suspenden obras, los trabajadores pasan a depender del fondo de la UOCRA.

En medio de la crisis económica desatada por el avance del coronavirus en la Argentina, en las últimas horas surgió una fuerte polémica entre el propio presidente Alberto Fernández y la empresa Techint, por el posible despido de más de 1400 empleados.

En ese marco, Miguel Ángel Toma, integrante del directorio de la compañía en representación de la ANSeS, rechazó las críticas oficiales y aseguró que los trabajadores no fueron despedidos sino que, tal como lo establece el convenio colectivo de trabajo, pasaron a depender de un fondo sindical.

“No sé por qué se hace esta vinculación. En definitiva se debe referir, imagino, el hecho de que haya ocurrido en alguna de las empresas del Grupo, que es Techint construcciones, que suspendió obras en distintos lugares, obras privadas y siguiendo el mecanismo habitual en el convenio firmado con la UOCRA, cuando se suspende una obra no es que se echa la gente, sino que la gente pasa a depender del fondo de la UOCRA”, explicó.

Toma, quien fue nombrado en el cargo en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri, aseguró que “cuando se reanuda la obra, esas mismas personas vuelven a trabajar”. “No hay ningún despido; es un mecanismo que se ha dado siempre e, insisto, es parte del convenio colectivo”, subrayó en declaraciones a radio Futurock.

Los despidos de Techint construcciones fueron cuestionados en las últimas horas por el propio presidente Alberto Fernández, quien durante el anuncio de la extensión del aislamiento obligatorio.

“Voy a ser muy duro con quienes especulan con esta situación y con quienes despidan gente”. Y agregó: “Es momento no de perder, sino de ganar menos”, sintetizó.”Voy a ser muy duro con quienes especulan con esta situación y con quienes despidan gente”. Y agregó: “Es momento no de perder, sino de ganar menos” sintetizó Fernández.

“Esta gente no ha quedado desamparada, cobra el sueldo habitualmente. A mí me repugna buscar algún mecanismo por el cual imputar a algún sector con alguna responsabilidad que no tiene en algún contexto de crisis”, respondió Toma este lunes.

“Si el Presidente quiere que no se eche a nadie que haga una ley, no entremos en valoraciones morales”, remarcó Toma, y concluyó: “Estoy tan compungido como cualquiera por esta situación, pero actuamos dentro de la ley”. (Clarín)