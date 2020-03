Represas: una obra con trabajadores aislados y sin información fehaciente de lo que ocurre dentro del Proyecto

15:20 – OPI tuvo acceso a una importante fuente asignada a una relevante actividad de control dentro del obrador de las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, quien describió exactamente lo que ocurrió y ocurre hoy en los obradores de la UTE Represas Patagonia.

“Acá pasamos momentos muy complicados porque la gente cumplió sus 21 días de “aislamiento” y no se generó ningún recambio. La semana pasada los subieron a los micros dos veces y los volvieron a bajar”, dijo la fuente refiriéndose de esa forma al prólogo que luego desencadenaría un conflicto con gente de la UTA.

En este sentido nuestra fuente dijo “En ese momento se generó la agresión contra uno de los choferes de colectivos y eso originó una crisis que muchos pensamos iba a terminar mal; inmediatamente ocho choferes tomaron un colectivo y se fueron a Río Gallegos, donde los demoraron a la llegada de Guer Aike”, confirmó nuestra fuente en las represas.

El problema no fue solo con los choferes, señaló, tuvo su origen en una “Orden de evacuación” previa que había dado la UTE el 19 de marzo mediante una comunicación interna donde se indicaba que en virtud del “Aislamiento social preventivo y obligatorio” desde las cero horas del día 20/03 hasta el 31/03 represas procedía a la desmovilización del personal, el proyecto entraba en un receso hasta el 31/03, la evacuación se iniciaría con el personal residente en Santa Cruz y luego describía como seguirían las acciones con el resto del personal, pidiendo la colaboración de todos para lograr un “operativo exitoso”, tal como refiere el documento que incluimos en este informe.

Pero cuando ya todo estaba listo para evacuar, hubo una contraorden que no explicaron y la consigna fue cumplir la cuarentena adentro del complejo, por lo cual anularon el plan inicial y allí se produjeron discusiones y situaciones de mucha tensión con trabajadores de Santa Cruz que pedían ser evacuados a sus localidades con sus familias, como se había anunciado.

Calma y tensión

Las fuentes que se encuentran dentro del Proyecto Represas señalan que actualmente hay tranquilidad pero la “sinceridad” de la UTE y las empresas contratadas fue lapidaria al poner en conocimiento de la gente que en su mayoría no es de la provincia, que “no solucionan nada saliendo del campamento” y cada Jefe de cada empresa de servicio le explicaron al personal que quien se iba, no podría regresar y si las empresas perdían el contrato, cada uno de ellos quedaría sin trabajo.

“En el proyecto no entra ni sale nadie”, dijo la fuente, aunque luego aclaró “Eso también es relativo, porque los camiones con cemento, combustibles e insumos para la obra, entran todos los días, también los recolectores de basura” y sobre empresas que proveen repuestos y alimentos, indicó que “llegan hasta el acceso de los obradores custodiados por la Policía provincial, allí dejan los insumos y éstos son recolectados por personal de Represas que los retiran en el puesto de ingreso. Pero el resto de materiales e insumos entran en camiones”.

Un caso, puede ser clave

Nuestra fuente aseguró que mientras dentro del proyecto no se produzca un caso de contagio positivo, la situación seguramente va a continuar bastante normal; pero esto podría cambiar si se conoce algún caso de contagio. “El personal al no poder alternarse de manera normal en las tareas, carecen del descanso reglamentario, por eso acá se acortan los turnos y seguramente asignarán resarcimiento económico, como forma de incentivar las tareas, ante la exigencia a la que están expuestos”, le confió la fuente a OPI quien le agregó “Los números son fríos, ellos (la UTE) ponen a los contratistas contra la espada y la pared. Les exigen un servicio y si no lo cumplen quedan afuera y con ellos todo el personal. El Ministerio de Trabajo acá no actúa. Es tierra de nadie, o al menos la UTE es intocable”, indicó.

Alertados pero tranquilos

Actualmente dentro del proyecto Represas no habría complicaciones, al menos “conocidas”, indican quienes desde adentro le informaron a OPI la realidad por la que atraviesan los trabajadores. Una mujer que viajó desde Brasil estuvo bajo observación y los análisis dieron negativos, con lo cual se desactivó el protocolo en relación a un posible contagio. Sin embargo, había trascendido que un efectivo de la Prefectura Naval Argentina estaba bajo observación y asilamiento pero al respecto nuestra fuente dijo “Nadie sabe nada. Lo que se rumorea es que estarían a la espera de los análisis. Si es así, lo tienen escondido porque de eso nadie habla”.

También las fuentes se refirieron a las precarias medidas que se toman desde el aspecto sanitario “Se instrumentaron algunas medidas con muchos errores. A un empleado le midieron la temperatura con un termómetro digital y le dio 28.3, es decir que técnicamente estaba muerto”, remarcó nuestra fuente refiriéndose a la improvisación sobre el tema y agregó como dato que el hospital carece de elementos de protección, guantes, barbijos, camisolín y en El Calafate tampoco hay posibilidad de comprar por cuanto las farmacias no poseen insumos.

De acuerdo a las proyecciones realizadas por el personal de Represas consultados para que describan lo que pasa en ese lugar, la situación no tendría variabilidad en tanto no haya un caso positivo declarado. Remarcan que hay un silencio oficial absoluto y existe alguna desconfianza de que se está retaceando información y/u ocultando la misma, para que no cunda el pánico en la población de impacto.

Lo advertimos el día sábado: bajaban trabajadores de Cerro Vanguardia sin control. Hoy se conoce que una mujer del yacimiento dio positivo

Lo ocurrido en Cerro Vanguardia, donde las empresas debieron tomar la decisión de entrar en receso productivoa partir del caso positivo que trascendió gracias a la difusión que dio OPI de los hechos ocurridos en el yacimiento, con el personal que mantuvo contactos con gente infectada, podría ser lo que terminaría ocurriendo en el Proyecto Represas, si acaso se difunde la existencia de un caso de contagio dentro de los obradores. (Agencia OPI Santa Cruz)